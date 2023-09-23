13 подростковых блокбастеров, которые провалились

Подборка фильмов, которым не удалось стать новыми «Сумерками» и «Голодными играми».
Не всё то франшиза, что фантастический блокбастер с молодыми звёздами и интересной сюжетной концепцией. Иногда случаются провалы, и проекты, задуманные как новая успешная серия фильмов, так и остаются единичным продуктом, о котором все быстро забывают. Сегодня с помощью цитат критиков с Rotten Tomatoes рассмотрим именно такие случаи, отметив, что даже статуса «Сумерек», «Дивергента» и «Бегущего в лабиринте» нужно ещё заслужить.
Золотой компас (2007)
Кинопоиск: 6.6
IMDb: 6.1
Экранизация первой книги из трилогии Филипа Пулмана «Тёмные начала». Очевидно, что кинокомпания New Line Cinema планировала выпустить три фильма, но неважные сборы и отзывы похоронили эту идею. А ведь в проекте участвовали Николь Кидман, Дэниел Крейг, Иэн Маккеллен, Кристофер Ли, Ева Грин и Кэти Бейтс. Вот что говорят критики:
Без остроты и противоречивости исходного материала «Золотой компас» сводится к впечатляющим визуальным эффектам, которые старательно компенсируют вялое повествование.
Пятое измерение (2009)
Кинопоиск: 6.6
IMDb: 6.1
Дуэт Криса Эванса до роли Капитана Америка и Дакоты Фаннинг не помогли фантастическому фильму про людей со сверхспособностями окупиться в прокате. Критики назвали фильм визуально ярким, но сюжетно импульсивным и запутанным.
Я — Четвёртый (2011)
Кинопоиск: 6.4
IMDb: 6.1
Фильм позиционируется как начало франшизы, но знакомый сюжет и неубедительная игра актёров складываются в один шумный, типичный и легко забываемый научно-фантастический триллер.
Хроники хищных городов (2018)
Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.1
Хороший визуал и Питер Джексон в кресле продюсера не помогли проходному сюжету и не особо примечательным персонажам.
У фильма нет недостатка привлекательных спецэффектов, но ему не хватает высокооктанового повествовательного топлива, чтобы придать этому футуристическому фэнтези достаточную кинематографическую яркость.
Поступь хаоса (2021)
Кинопоиск: 6.5
IMDb: 5.7
Молодые звёзды Марвел и «Звёздных войн» Том Холланд и Дейзи Ридли в сопровождении Мадса Миккельсона не спасли проект от угадайте чего? Конечно, нераскрытых персонажей и непримечательного сюжета, который губит интересную задумку с планетой мужчин, чьи мысли слышны и видны всем окружающим. Кстати, это тоже экранизация книги и тоже не имеющая шансов на продолжение из-за собственной провальности.
Фильм отправляется по потенциально интересному пути, но это приключение-антиутопия сильно нарушает собственный же замысел и сильно хромает в финале.
Гостья (2013)
Кинопоиск: 6.4
IMDb: 5.8
Писательница Стефани Майер написала научно-фантастический роман «Гостья» в 2008 году, сразу после того, как завершила историю «Сумерек». Спустя 5 лет книга была экранизирована, но даже близко не стала хитом. Критики назвали получившуюся картину «плохо написанной и драматически неэффективной».
Прекрасные создания (2013)
Кинопоиск: 5.9
IMDb: 6.1
«Прекрасные создания» — это утомительная адаптация молодежного романа, которая кажется водянистой версией «Сумерек».
Орудия смерти: Город костей (2013)
Кинопоиск: 6.1
IMDb: 5.8
Фильм заимствуют ингредиенты из каждой фэнтезийной франшизы последних 30 лет, но, похоже, создатели не могут понять, что с ними делать.
Эрагон (2006)
Кинопоиск: 6.0
IMDb: 5.1
«Эрагон» — это фэнтезийная эпопея, лишенная какой-либо магии, спущенная на землю из-за неубедительного построения мира и множества звёзд, которые, похоже, сбиты с толку сценарием.
Академия вампиров (2014)
Кинопоиск: 5.8
IMDb: 5.4
Критики называют фильм «Сумерками», которые встретили «Дрянных девчонок», однако такая комбинация «лениво заимствует детали у своих предшественников и предлагает мало юмора или острых ощущений».
5-я волна (2016)
Кинопоиск: 5.2
IMDb: 5.1
Со своими невпечатляющими спецэффектами и сюжетными линиями, взятыми из всех предыдущих антиутопических научно-фантастических фильмов для молодежи, «5-я волна» в конечном итоге являет собой вялое, непримечательное зрелище.
Повелитель стихий (2010)
Кинопоиск: 5.2
IMDb: 4.0
А вот и знаменитый провал М. Найта Шьямалана, созданный по мотивам первого сезона популярного мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».
Фильм растрачивает исходный материал своим непонятным сюжетом, ужасной актёрской игрой и отстранённой режиссурой.
Драконий жемчуг: Эволюция (2009)
Кинопоиск: 5.1
IMDb: 2.5
Фильм создан со скромным размахом и низкой изобретательностью, в нём отсутствует магия, которая сделала книги, на которых он основан, культовой сенсацией.
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