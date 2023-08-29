В Италии Канье Уэста с женой застукали за пикантной сценой и потребовали наказать

Экс-муж Кардашьян - любитель эпатажа. Путешествуя по Италии, рэпер заставил говорить о себе даже тех местных жителей, которые раньше не подозревали о его существовании.
Канье Уэст прибыл в Италию и уже успел попасть в громкий скандал. 46-летнего рэпера засняли в Венеции с оголенным задом при весьма пикантных обстоятельствах.Жители Италии заявили, что их шокировало поведение исполнителя и его актуальной супруги Бьянки Цензори.
Очевидцы уверяют, что пара, не стесняясь, занималась оральным сексом в лодке. Правда, на фото в сети видно лишь, как рэпер сидит на скамье, приспустив штаны, а жена находится перед ним на коленях.
После того как речное такси причалило к берегу, рэпер с супругой покинули борт.
Местные католики раскритиковали американцев, а кто-то даже призвал полицию арестовать пару за неуважение общественного мнения. Кстати, демонстрация обнаженных частей тела в Италии представляет собой «публичное непристойное поведение», и наказывается Конституционным судом страны штрафом в размере до 309 евро.
Итальянцы возмущены:
- «Почему эта пара не арестована за непристойное поведение?»
- «Там явно толпа, дети видели», «Что с ними? Может быть, пора вмешаться полиции?», — негодуют местные блогеры.
309 евро - сущие копейки для богатого рэпера, зато сколько шумихи, которая сделает его еще более популярным. А к скандалам Уэсту не привыкать. Более того, если об артисте слегка забывают, он берет дело в свои руки и снова вляпывается в провокационные истории.
Не так давно рэпера обвинили в женоненавистничестве после вечеринки, на которой еду подавали с обнаженных женских тел. Общественность возмутилась по привычке, видимо, не зная о японской традиции ниотаимори. К тому же, гостям артиста подача понравилась, а на мнение журналистов исполнитель не отреагировал. Удастся ли ему сохранить спокойствие теперь или придётся оправдываться за своё поведение в Италии, покажет время. Пока Уэст инцидент не комментировал.
Источник:
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Вы хоть немного вычитывайте текст после автопереводчика, перед тем как его сюда запостить.
Выбрали другое слово.
Иногда, хочется избить автора словарём синонимов.
Думаю, что нигеры совсем распоясались