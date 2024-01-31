Канье Уэст напал на журналистку после неудобных вопросов о жене, а потом предложил ей деньги

Канье Уэст напал на журналистку TMZ после того, как она спросила про отношения рэпера и Бьянки Цензори. Уже давно ходят слухи о том, что Канье сильно ограничивает свою жену, контролируя её питание, стиль и даже свободное время. После неудобных вопросов журналистки Уэст выхватил её телефон и буквально отчитал на улице.