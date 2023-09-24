11 хороших малобюджетных фильмов

Почти каждый год выходит как минимум один малобюджетный фильм, который цепляет не спецэффектами и звездными актёрами, а интересными историями. Перед вами подборка хороших фильмов, создание которых почти ничего не стоило.
Мы привыкли к тому, что, когда речь заходит о съёмках полнометражных фильмов, которые потом показывают в кинотеатрах, звучат суммы, измеряемые миллионами долларов. А если не звучат, то как вообще можно ожидать, что фильм получится смотрибельным? В наши дни даже камерные истории требуют бюджета с шестью нулями и более, ведь люди привыкли к качественному зрелищу на большом экране и не особо стремятся от него отказываться.
Однако почти каждый год выходит как минимум один малобюджетный фильм, который ломает систему и берёт зрителя за живое не спецэффектами, точными историческими костюмами или актёрами класса «люкс», а интересными историями (но без большого количества локаций) и хорошей игрой (но малоизвестных людей).
Перед вами фильмы, чей бюджет был меньше 1 миллиона долларов. Так уж получилось, что в этот список попало несколько дебютных фильмов успешных ныне режиссёров. Поэтому стоит сделать вывод, что сюжет, актёры и талантливая режиссура > больших денег. А снимать можно и на телефон, своих друзей и в собственном сарае.
Станция «Фрутвейл» (2013)
Бюджет: $900 000
Кинопоиск: 7.0; IMDb: 7.5
Основанный на реальных событиях фильм про полицейский произвол в США. В фильме показан один день главного героя Оскара Гранта, который закончится печальными событиями на станции «Фрутвейл».
Американские граффити (1973)
Бюджет: $777 000
Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.4
Фильм о ностальгических даже на момент выхода фильма 1960-х годах в США — до войны во Вьетнаме и других шокирующих событий. Второй полнометражный фильм режиссёра Джорджа Лукаса.
Дуэль (1971)
Бюджет: $450 000
Кинопоиск: 7.6; IMDb: 7.6
Первый полнометражный фильм Стивена Спилберга! Им стал малобюджетный боевик-триллер в стиле Стивена Кинга про загадочного водителя огромного бензовоза, который без каких-то причин гонится за главным героем.
Монти Пайтон и Священный Грааль (1975)
Бюджет: $400 000
Кинопоиск: 7.8; IMDb: 8.2
Легендарные британские комики из Монти Пайтона и их второй и самый успешный полнометражный фильм. Ограниченность бюджета подчёркивает использование кокосовых орехов для озвучивания стука копыт лошадей и внезапный финал, который, кстати, отлично вписывается в стилистику комик-группы.
Хэллоуин (1978)
Бюджет: $325 000
Кинопоиск: 7.0; IMDb: 7.7
Символом дешевизны и гениальности фильма служит простая в производстве, но при этом легендарная маска Майкла Майерса.
Человек с Земли (2007)
Бюджет: $200 000
Кинопоиск: 7.8; IMDb: 7.8
Наконец-то фильм в одной локации, где герои просто интересно разговаривают. Главный герой, преподаватель, прощается с коллегами, потому что уезжает в другой город. Зачем? Причина сначала становится поводом для очевидного скепсиса собравшихся, но после они понимают, что столкнулись с чем-то шокирующе невероятным.
Однажды (2007)
Бюджет: $150 000
Кинопоиск: 7.7; IMDb: 7.8
Малоизвестная, но очень душевная романтическая история двух потерянных душ на улицах Дублина. С «Оскаром» за Лучшую песню.
Другая Земля (2011)
Бюджет: $100 000
Кинопоиск: 7.0; IMDb: 6.9
Несмотря на крошечный по меркам полнометражного кино бюджет, создатели смогли показать на экране другую планету. Как? А вот!
Пи (1997)
Бюджет: $60 000
Кинопоиск: 7.5; IMDb: 7.3
Дебютный фильм Даррена Аронофски, который выглядит как малобюджетный фильм из 1960-х, а не конца 90-х. Но, вероятно, именно так выглядит мир гениальных математиков, которые считают, что всё на свете можно постичь с помощью чисел.
Связь (2012)
Бюджет: $50 000
Кинопоиск: 7.6; IMDb: 7.5
И ещё один фильм в замкнутом пространстве. Компания друзей собирается за столом, и именно в этот момент мимо Земли пролетает комета. Сначала просто пропадает сотовая связь, а потом герои внезапно сталкиваются с компанией… самих себя. То есть, своих клонов в точно таком же доме по соседству. Сколько же таких домов вокруг, и сколько дубликатов героев создала эта космическая аномалия?
Преследование (1998)
Бюджет: $6 000
Кинопоиск: 7.6; IMDb: 7.5
Дебютный полнометражный фильм Кристофера Нолана. Чёрно-белый триллер длится всего 70 минут, но в нём уже узнаются все фирменные фишечки режиссёра с хитроумными повествованием и поворотами сюжета. Если вы вдруг посмотрели все фильмы Нолана (потому что он гений), кроме этого, то вы многое упускаете.
Источник:
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