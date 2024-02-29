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Наши руки... криворуки: люди, которым точно не стоит заниматься рукоделием

Наши руки... криворуки: люди, которым точно не стоит заниматься рукоделием

Автор:
29 февраля 2024 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   искусство   рукоделие   сделай сам   творчество   
1277
36

Говорят, что рукоделие и прочие хобби приносят нам чувство удовлетворения, заряжают позитивом и позволяют расслабиться — то, что надо во время пандемии. Однако иногда смотришь на чужие работы и понимаешь, что некоторым стоило бы держать руки при себе... Сатирическое сообщество на Facebook* публикует именно такие работы и демонстрирует, почему слоган «Сделай сам!» подходит далеко не всем.

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* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   искусство   рукоделие   сделай сам   творчество   
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1  комментарий
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ruslan d 53 минуты назад
половина вещей - шедевры
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