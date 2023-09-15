17 забавных ремейков известных картин

Подборка пародий на картины известных художников прошлого. Авторы добавили в пародии собственные детали, а иногда и немного юмора.
Классические картины, созданные великими художниками прошлого, всегда были источником вдохновения и привлекательной темой для искусствоведов и ценителей прекрасного. Интересно, что эти знаменитые произведения порой получают новую жизнь благодаря людям, которые сделали на них художественные ремейки, добавив в них собственные детали (а иногда и капельку юмора).
Спародированные классические картины напоминают нам о вечности искусства, о том, что оно может оставаться актуальным и разнообразным на протяжении долгих лет. Также они позволяют нам понять, что живопись может трактоваться вольно каждым из нас и быть свободным от строгих рамок и ограничений.
Давайте насладимся ремейками, взятыми из паблика «Сошедшие с холста».
Питер Пауль Рубенс «Портрет Изабеллы Брандт», 1621 год
Адольф Вильям Бугро «Ирен», 1897 год
Тамара де Лемпицка «Портрет графини де Ла Саль», 1925 год
Фрида Кало «Автопортрет, посвящённый доктору Элоессеру», 1940
А вы верите в перерождение душ? Эта девушка почти точная копия знаменитой художницы.
Эдуард фон Грютцнер «Полдник», 1908 год
Тот самый момент, когда ремейк получился ярче, душевнее и аппетитнее.
Иероним Босх, 1516
Этот шедевр пародийного искусства должен красоваться в какой-нибудь специальной художественной галерее на уровне с реальными полотнами художников. Далеко не каждый сможет додуматься так воплотить Босха, да ещё и с использованием только подручных предметов.
Караваджо «Экстаз святой Марии Магдалины», 1606 год
Пабло Пикассо «Женщина с букетом», 1936
Леонардо да Винчи «Мона Лиза», 1503 год
Нико Пиросмани «Белая корова на чёрном фоне», начало XX века
Наши четвероногие друзья тоже не отстают и тянутся к прекрасному.
Эгон Шиле «Климт в голубоватой дымке», 1913 год
Ян Вермеер «Девушка с жемчужной серёжкой», 1665 год
Казимир Малевич «Женский торс», 1932 год
Тициан «Креститель», 1540 год
Грант Вуд «Американская готика», 1930 год
Версия картины, которая могла быть нарисована во время карантина.
Леонардо да Винчи, «Мадонна Литта», 1490 год
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