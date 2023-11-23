Бьянка Цензори сбежала от Канье Уэста после того, как он выдал ей список разрешённых продуктов и одежды

На современном языке это называется абьюз, а простыми словами - козёл ненормальный.
До знакомства с Канье Уэстом Бьянка Цензори выглядела просто сногсшибательно. Длинные волосы, привлекательные наряды. Неудивительно, что рэпер Канье Уэст положил на неё глаз.
Но после начала отношений с Канье Бьянка очень сильно изменилась. Она сменила причёску, стала очень странно одеваться и перестала использовать макияж. Знакомые и родители Бьянки начали бить тревогу. Они были уверены, что Канье Уэст - настоящий абьюзер. DailyMail сообщали, что Канье Уэст указывает своей возлюбленной, что надевать и куда ходить. Кроме того, он не разрешал ей видеться с родными из Австралии.
Совсем недавно Канье Уэст уехал со своими детьми от первого брака в Дубай, оставив свою жену Бьянку одну. Перед отъездом Канье написал Бьянке список того, что ей можно есть и носить. Кроме того, она обязана тренироваться в спортивном зале и следить за своей фигурой. The Sun уточняет, что Уэст даже убедил Бьянку в том, что они королевских кровей.
У нее больше нет собственного разума, и она подчиняется ему, потому что он убедил ее, что они королевской крови, - пишет The Sun.
28-летняя Бьянка даже умудрилась сбежать в родную Австралию, сообщает Daily Mail. Бьянка прогулялась с друзьями, посетила клуб с подружками и, судя по всему, пришла в себя.
Источники Daily Mail сообщают, что Теперь Бьянка смотрит на свои отношения со стороны.
Она знает, что отгородилась от тех, кто ей близок, и она также начинает видеть свой реальный брак. Она знает о способах Канье контролировать ситуацию и начинает смотреть на вещи со стороны
Источник:
- "Аль Капоне из Мельбурна": возлюбленная Канье Уэста оказалась наследницей мафиози
- Ученики едят только суши и сидят на полу: на школу Канье Уэста подали в суд
- Обманом родившая от Аль Пачино Нур Альфалла вернулась к своему "молодому" бывшему - 62-летнему миллиардеру
- "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга
- Из красавицы во фрика: как изменилась жена Канье Уэста после знакомства с рэпером