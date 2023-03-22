Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена

Недавно Киркоров появился на телевидении и поразил всех своей внешностью. 55-летний мужчина был больше похож на подростка: помолодевшее лицо, стройная фигура, вызывающий наряд. Видно, что косметологи и хирурги постарались на славу! На этом изменения не закончились. Киркоров снова навестил клинику.
Филипп Киркоров снова лёг под нож. Его заметили в столичной клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. На Киркорове были послеоперационные бандажи и золотые штанишки. Судя по всему, чувствует он себя отлично.
На этот раз Киркоров отрезал себе живот. После операции у него появились удивительные кубики и даже стоячие соски, как у молодого парня. Никаких отвисших сисек. Перед операцией певцу пришлось очень сильно похудеть.
Будет ли конец этим операциям? В 2023 году Киркоров сильно изменился. Очень сильно. Это просто два разных человека!
Да о чём говорить! 55-летний Киркоров выглядит моложе молодого Киркорова!
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А внутри какой был - такой и остался... Не над тем врачи работают...