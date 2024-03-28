Балкон воспоминаний и Стена имён в Гюмри: две достопримечательности с полярным настроением

Варем-Марем и Стена имён

Вчера я рассказывала про пончики-мончики, сегодня расскажу про «Варем-Марем», так называется арт-студия напротив киношного дома. И так говорила героиня фильма «Танго нашего детства», когда ругалась с мужем с легендарного балкона. Он предъявлял ей, что она оставила свет включённым (!), а она кричала в ответ: «Захочу - включу, захочу - выключу! Включу-выключу, включу-выключу». На армянском это звучит как «Варем-Марем» («Включу-Выключу»). Кстати, помните радио, которое включают мальчишки для туристов за деньги? Над ним ещё и лампочка! 🤩👌 «Захочу - включу, захочу - выключу».

Арт-студия «Варем-Марем» открылась не так давно - в 2021 году. Там проводят мастер-классы по гончарному делу, а ещё лепят вот такие плиточки с буквами, чтобы выложить своё имя на стене дома. Цена удовольствия 500 армянских драм (около 120 рублей).