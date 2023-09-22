Фотограф с помощью коллажей показывает жестокую контрастность нашего мира

Наш мир невероятно контрастен: в одном месте сейчас сытно и тепло, а в другом свирепствуют эпидемии и голод, где-то создают зоны безопасности для животных, а где-то чёрные рынки по продаже редких частей тел этих животных. И всё это с одной стороны так далеко от размеренной жизни, но на деле ближе, чем мы можем себе представить.

Об этом нам наглядно напоминает турецкий цифровой художник Угур Галленкуш. Мужчина создаёт удивительные коллажи, которые возвращают в реальность, заставляя задуматься не только о себе, но и о мире, который является общим домом для всех нас.

Школьный вопрос