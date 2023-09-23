13 подростковых блокбастеров, которые провалились

Кинопоиск: 6.6

IMDb: 6.1

Экранизация первой книги из трилогии Филипа Пулмана «Тёмные начала». Очевидно, что кинокомпания New Line Cinema планировала выпустить три фильма, но неважные сборы и отзывы похоронили эту идею. А ведь в проекте участвовали Николь Кидман, Дэниел Крейг, Иэн Маккеллен, Кристофер Ли, Ева Грин и Кэти Бейтс. Вот что говорят критики:

Без остроты и противоречивости исходного материала «Золотой компас» сводится к впечатляющим визуальным эффектам, которые старательно компенсируют вялое повествование.

Пятое измерение (2009)