Из красавицы во фрика: как изменилась жена Канье Уэста после знакомства с рэпером

Совсем недавно Канье Уэста и Бьянку Цензори засняли в Италии на яхте во время пикантной сцены. После этого о Канье Уэсте заговорили даже те, кто о нём ничего не слышал. Свою долю общественного внимания получила и Бьянка.
Канье Уэст меняет гардероб своих женщин, это известно уже давно. Например, модель Джулия Фокс именно после романа с Канье начала одеваться эпатажно. Даже после расставания с рэпером Джулия осталась верна своему стилю и до сих пор поражает своей фантазией.
Следующая пассия Канье Уэста — Бьянка Цензори. О ней известно мало — девушка работает в фешн-индустрии. Как оказалось, до знакомства с Канье Уэстом, Бьянка Цензори выглядела иначе. Длинные волосы, привлекательные наряды. Многие сравнивали её с бывшей женой Канье Ким Кардашьян.
После встречи с Канье Уэстом внешность Бьянки сильно изменилась. Девушка коротко подстриглась, сменила соблазнительные платья на колготки и обтягивающие майки. Судя по всему, Бьянка даже отказалась от нижнего белья.
Неопрятный внешний вид девушки привлёк внимание многих. На фотографиях папарацци Бьянка не выглядит счастливой, а в некоторых образах девушка выглядит просто жалко. Еще одна причуда пары – они часто ходят босиком по оживленным улицам.
Поклонники уверены, что Канье Уэст — нарциссический абьюзер. Другими словами, его точка зрения превосходна и его партнерши — просто аксессуар для поддержки его желаемого образа.
Пока поклонники бьют тревогу, Канье и Бьянка продолжают шокировать публику своими образами. В Берлине пару засняли в очереди за кебабом. Канье Уэст был одет в мешковатый чёрный костюм с закрытым лицом, а Бьянка была в комбинезоне и без нижнего белья.
На этих фотографиях Бьянка улыбается и выглядит счастливой. К тому же, она сменила цвет волос.
Источник:
- 19-летняя дочь Хайди Клум поразила папарацци своей фигурой
- "Ведьма, не иначе!": 73-летняя Вера Вонг забыла постареть
- Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена
- Дана Борисова похвасталась в социальных сетях тем, что увеличила 15-летней дочери губы
- На премии "Грэмми" Мадонна показала своё новое лицо и подняла волну шуток в сети