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13 подростковых блокбастеров, которые провалились

13 подростковых блокбастеров, которые провалились

Автор:
23 сентября 2023 09:16
Сообщество : Кино
Метки: блокбастер   в мире   интересно   кино   подборка   фильм   
1206
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Подборка фильмов, которым не удалось стать новыми «Сумерками» и «Голодными играми».

Не всё то франшиза, что фантастический блокбастер с молодыми звёздами и интересной сюжетной концепцией. Иногда случаются провалы, и проекты, задуманные как новая успешная серия фильмов, так и остаются единичным продуктом, о котором все быстро забывают. Сегодня с помощью цитат критиков с Rotten Tomatoes рассмотрим именно такие случаи, отметив, что даже статуса «Сумерек», «Дивергента» и «Бегущего в лабиринте» нужно ещё заслужить.

Золотой компас (2007)

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Кинопоиск: 6.6
IMDb: 6.1

Экранизация первой книги из трилогии Филипа Пулмана «Тёмные начала». Очевидно, что кинокомпания New Line Cinema планировала выпустить три фильма, но неважные сборы и отзывы похоронили эту идею. А ведь в проекте участвовали Николь Кидман, Дэниел Крейг, Иэн Маккеллен, Кристофер Ли, Ева Грин и Кэти Бейтс. Вот что говорят критики:

Без остроты и противоречивости исходного материала «Золотой компас» сводится к впечатляющим визуальным эффектам, которые старательно компенсируют вялое повествование.

Пятое измерение (2009)

Кинопоиск: 6.6
IMDb: 6.1

Дуэт Криса Эванса до роли Капитана Америка и Дакоты Фаннинг не помогли фантастическому фильму про людей со сверхспособностями окупиться в прокате. Критики назвали фильм визуально ярким, но сюжетно импульсивным и запутанным.

Я — Четвёртый (2011)

Кинопоиск: 6.4
IMDb: 6.1

Фильм позиционируется как начало франшизы, но знакомый сюжет и неубедительная игра актёров складываются в один шумный, типичный и легко забываемый научно-фантастический триллер.

Хроники хищных городов (2018)

Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.1

Хороший визуал и Питер Джексон в кресле продюсера не помогли проходному сюжету и не особо примечательным персонажам.

У фильма нет недостатка привлекательных спецэффектов, но ему не хватает высокооктанового повествовательного топлива, чтобы придать этому футуристическому фэнтези достаточную кинематографическую яркость.

Поступь хаоса (2021)

Кинопоиск: 6.5
IMDb: 5.7

Молодые звёзды Марвел и «Звёздных войн» Том Холланд и Дейзи Ридли в сопровождении Мадса Миккельсона не спасли проект от угадайте чего? Конечно, нераскрытых персонажей и непримечательного сюжета, который губит интересную задумку с планетой мужчин, чьи мысли слышны и видны всем окружающим. Кстати, это тоже экранизация книги и тоже не имеющая шансов на продолжение из-за собственной провальности.

Фильм отправляется по потенциально интересному пути, но это приключение-антиутопия сильно нарушает собственный же замысел и сильно хромает в финале.

Гостья (2013)

Кинопоиск: 6.4
IMDb: 5.8

Писательница Стефани Майер написала научно-фантастический роман «Гостья» в 2008 году, сразу после того, как завершила историю «Сумерек». Спустя 5 лет книга была экранизирована, но даже близко не стала хитом. Критики назвали получившуюся картину «плохо написанной и драматически неэффективной».

Прекрасные создания (2013)

Кинопоиск: 5.9
IMDb: 6.1

«Прекрасные создания» — это утомительная адаптация молодежного романа, которая кажется водянистой версией «Сумерек».

Орудия смерти: Город костей (2013)

Кинопоиск: 6.1
IMDb: 5.8

Фильм заимствуют ингредиенты из каждой фэнтезийной франшизы последних 30 лет, но, похоже, создатели не могут понять, что с ними делать.

Эрагон (2006)

Кинопоиск: 6.0
IMDb: 5.1

«Эрагон» — это фэнтезийная эпопея, лишенная какой-либо магии, спущенная на землю из-за неубедительного построения мира и множества звёзд, которые, похоже, сбиты с толку сценарием.

Академия вампиров (2014)

Кинопоиск: 5.8
IMDb: 5.4

Критики называют фильм «Сумерками», которые встретили «Дрянных девчонок», однако такая комбинация «лениво заимствует детали у своих предшественников и предлагает мало юмора или острых ощущений».

5-я волна (2016)

Кинопоиск: 5.2
IMDb: 5.1

Со своими невпечатляющими спецэффектами и сюжетными линиями, взятыми из всех предыдущих антиутопических научно-фантастических фильмов для молодежи, «5-я волна» в конечном итоге являет собой вялое, непримечательное зрелище.

Повелитель стихий (2010)

Кинопоиск: 5.2
IMDb: 4.0

А вот и знаменитый провал М. Найта Шьямалана, созданный по мотивам первого сезона популярного мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

Фильм растрачивает исходный материал своим непонятным сюжетом, ужасной актёрской игрой и отстранённой режиссурой.

Драконий жемчуг: Эволюция (2009)

Кинопоиск: 5.1
IMDb: 2.5

Фильм создан со скромным размахом и низкой изобретательностью, в нём отсутствует магия, которая сделала книги, на которых он основан, культовой сенсацией.

Какие из этих фильмов вам внезапно нравится, несмотря на вердикт критиков

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Метки: блокбастер   в мире   интересно   кино   подборка   фильм   
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2  комментария
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55k
zloykoyot 41 минуту назад
Ну да, а потом говорят что подростки тупеют. Если снимать не фильмы, а просто нескончаемую череду спецэффектов и графики без какой-либо стоящей идеи, то результат будет очевиден.
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9k
Сергей Гурковский 38 минут назад
Круто! Только слово блокбастер, это уже заведомо успешный фильм, то есть, который популярный и принес бабла.
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