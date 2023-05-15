Модель Джулия Фокс сначала появилась на публике в наряде из презервативов, а потом надела мужские боксеры

Маргинальное прошлое Джулии стало достоянием общественности. Известно, что в подростковом возрасте она страдала от пристрастия к наркотикам и алкоголю. В 17 лет Фокс чуть не погибла от передозировки. Эта ситуация сильно напугала девушку и она решила взять себя в руки.

Сначала девушка работала продавцом, а потом нашла золотую жилу.