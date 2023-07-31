50 картин из комиссионки, которым подарили новую жизнь

Поход в комиссионный магазин или на блошиный рынок порой оборачивается находкой чуть ли не сокровища. Да и сам процесс настолько увлекательный, что похож на поиск клада. Картины из этой подборки пылились без дела, пока не оказались в руках настоящих творцов. Некогда скучные сюжеты обрели неожиданных персонажей и заиграли новыми красками.
3. "Недавно я выполнил заказ на перекраску в стиле "Звездных войн" в качестве рождественского подарка! По-моему, получилось довольно неплохо"
22. "Подарок для моей сестры. Неожиданный персонаж"
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31. Как новенький
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33. "Уважаемый доктор Джон А. Зойдберг"
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44. "Нашел идеальную рамку для Марио. Поскольку холст небольшой, мне хотелось сделать его более крупным и роскошным. Фон сделан из старой наволочки"
47. Повелитель моря
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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