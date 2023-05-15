FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7557 постов • 870 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Модель Джулия Фокс сначала появилась на публике в наряде из презервативов, а потом надела мужские боксеры

Модель Джулия Фокс сначала появилась на публике в наряде из презервативов, а потом надела мужские боксеры

Автор:
15 мая 2023 12:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джулия Фокс   Юмор   интересное   модель   наряд   фото   шоу бизнес   
2713
9

Маргинальное прошлое Джулии Фокс наложило отпечаток на стиль и мировоззрение модели. Женщина жаждет внимания публики и поэтому наряжается в очень странные образы. В последнее время Джулию переклинило на интимной теме.

В Лос-Анджелесе Фокс прошлась по улице в костюме из презервативов. Наряд состоял из прозрачного лифа, сапог, сумочки и мини-юбки.

×
×

Топ, сапоги и сумка состояли из упаковок с презервативами. Судя по всему, Джулия сама склеила этот наряд, сообщает Daily Mail.

На следующий день модель уже щеголяла по улицам в мужских трусах и пиджаке. Образ дополнила пушистая сумочка. Судя по всему, женщина определённо испытывает дефицит мужского внимания и пытается привлечь его всеми силами.

Джулии Фокс 33 года. В 2019 году Фокс дебютировала в полнометражном фильме братьев Сафди "Неограненные самоцветы", в котором она снялась вместе с Адамом Сэндлером. После этого ещё снялась в инди-эротической драме PVT Chat, а также в триллере Стивена Содерберга "Без резких движений". После этих ролей Джулия стала медийной личностью и бросает вызов папарацци каждый день.

Маргинальное прошлое Джулии стало достоянием общественности. Известно, что в подростковом возрасте она страдала от пристрастия к наркотикам и алкоголю. В 17 лет Фокс чуть не погибла от передозировки. Эта ситуация сильно напугала девушку и она решила взять себя в руки.

Сначала девушка работала продавцом, а потом нашла золотую жилу.

Джулия стала страпонессой. Госпожой, которая за деньги унижает всех желающих. Карьера пошла в гору, и уже через несколько месяцев она смогла снять себе жильё. Потом, объединившись с подругой, Джулия смогла заработать достаточно денег и открыть свой ночной клуб. Через несколько лет вышла линейка одежды от Джулии Фокс.

Параллельно она позировала художникам и фотографам: в 2014 году Elle назвал Джулию «самой горячей музой Нью-Йорка», отметив, что ее портреты украшают стены отелей и ресторанов.

Если с карьерой у Джулии всё сложилось хорошо, то личная жизнь не приносит радости. В 2018 году она вышла замуж за пилота частной авиакомпании Петра Артемьева, а уже в 2021 году обвинила пилота в абьюзе и развелась.

Следующим возлюбленным Джулии стал рэпер Канье Уэст. Парочка появилась вместе на нескольких модных показах и тут же поползли слухи. Джулию обвинили в том, что она пиарится за счёт знаменитого любовника. Сама она рассказала о своих надеждах отвлечь Канье от развода с Ким Кардашьян.

Правда и это ей не удалось. Парочка рассталась, и теперь Джулия гуляет по Лос-Анджелесу обвесившись презервативами или напялив мужские трусы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Джулия Фокс   Юмор   интересное   модель   наряд   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Александр Час назад
Надеюсь эта новость перекроет ту где Юля Якубеня уронила сосиску.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Stas 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 10 минут назад
похоже у этой бабенки, крыша окончательно потекла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Рафаэль Закиров 10 минут назад
А потом она достала свой член и надела презерватив!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 38 минут назад
Вот она, карьера объе*ошенной бабы. Успешная *лядь и тому подобное. Как говорится, деньги не пахнут. А в случае с пендосами, так они и за купюру из жопы готовы эти жопы целовать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91k
sapér Vodička 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
устал я от вас 50 минут назад
Косит деменция Голливуд ой косит..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161
Дело 53 минуты назад
Какая-то ..уёвая одежонка, да и тёлка - как лиса)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений Час назад
Страпонесса обвинила мужа в абьюзе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ego sum qui sum Час назад
привлечь к себе внимание любой ценой это или маркетинг или психиатрия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Dobry vojak Svejk Час назад
Зачем замазывать то, ради чего открывают этот пост? )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
333435



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин
Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин
Набирающие популярность в сообществах
Филиппины. Что посмотреть в Маниле за один день
Филиппины. Что посмотреть в Маниле за один день
До и после «Джунглей»
До и после «Джунглей»
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против»
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#в мире#картинки#дтп#аварии#факты#природа#машина#шоу бизнес
#люди#интересно#СССР#интересное#животные#забавно#авто аварии#драка#Индия#удивительно
#Юмор#Прикол#Россия#автомобили#подборка#Приколы#автомир#красота#истории#познавательно
"Я углеводы не ем, я их пью": пользователи сети во всю посмеялись надо Волочковой, которая перевоплотилась в Барби "Я углеводы не ем, я их пью": пользователи сети во всю посмеялись надо Волочковой, которая... Пятнистая бурёнка или далматинец? 66-летняя Долина устроила горячую фотосессию в странном костюме Пятнистая бурёнка или далматинец? 66-летняя Долина устроила горячую фотосессию в странном костюме "Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознания "Наш ум — это не наш ум!": Виктория Боня попыталась философствовать и провела урок самопознания Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались На Валерия Леонтьева подали в суд из-за сломанного стояка На Валерия Леонтьева подали в суд из-за сломанного стояка

На что жалуетесь?

Вернуться