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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7388 постов • 861 подписчик подписаться
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Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена

Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена

Автор:
22 марта 2023 10:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   знаменитости   интересное   красота   пластика   филипп киркоров   фото   шоу бизнес   
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Недавно Киркоров появился на телевидении и поразил всех своей внешностью. 55-летний мужчина был больше похож на подростка: помолодевшее лицо, стройная фигура, вызывающий наряд. Видно, что косметологи и хирурги постарались на славу! На этом изменения не закончились. Киркоров снова навестил клинику.

Филипп Киркоров снова лёг под нож. Его заметили в столичной клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. На Киркорове были послеоперационные бандажи и золотые штанишки. Судя по всему, чувствует он себя отлично.

На этот раз Киркоров отрезал себе живот. После операции у него появились удивительные кубики и даже стоячие соски, как у молодого парня. Никаких отвисших сисек. Перед операцией певцу пришлось очень сильно похудеть.

Будет ли конец этим операциям? В 2023 году Киркоров сильно изменился. Очень сильно. Это просто два разных человека!

Да о чём говорить! 55-летний Киркоров выглядит моложе молодого Киркорова!

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Метки: внешность   знаменитости   интересное   красота   пластика   филипп киркоров   фото   шоу бизнес   
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24  комментария
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32k
Dobry vojak Svejk 7 часов назад
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61
Bolo Yeung Час назад
Румыны-они такие!
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841
Gigantes 2 часа назад
Девочка прям какая-то
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2k
Lena 4 часа назад
Ребята, чую нас ждет очередная страшно смешная или просто страшная жертва пластики)))
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40k
Сергей 5 часов назад
Теперь ему осталось только на изнанку вывернуться.
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16k
Сергей 5 часов назад
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9k
Бритва 5 часов назад
Ясно. Я как раз хотел посрать. Теперь сделаю это по-большому.
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3k
александр 5 часов назад
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19k
anpetrof 5 часов назад
Тихо шифером шурша, едет крыша, не спеша
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2k
Walther 6 часов назад
Походу Филя решил Джексона по походам к пластическим хирургам переплюнуть. Тока там это... В общем, хреново все закончилось...
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1k
Duke_kir 6 часов назад
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6k
Компьютер DELL монитором 6 часов назад
Спасибо автор !
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15k
Голос Вселенной 6 часов назад
Это он внешне изменился в 2023...
А внутри какой был - такой и остался... Не над тем врачи работают...
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197
slonik4070 6 часов назад
Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного КенаПосмотреть
Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена
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10k
Б.Касторский 6 часов назад
Я конечно не понимаю подобного, как по мне, хочешь изменить себя? Займись спортом, диета. Но тут конечно борьба уже не с собой, а с возрастом. Удивляет до чего пластическая хирургия дошла.
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59k
pynh 7 часов назад
Что такого? Каждый дрочит как хочет.
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555
ruslan d 7 часов назад
Да чего докопались до него , он всегда таким был... работа у него такая .
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26k
Serg2001 7 часов назад
Как по мне, то стал еще более мерзким... Видимо, это что-то личное. Ничего не могу с собой поделать, уж извините...)
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