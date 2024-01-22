"Бьянка, беги!": Канье Уэст показал домашний наряд своей жены и снова взволновал фанатов

Родственники Бьянки Цензори уже несколько месяцев бьют тревогу. Совсем недавно её муж рэпер Канье Уэст выдал перед отъездом Бьянке список разрешённых продуктов и распорядок дня.
На своей странице Канье Уэст поделился с подписчиками фотографиями домашнего уюта. На них его жена-домохозяйка стоит у плиты в очень странном наряде. На Бьянке надета маска в стиле БДСМ и купальник из верёвочек, который не прикрывает абсолютно ничего на теле.
«Сливки из крупы», — написал Канье под фотографиями жены.
Пользователи сети пришли в ужас. Конечно, ничего сексуального в этом наряде никто не увидел. Более того, это очень странно, ведь Канье выложил откровенные фотографии жены на всеобщее обозрение. Вместе с ними он опубликовал фото, где Бьянка в плаще и в маске. Этим Уэст ещё раз подтвердил слухи о том, что - настоящий абьюзер. Ранее DailyMail сообщали, что Канье Уэст указывает своей возлюбленной, что надевать и куда ходить.
Отношения Канье Уэста и Бьянки Цензори сложно назвать нормальными. После начала отношений с Канье девушка очень сильно изменила свою внешность. Из жгучей брюнетки 29-летняя австралийка превратилась во фрика.
Кроме того, родственники Бьянки сообщают, что она перестала общаться со своей семьёй. Что это: цена славы или девушка настолько сильно любит Канье, что готова так сильно изменить свою жизнь?
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И правильно делает
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Заранее Вам большое человеческое спасибо...
Потому что какой то придурок не знает как еще пропиарится
Да любому человеку покуй, кстати кто это?