Модель Джулия Фокс сначала появилась на публике в наряде из презервативов, а потом надела мужские боксеры

Маргинальное прошлое Джулии Фокс наложило отпечаток на стиль и мировоззрение модели. Женщина жаждет внимания публики и поэтому наряжается в очень странные образы. В последнее время Джулию переклинило на интимной теме.
В Лос-Анджелесе Фокс прошлась по улице в костюме из презервативов. Наряд состоял из прозрачного лифа, сапог, сумочки и мини-юбки.
Топ, сапоги и сумка состояли из упаковок с презервативами. Судя по всему, Джулия сама склеила этот наряд, сообщает Daily Mail.
На следующий день модель уже щеголяла по улицам в мужских трусах и пиджаке. Образ дополнила пушистая сумочка. Судя по всему, женщина определённо испытывает дефицит мужского внимания и пытается привлечь его всеми силами.
Джулии Фокс 33 года. В 2019 году Фокс дебютировала в полнометражном фильме братьев Сафди "Неограненные самоцветы", в котором она снялась вместе с Адамом Сэндлером. После этого ещё снялась в инди-эротической драме PVT Chat, а также в триллере Стивена Содерберга "Без резких движений". После этих ролей Джулия стала медийной личностью и бросает вызов папарацци каждый день.
Маргинальное прошлое Джулии стало достоянием общественности. Известно, что в подростковом возрасте она страдала от пристрастия к наркотикам и алкоголю. В 17 лет Фокс чуть не погибла от передозировки. Эта ситуация сильно напугала девушку и она решила взять себя в руки.
Сначала девушка работала продавцом, а потом нашла золотую жилу.
Джулия стала страпонессой. Госпожой, которая за деньги унижает всех желающих. Карьера пошла в гору, и уже через несколько месяцев она смогла снять себе жильё. Потом, объединившись с подругой, Джулия смогла заработать достаточно денег и открыть свой ночной клуб. Через несколько лет вышла линейка одежды от Джулии Фокс.
Параллельно она позировала художникам и фотографам: в 2014 году Elle назвал Джулию «самой горячей музой Нью-Йорка», отметив, что ее портреты украшают стены отелей и ресторанов.
Если с карьерой у Джулии всё сложилось хорошо, то личная жизнь не приносит радости. В 2018 году она вышла замуж за пилота частной авиакомпании Петра Артемьева, а уже в 2021 году обвинила пилота в абьюзе и развелась.
Следующим возлюбленным Джулии стал рэпер Канье Уэст. Парочка появилась вместе на нескольких модных показах и тут же поползли слухи. Джулию обвинили в том, что она пиарится за счёт знаменитого любовника. Сама она рассказала о своих надеждах отвлечь Канье от развода с Ким Кардашьян.
Правда и это ей не удалось. Парочка рассталась, и теперь Джулия гуляет по Лос-Анджелесу обвесившись презервативами или напялив мужские трусы.
Источник:
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