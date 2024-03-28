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Балкон воспоминаний и Стена имён в Гюмри: две достопримечательности с полярным настроением

Балкон воспоминаний и Стена имён в Гюмри: две достопримечательности с полярным настроением

Автор:
28 марта 2024 11:03
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Балкон воспоминаний   Стена имён в Гюмри   в мире   достопримечательности   интересно   кино   фото   
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Они находятся на одной улице, напротив друг друга. Балкон надо срочно спасать, иначе он рухнет! С ним рядом даже собаки плачут, я покажу. А «Стена имён», наоборот, вселяет оптимизм по максимуму, очень яркое и жизнерадостное место.

Начнём с балкона. Он в кино снимался!

Фильм назывался «Танго нашего детства». Действия происходили в послевоенном Ленинакане (Гюмри), картина полна красивой музыки, крылатых выражений и уникального армянского юмора. В окнах старого заброшенного дома застыли узнаваемые кадры из фильма..

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«Кто придумал этот нескладный мир? За что я в нём так мучаюсь?»

Эти слова Рубена (Фрунзика Мкртчяна) из старого советского фильма «Танго нашего детства» можно отнести и к этому многострадальному «Балкону воспоминаний». На нём снимались отдельные эпизоды. Только дом тогда был в другом состоянии, это было до страшного Спитакского землетрясения 1988 года, разрушившего Ленинакан (Гюмри) на две трети за считанные секунды...

На углу дома армянские мальчишки наладили «бизнес»: за небольшое финансовое вознаграждение они включают радиоприёмник, из которого доносятся реплики из фильма в исполнении Фрунзика Мкртчяна. Правда, расценки я так и не поняла: «Сколько армянских драм дадите, на столько минут и включим». 😂 Гюмрийский юмор.

История дома с легендарным балконом

Дом был построен почти 130 лет назад (!). В 1895 году он принадлежал семье зажиточного купца Хойецяна. Двухэтажный, из туфа, в традиционном для Армении XIX-XX вв. стиле, с длинным деревянным балконом на втором этаже, с ажурными решётками и карнизами. После революции и победы советской власти в Армении здание сначала отдали в пользование военным, а позже в 1960-е - Педагогическому институту города Ленинакана (Гюмри). После Спитакского землетрясения 1988 года жизнь дома словно остановилась...

«Балкон воспоминаний» вынесен на карту как достопримечательность Гюмри, но он вот-вот обвалится на голову каким-нибудь туристам. Все разговоры, что в этом имперском особняке надо сделать музей русско-армянской дружбы так и остаются разговорами. Сейчас и сама дружба, согласно политике Пашиняна, под большим вопросом. 😞

Варем-Марем и Стена имён

Вчера я рассказывала про пончики-мончики, сегодня расскажу про «Варем-Марем», так называется арт-студия напротив киношного дома. И так говорила героиня фильма «Танго нашего детства», когда ругалась с мужем с легендарного балкона. Он предъявлял ей, что она оставила свет включённым (!), а она кричала в ответ: «Захочу - включу, захочу - выключу! Включу-выключу, включу-выключу». На армянском это звучит как «Варем-Марем» («Включу-Выключу»). Кстати, помните радио, которое включают мальчишки для туристов за деньги? Над ним ещё и лампочка! 🤩👌 «Захочу - включу, захочу - выключу».

Арт-студия «Варем-Марем» открылась не так давно - в 2021 году. Там проводят мастер-классы по гончарному делу, а ещё лепят вот такие плиточки с буквами, чтобы выложить своё имя на стене дома. Цена удовольствия 500 армянских драм (около 120 рублей).

Имена переплетаются друг с другом - всё это напоминает большой-пребольшой разноцветный сканворд. Приклеивать своё имя отдельно от остальных имён не разрешается, надо искать, куда пристроить нужные буквы. Очень творческое место, занятие и настоящая Стена дружбы (на карте она обозначена как The wall of names Forever in Gyumri).

В арт-студии «Варем-Марем» можно купить интересные сувениры. Например, двери/окошки-магнитики с настроением Гюмри, макет дома с балконом или фигурку дворняги, которые в Армении встречаются буквально на каждом шагу.

Пока мы глазели на достопримечательности улицы Ачемяна, познакомились с армянским родственником Зарбазана. Помните дворнягу из «Мимино»? Не сказать, что один в один, но тоже «пушка». Он сидел у «Стены имён» и грустил, глядя на «Балкон воспоминаний». Тоже переживает за его судьбу... А может, просто о сахарной косточке мечтал, кто знает.


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Метки: Балкон воспоминаний   Стена имён в Гюмри   в мире   достопримечательности   интересно   кино   фото   
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Alorous
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