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Из красавицы во фрика: как изменилась жена Канье Уэста после знакомства с рэпером

Из красавицы во фрика: как изменилась жена Канье Уэста после знакомства с рэпером

Автор:
18 сентября 2023 09:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бьянка Цензори   Канье Уэст   внешность   интересное   красота   фото   фрики   шоу бизнес   
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Совсем недавно Канье Уэста и Бьянку Цензори засняли в Италии на яхте во время пикантной сцены. После этого о Канье Уэсте заговорили даже те, кто о нём ничего не слышал. Свою долю общественного внимания получила и Бьянка.

Канье Уэст меняет гардероб своих женщин, это известно уже давно. Например, модель Джулия Фокс именно после романа с Канье начала одеваться эпатажно. Даже после расставания с рэпером Джулия осталась верна своему стилю и до сих пор поражает своей фантазией.

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Следующая пассия Канье Уэста — Бьянка Цензори. О ней известно мало — девушка работает в фешн-индустрии. Как оказалось, до знакомства с Канье Уэстом, Бьянка Цензори выглядела иначе. Длинные волосы, привлекательные наряды. Многие сравнивали её с бывшей женой Канье Ким Кардашьян.

После встречи с Канье Уэстом внешность Бьянки сильно изменилась. Девушка коротко подстриглась, сменила соблазнительные платья на колготки и обтягивающие майки. Судя по всему, Бьянка даже отказалась от нижнего белья.

Неопрятный внешний вид девушки привлёк внимание многих. На фотографиях папарацци Бьянка не выглядит счастливой, а в некоторых образах девушка выглядит просто жалко. Еще одна причуда пары – они часто ходят босиком по оживленным улицам.

Поклонники уверены, что Канье Уэст — нарциссический абьюзер. Другими словами, его точка зрения превосходна и его партнерши — просто аксессуар для поддержки его желаемого образа.

Пока поклонники бьют тревогу, Канье и Бьянка продолжают шокировать публику своими образами. В Берлине пару засняли в очереди за кебабом. Канье Уэст был одет в мешковатый чёрный костюм с закрытым лицом, а Бьянка была в комбинезоне и без нижнего белья.

На этих фотографиях Бьянка улыбается и выглядит счастливой. К тому же, она сменила цвет волос.

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Метки: Бьянка Цензори   Канье Уэст   внешность   интересное   красота   фото   фрики   шоу бизнес   
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10  комментариев
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62k
Андрей 59 минут назад
Какой смысл постить сиськи и их блюрить?
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13k
НИКТО Минуту назад
Лохотронный типа «музыкальный» бизнес-стиль для малолеток с синдромом эффекта Даннинга Крюгера. Посему, когда слышу слово "рэпер" & вижу пальце-выпендрёжные чернокожие существа – иду мимо этих проектов PR-техников. Настоящая МУЗЫКА в рекламе не нуждается.
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8k
Дмитрий 5 минут назад
Мне кажется эта тема специально создана для того, что бы народ х...ми померялся. Т.е. кому на сколько больше по....й!
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18
Динар rabota 7 минут назад
"Кто как хочет, так и др***т"
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13k
НИКТО Полчаса назад
Слышу слово "рэпер" & вижу чернокожие существа – прохожу мимо
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5k
Нуи Хусим Полчаса назад
А хто все эти люди, и нахрена мне это нужно знать?
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5k
jfk Полчаса назад
ну, станок у итальянки зачетный
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
11k
715
bad-bubble 51 минуту назад
Во что не одень, жуть.
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1k
MС Chungachanga Час назад
Да он и сам фрик ещё тот, странно , что к лосинам такие подкрадули не прикупил!
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