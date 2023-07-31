50 картин из комиссионки, которым подарили новую жизнь

Поход в комиссионный магазин или на блошиный рынок порой оборачивается находкой чуть ли не сокровища. Да и сам процесс настолько увлекательный, что похож на поиск клада. Картины из этой подборки пылились без дела, пока не оказались в руках настоящих творцов. Некогда скучные сюжеты обрели неожиданных персонажей и заиграли новыми красками.