17 забавных ремейков известных картин

Классические картины, созданные великими художниками прошлого, всегда были источником вдохновения и привлекательной темой для искусствоведов и ценителей прекрасного. Интересно, что эти знаменитые произведения порой получают новую жизнь благодаря людям, которые сделали на них художественные ремейки, добавив в них собственные детали (а иногда и капельку юмора).

Спародированные классические картины напоминают нам о вечности искусства, о том, что оно может оставаться актуальным и разнообразным на протяжении долгих лет. Также они позволяют нам понять, что живопись может трактоваться вольно каждым из нас и быть свободным от строгих рамок и ограничений.

Давайте насладимся ремейками, взятыми из паблика «Сошедшие с холста».

Питер Пауль Рубенс «Портрет Изабеллы Брандт», 1621 год