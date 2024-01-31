Канье Уэст напал на журналистку после неудобных вопросов о жене, а потом предложил ей деньги

Женщина отказалась от щедрого предложения.
Канье Уэст напал на журналистку TMZ после того, как она спросила про отношения рэпера и Бьянки Цензори. Уже давно ходят слухи о том, что Канье сильно ограничивает свою жену, контролируя её питание, стиль и даже свободное время. После неудобных вопросов журналистки Уэст выхватил её телефон и буквально отчитал на улице.
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Рэпер заявил, что «неуважительным задавать такие вопросы взрослому супергерою». После этого он предложил журналистке удвоенные гонорар и посоветовал сменить работу. Журналистка отказалась от щедрого предложения. Но по видео можно заметить, что слова рэпера задели женщину.
Реакция Канье Уэста ещё раз подтверждает тот факт, что в семье не всё гладко. Совсем недавно Канье выложил "домашние" фотографии жены, на которых она в маске и без одежды стоит на кухне. Пользователи не оценили такой перфоманс.
Кроме того, родственники Бьянки сообщают, что она перестала общаться со своей семьёй. Что это: цена славы или девушка настолько сильно любит Канье, что готова так сильно изменить свою жизнь?
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И тут у всех в амерекании пуканы подгорели бы.
Там незя белым носить черное и рисовать на себе черным.
-очень уж этот вопрос волнует эту жирую сутулую свинью...
И да - "журналистка", снимающая на телефон и выглядящая как бичёвка - говно, а не журналистка.