В Италии Канье Уэста с женой застукали за пикантной сценой и потребовали наказать

Местные католики раскритиковали американцев, а кто-то даже призвал полицию арестовать пару за неуважение общественного мнения. Кстати, демонстрация обнаженных частей тела в Италии представляет собой «публичное непристойное поведение», и наказывается Конституционным судом страны штрафом в размере до 309 евро.

Итальянцы возмущены:

«Почему эта пара не арестована за непристойное поведение?»

«Там явно толпа, дети видели», «Что с ними? Может быть, пора вмешаться полиции?», — негодуют местные блогеры.

309 евро - сущие копейки для богатого рэпера, зато сколько шумихи, которая сделает его еще более популярным. А к скандалам Уэсту не привыкать. Более того, если об артисте слегка забывают, он берет дело в свои руки и снова вляпывается в провокационные истории.

Не так давно рэпера обвинили в женоненавистничестве после вечеринки, на которой еду подавали с обнаженных женских тел. Общественность возмутилась по привычке, видимо, не зная о японской традиции ниотаимори. К тому же, гостям артиста подача понравилась, а на мнение журналистов исполнитель не отреагировал. Удастся ли ему сохранить спокойствие теперь или придётся оправдываться за своё поведение в Италии, покажет время. Пока Уэст инцидент не комментировал.