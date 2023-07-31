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50 картин из комиссионки, которым подарили новую жизнь

50 картин из комиссионки, которым подарили новую жизнь

Автор:
31 июля 2023 10:17
Сообщество : Искусство
Метки: Юмор   идея   искусство   картина   комиссионка   переделка   творчество   
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Поход в комиссионный магазин или на блошиный рынок порой оборачивается находкой чуть ли не сокровища. Да и сам процесс настолько увлекательный, что похож на поиск клада. Картины из этой подборки пылились без дела, пока не оказались в руках настоящих творцов. Некогда скучные сюжеты обрели неожиданных персонажей и заиграли новыми красками.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   идея   искусство   картина   комиссионка   переделка   творчество   
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1  комментарий
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23k
hebpat 21 минуту назад
некоторые картины просто испорчены
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