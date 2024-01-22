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"Бьянка, беги!": Канье Уэст показал домашний наряд своей жены и снова взволновал фанатов

"Бьянка, беги!": Канье Уэст показал домашний наряд своей жены и снова взволновал фанатов

Автор:
22 января 2024 19:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бьянка Цензори   Канье Уэст   голливуд   домашняя одежда   домохозяйка   интересное   фото   шоу бизнес   
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Родственники Бьянки Цензори уже несколько месяцев бьют тревогу. Совсем недавно её муж рэпер Канье Уэст выдал перед отъездом Бьянке список разрешённых продуктов и распорядок дня.

На своей странице Канье Уэст поделился с подписчиками фотографиями домашнего уюта. На них его жена-домохозяйка стоит у плиты в очень странном наряде. На Бьянке надета маска в стиле БДСМ и купальник из верёвочек, который не прикрывает абсолютно ничего на теле.

«Сливки из крупы», — написал Канье под фотографиями жены.

Пользователи сети пришли в ужас. Конечно, ничего сексуального в этом наряде никто не увидел. Более того, это очень странно, ведь Канье выложил откровенные фотографии жены на всеобщее обозрение. Вместе с ними он опубликовал фото, где Бьянка в плаще и в маске. Этим Уэст ещё раз подтвердил слухи о том, что - настоящий абьюзер. Ранее DailyMail сообщали, что Канье Уэст указывает своей возлюбленной, что надевать и куда ходить.

Отношения Канье Уэста и Бьянки Цензори сложно назвать нормальными. После начала отношений с Канье девушка очень сильно изменила свою внешность. Из жгучей брюнетки 29-летняя австралийка превратилась во фрика.

Кроме того, родственники Бьянки сообщают, что она перестала общаться со своей семьёй. Что это: цена славы или девушка настолько сильно любит Канье, что готова так сильно изменить свою жизнь?

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Метки: Бьянка Цензори   Канье Уэст   голливуд   домашняя одежда   домохозяйка   интересное   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
А уэст пое@ывает молодую сочную бабу и клал он с прибором на чужое мнение.
И правильно делает
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−9
Александр 17 минут назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде..

Умоляю Вас о помощи:

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет.
Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо...
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4k
Aleks 47 минут назад
Родственники бьют тревогу, бросили работы, собирают пожертвования на помощь, интернет взорван, весь мир негодует, все прекратили войну от шока, Америка в опасности , мир поставлен на грань уничтожения, пишите завещанья.
Потому что какой то придурок не знает как еще пропиарится

Да любому человеку покуй, кстати кто это?
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2k
КАКАнгел Час назад
мне понравилось. тело хорошее. И хорошая реклама- теперь все будут обсасывать эту новость а продажи того что он делает поднимутся. (я не знаю кто это )
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90k
Доктор Джонс Час назад
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1k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
негрилу забывают видимо вот он и напоминает о себе как придумал.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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