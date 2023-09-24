11 хороших малобюджетных фильмов

Мы привыкли к тому, что, когда речь заходит о съёмках полнометражных фильмов, которые потом показывают в кинотеатрах, звучат суммы, измеряемые миллионами долларов. А если не звучат, то как вообще можно ожидать, что фильм получится смотрибельным? В наши дни даже камерные истории требуют бюджета с шестью нулями и более, ведь люди привыкли к качественному зрелищу на большом экране и не особо стремятся от него отказываться.

Однако почти каждый год выходит как минимум один малобюджетный фильм, который ломает систему и берёт зрителя за живое не спецэффектами, точными историческими костюмами или актёрами класса «люкс», а интересными историями (но без большого количества локаций) и хорошей игрой (но малоизвестных людей).

Перед вами фильмы, чей бюджет был меньше 1 миллиона долларов. Так уж получилось, что в этот список попало несколько дебютных фильмов успешных ныне режиссёров. Поэтому стоит сделать вывод, что сюжет, актёры и талантливая режиссура > больших денег. А снимать можно и на телефон, своих друзей и в собственном сарае.

Станция «Фрутвейл» (2013)