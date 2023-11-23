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Бьянка Цензори сбежала от Канье Уэста после того, как он выдал ей список разрешённых продуктов и одежды

Бьянка Цензори сбежала от Канье Уэста после того, как он выдал ей список разрешённых продуктов и одежды

Автор:
23 ноября 2023 13:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бьянка Цензори   Канье Уэст   абьюз   интересное   расставание   фото   шоу бизнес   
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На современном языке это называется абьюз, а простыми словами - козёл ненормальный.

До знакомства с Канье Уэстом Бьянка Цензори выглядела просто сногсшибательно. Длинные волосы, привлекательные наряды. Неудивительно, что рэпер Канье Уэст положил на неё глаз.

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Но после начала отношений с Канье Бьянка очень сильно изменилась. Она сменила причёску, стала очень странно одеваться и перестала использовать макияж. Знакомые и родители Бьянки начали бить тревогу. Они были уверены, что Канье Уэст - настоящий абьюзер. DailyMail сообщали, что Канье Уэст указывает своей возлюбленной, что надевать и куда ходить. Кроме того, он не разрешал ей видеться с родными из Австралии.

Совсем недавно Канье Уэст уехал со своими детьми от первого брака в Дубай, оставив свою жену Бьянку одну. Перед отъездом Канье написал Бьянке список того, что ей можно есть и носить. Кроме того, она обязана тренироваться в спортивном зале и следить за своей фигурой. The Sun уточняет, что Уэст даже убедил Бьянку в том, что они королевских кровей.

У нее больше нет собственного разума, и она подчиняется ему, потому что он убедил ее, что они королевской крови, - пишет The Sun.

28-летняя Бьянка даже умудрилась сбежать в родную Австралию, сообщает Daily Mail. Бьянка прогулялась с друзьями, посетила клуб с подружками и, судя по всему, пришла в себя.

Источники Daily Mail сообщают, что Теперь Бьянка смотрит на свои отношения со стороны.

Она знает, что отгородилась от тех, кто ей близок, и она также начинает видеть свой реальный брак. Она знает о способах Канье контролировать ситуацию и начинает смотреть на вещи со стороны

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Метки: Бьянка Цензори   Канье Уэст   абьюз   интересное   расставание   фото   шоу бизнес   
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Uganda Час назад
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сеньор Леонсио 5 минут назад
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Z 15 минут назад
В рот она у него брала, а потом вдруг разонравилось. Шалава.
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Максим Т. Час назад
Блд, щазз расплачусь
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Старичок Час назад
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Феличита Старичок 59 минут назад
из шлюхи сделать нормальную уже не получится
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Гомерчик Час назад
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