Балкон воспоминаний и Стена имён в Гюмри: две достопримечательности с полярным настроением

Имена переплетаются друг с другом - всё это напоминает большой-пребольшой разноцветный сканворд. Приклеивать своё имя отдельно от остальных имён не разрешается, надо искать, куда пристроить нужные буквы. Очень творческое место, занятие и настоящая Стена дружбы (на карте она обозначена как The wall of names Forever in Gyumri).