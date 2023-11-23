Бьянка Цензори сбежала от Канье Уэста после того, как он выдал ей список разрешённых продуктов и одежды

Совсем недавно Канье Уэст уехал со своими детьми от первого брака в Дубай, оставив свою жену Бьянку одну. Перед отъездом Канье написал Бьянке список того, что ей можно есть и носить. Кроме того, она обязана тренироваться в спортивном зале и следить за своей фигурой. The Sun уточняет, что Уэст даже убедил Бьянку в том, что они королевских кровей.

У нее больше нет собственного разума, и она подчиняется ему, потому что он убедил ее, что они королевской крови, - пишет The Sun.