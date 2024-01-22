"Бьянка, беги!": Канье Уэст показал домашний наряд своей жены и снова взволновал фанатов

Пользователи сети пришли в ужас. Конечно, ничего сексуального в этом наряде никто не увидел. Более того, это очень странно, ведь Канье выложил откровенные фотографии жены на всеобщее обозрение. Вместе с ними он опубликовал фото, где Бьянка в плаще и в маске. Этим Уэст ещё раз подтвердил слухи о том, что - настоящий абьюзер. Ранее DailyMail сообщали, что Канье Уэст указывает своей возлюбленной, что надевать и куда ходить.