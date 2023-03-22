Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена

Недавно Киркоров появился на телевидении и поразил всех своей внешностью. 55-летний мужчина был больше похож на подростка: помолодевшее лицо, стройная фигура, вызывающий наряд. Видно, что косметологи и хирурги постарались на славу! На этом изменения не закончились. Киркоров снова навестил клинику.