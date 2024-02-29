Говорят, что рукоделие и прочие хобби приносят нам чувство удовлетворения, заряжают позитивом и позволяют расслабиться — то, что надо во время пандемии. Однако иногда смотришь на чужие работы и понимаешь, что некоторым стоило бы держать руки при себе... Сатирическое сообщество на Facebook* публикует именно такие работы и демонстрирует, почему слоган «Сделай сам!» подходит далеко не всем.
3. С этой красоткой место в общественном транспорте тебе обеспечено!
6. "Дочка попросила такой торт себе на ДР. Зачем платить, если я могу сделать такое сама?"
16. Просыпаешься среди ночи, плетешься сонный в туалет, включаешь свет, а там...
21. Автор то ли не смотрел "Историю игрушек", то ли бесстрашный и бессмертный одновременно
23. "Венок из антикварных/винтажных детских туфелек": а родовое проклятье прилагается бесплатно?
25. Если автор вдохновлялся не первыми неделями жизни младенца, то чем?
27. С одной стороны очень хочется узнать, чем вдохновлялся автор, с другой... не надо
29. "Надеюсь, этот туалет найдет нового хозяина, который полюбит его не меньше меня"
34. "Заплатил "мастеру" за мыло ручной работы в форме котика для дочери. Дочь вежливо отказалась от подарка. Мяу?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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