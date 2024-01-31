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Канье Уэст напал на журналистку после неудобных вопросов о жене, а потом предложил ей деньги

Канье Уэст напал на журналистку после неудобных вопросов о жене, а потом предложил ей деньги

Автор:
31 января 2024 15:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бьянка Цензори   Видео   Канье Уэст   абьюз   журналистка   интересное   фото   шоу бизнес   
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Женщина отказалась от щедрого предложения.

Канье Уэст напал на журналистку TMZ после того, как она спросила про отношения рэпера и Бьянки Цензори. Уже давно ходят слухи о том, что Канье сильно ограничивает свою жену, контролируя её питание, стиль и даже свободное время. После неудобных вопросов журналистки Уэст выхватил её телефон и буквально отчитал на улице.

Рэпер заявил, что «неуважительным задавать такие вопросы взрослому супергерою». После этого он предложил журналистке удвоенные гонорар и посоветовал сменить работу. Журналистка отказалась от щедрого предложения. Но по видео можно заметить, что слова рэпера задели женщину.

Реакция Канье Уэста ещё раз подтверждает тот факт, что в семье не всё гладко. Совсем недавно Канье выложил "домашние" фотографии жены, на которых она в маске и без одежды стоит на кухне. Пользователи не оценили такой перфоманс.

Кроме того, родственники Бьянки сообщают, что она перестала общаться со своей семьёй. Что это: цена славы или девушка настолько сильно любит Канье, что готова так сильно изменить свою жизнь?

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Метки: Бьянка Цензори   Видео   Канье Уэст   абьюз   журналистка   интересное   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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41
Ли Харви Освальд 22 минуты назад
Я бы на месте журналистки тоже чулок на голову натянул
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7k
alex Полчаса назад
А где его Пердошьян?
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34k
Ego sum qui sum Час назад
пост уровня спид-инфо
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55k
Опиум для народа Час назад
-"что Канье сильно ограничивает свою жену, контролируя её питание"-
-очень уж этот вопрос волнует эту жирую сутулую свинью...
И да - "журналистка", снимающая на телефон и выглядящая как бичёвка - говно, а не журналистка.
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62k
pynh 2 часа назад
надо было еще по морде дать этой "журналистке" за приставучесть
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
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