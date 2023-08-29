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В Италии Канье Уэста с женой застукали за пикантной сценой и потребовали наказать

В Италии Канье Уэста с женой застукали за пикантной сценой и потребовали наказать

Автор:
29 августа 2023 17:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Kanye West and Bianca Censori   Видео   Италия   Канье Уэст   венеция   непристойное поведение   пикантная сцена   шоу бизнес   
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Экс-муж Кардашьян - любитель эпатажа. Путешествуя по Италии, рэпер заставил говорить о себе даже тех местных жителей, которые раньше не подозревали о его существовании.

Канье Уэст прибыл в Италию и уже успел попасть в громкий скандал. 46-летнего рэпера засняли в Венеции с оголенным задом при весьма пикантных обстоятельствах.Жители Италии заявили, что их шокировало поведение исполнителя и его актуальной супруги Бьянки Цензори.


Очевидцы уверяют, что пара, не стесняясь, занималась оральным сексом в лодке. Правда, на фото в сети видно лишь, как рэпер сидит на скамье, приспустив штаны, а жена находится перед ним на коленях.


После того как речное такси причалило к берегу, рэпер с супругой покинули борт.


Местные католики раскритиковали американцев, а кто-то даже призвал полицию арестовать пару за неуважение общественного мнения. Кстати, демонстрация обнаженных частей тела в Италии представляет собой «публичное непристойное поведение», и наказывается Конституционным судом страны штрафом в размере до 309 евро. 


Итальянцы возмущены:

  • «Почему эта пара не арестована за непристойное поведение?»
  • «Там явно толпа, дети видели», «Что с ними? Может быть, пора вмешаться полиции?», — негодуют местные блогеры. 

309 евро - сущие копейки для богатого рэпера, зато сколько шумихи, которая сделает его еще более популярным. А к скандалам Уэсту не привыкать. Более того, если об артисте слегка забывают, он берет дело в свои руки и снова вляпывается в провокационные истории.


Не так давно рэпера обвинили в женоненавистничестве после вечеринки, на которой еду подавали с обнаженных женских тел. Общественность возмутилась по привычке, видимо, не зная о японской традиции ниотаимори. К тому же, гостям артиста подача понравилась, а на мнение журналистов исполнитель не отреагировал. Удастся ли ему сохранить спокойствие теперь или придётся оправдываться за своё поведение в Италии, покажет время. Пока Уэст инцидент не комментировал.



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Метки: Kanye West and Bianca Censori   Видео   Италия   Канье Уэст   венеция   непристойное поведение   пикантная сцена   шоу бизнес   
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23  комментария
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3k
poбт 2 часа назад
если бы ему отсасывал капитан, никто бы и не заметил
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1k
bohemia 21 минуту назад
Бабы там две вроде из каюты вышли, недосказанность какая-то
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6k
Андрей Крылов 37 минут назад
И что? Вот не люблю я нигеров и не понимаю баб (особенно белых), которые их любят так, чтоб вот так... Вот такой я, не толерантный, "нацист". Но где состав преступления? В чём проблема? В том, что какой-то "парпараци" подсмотрел то, что не для всех на обозрение было? Тот, кто это разместил - сам чмо поганое, подсматривальщик = вуайеист и извращенец.
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9k
Уретра Брежнева 41 минуту назад
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58k
Олег 56 минут назад
теперь помимо своей воли я узнал что у кардащян был муж.......
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3k
lekha-fil Час назад
Ну отсосала у мужика родная жена, ну и что?
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Может его пчела ужалила и жена пробовала отсосать жало ...
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44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Кто эти люди и почему мы должны знать об их интимных играх?
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17k
Марина 2 часа назад
"актуальная жена" серьёзно?
Вы хоть немного вычитывайте текст после автопереводчика, перед тем как его сюда запостить.
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12k
Кот Бегемот 2 часа назад
"А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ"?
Думаю, что нигеры совсем распоясались

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474
ruslan d 2 часа назад
Счастливчик
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