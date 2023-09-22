Фотограф с помощью коллажей показывает жестокую контрастность нашего мира

Турецкий фотограф и цифровой художник Угур Галленкуш в своих работах показывает важные проблемы, с которыми сталкивается мир. Он собирает в коллажи фотографии и демонстрирует контрасты нашего мира без прикрас.
Наш мир невероятно контрастен: в одном месте сейчас сытно и тепло, а в другом свирепствуют эпидемии и голод, где-то создают зоны безопасности для животных, а где-то чёрные рынки по продаже редких частей тел этих животных. И всё это с одной стороны так далеко от размеренной жизни, но на деле ближе, чем мы можем себе представить.
Об этом нам наглядно напоминает турецкий цифровой художник Угур Галленкуш. Мужчина создаёт удивительные коллажи, которые возвращают в реальность, заставляя задуматься не только о себе, но и о мире, который является общим домом для всех нас.
Школьный вопрос
Городские школьники и мальчик из рыбацкого поселения, направляющийся в школу на побережье Сатхиры. Мальчишка сделал себе рюкзак из пластиковой продуктовой сумки.
На границе
Европейская граница считается одной из самых смертоносных границ в мире. Например, с 2014 года более 28 000 человек утонули или считаются пропавшими без вести в Средиземном море. Всё усложняется тем, что страны ЕС не желают принимать участие в решение этой проблемы и сделать путь миграции более безопасным.
Климатический кризис — кризис здоровья
На рубеже третьего тысячелетия во всём мире было зарегистрировано всего полмиллиона случаев лихорадки денге. К 2021 году заболевших стало уже 5,2 млн. Денгде — это опаснейшая вирусная инфекция, которую переносят комары. Данная инфекция, как и многие другие, остро восприимчива к резким климатическим изменениям — резкие изменения погоды и природные катастрофы являются катализатором вспышек заболеваний.
Голод
Климатический кризис влияет не только на вспышки заболеваний, но и на покрытие базовых человеческих потребностей, таких как голод. Небольшая статистика: в 2021 году от острого недоедания и голода пострадали 193 миллиона человек, а год спустя количество достигло уже 258 миллионов человек. И с каждым годом число голодающих будет только расти в геометрической прогрессии.
Здоровье матери и ребёнка
В современном мире крайне важно вести просветительскую деятельность по обеспечению должного ухода за матерями и детьми и вопросам здоровья на тему питания, личной гигиены, необходимости помощи в дородовом и послеродовом периоде, а также своевременных медицинских осмотрах. В первую очередь это нужно для контроля рождаемости и предотвращения передачи ВИЧ от матери к нерожденному ребенку.
Сужение ареала обитания
Свинохвостые макаки невероятно энергичные и социальные приматы, проживающие в лесах по всей Юго-Восточной Азии. По мере вырубки лесов и уничтожения их естественного ареала обитания, макаки всё чаще стали нападать на сельскохозяйственные культуры. Из-за этого население стало рассматривать их как вредителей и отстреливать. Некоторых малышей продают в качестве домашних питомцев, в зоопарки, для медицинских исследований или просто для еды.
Сезон засухи
Африканский Рог (в него входят Сомали, Эфиопия, Эритрея и Джибути) столкнулся с самой длительной засухой за последние четыре десятилетия. И по неутешительным прогнозам этот край шестой раз подряд ожидает сезон дождей ниже среднего, а это значит, что страны, входящие в него, стоят на пороге голода и гуманитарной катастрофы.
Детский труд
Это 13-летний Собудж из Дакки, Бангладеш. Он работает на текстильной фабрике в условиях невыносимой жары и запредельного шума. За это он получает около 1.200 така в месяц (примерно 1050 рублей).
Лесные пожары
На фото запечатлён сильнейший лесной пожар, который произошёл в сентябре 2021 года в бразильском регионе Чапада дос Веадейрос, в городе Гояс, в нескольких километрах от федеральной столицы.
Отрава
Во время войны во Вьетнаме эта женщина подверглась воздействию Агента «оранж» (так называлась синтетическая смесь дефолиантов и гербицидов). После этого она родила двух детей с физическими отклонениями. На фотографии она помогает дочери двигать руками, упражняясь. Вьетнам, Дельта Меконга, 2012 год.
Дети беженцев
Тысячи мальчиков и девочек-беженцев живут в условиях, которые совершенно непригодны для детей. Их доступ ограничен к таким базовым детским вещам как образование и медицинское обслуживание, у них отсутствует свобода передвижения и они почти полностью зависят от помощи, оказываемой благотворительными организациями.
Эбола
Вирус Эбола может вызывать смертность до 90%. Это очень заразный вирус, легко передающийся через физиологические жидкости. Поэтому крайне важно обеззараживать всю зону, где находился заражённый пациент, дабы подавить вспышку.
На фото изображены мужчины после работ по обеззараживанию и посещения зоны риска. В свою очередь каждый из них обрабатывает хлором другого, чтобы не допустить дальнейшего распространения Эболы.
Жажда
Мальчик пьёт грязную воду из лужи из-за отсутствия пунктов доступа к чистой воде в Какамеге, Кения, 14 марта 2018 года.
Нефтяное загрязнение
Мальчик выходит из моря, пытаясь удалить нефть, разлитую на пляже Итапуама в городе Кабу-де-Санту-Агостинью, Бразилия, 21 октября 2019 года.
Чистота воздуха
Во всём мире 9 из10 человек дышат загрязнённым воздухом. По оценкам экспертов, это вызывает около 7 миллионов преждевременных смертей ежегодно. Загрязнение воздуха также угрожает экономике, продовольственной безопасности и окружающей среде.
Мирное детство
Афганская женщина сидит рядом с раненым ребенком в детской больнице Индиры Ганди после мощного взрыва грузовика в Кабуле.
Беженцы
Сотни людей рохинджа пересекают границу Бангладеша. Они бегут из Бучидонга в Мьянме после пересечения реки Наф в Бангладеш, 10 сентября 2017 года.
Детская неприкосновенность
Исследования показывают, что во всём мире до 10 миллионов детей занимаются проституцией. Наиболее распространена эта практика в Южной Америке и Азии. Но эта проблема существует абсолютно везде, как в неразвитых, так и в развитых странах. Миллионы девочек и мальчиков ежедневно становятся жертвами сексуальной эксплуатации.
По данным NGO, самыми высокими показателями детской проституции являются Бразилия, Шри-Ланка, Таиланд, Тайвань, Филиппины и США.
Загрязнение морей
Лиманный морской конёк дрейфует в загрязнённых водах возле Сумбава Бесар, остров Сумбара, Индонезия.
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