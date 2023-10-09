Волочкова: мем или талантливая балерина?

В 2003 году Анатолий Иксанов, будучи новым директором Большого, решил не продлевать с Волочковой следующий годовой контракт. Он объяснил это тем, что у балерины лишний вес и вынудил мужчин труппы написать письмо, где они отказываются работать в дуэте с Волочковой. Какие уж там настоящие подковёрные интриги были - неизвестно. Но в приказе об увольнении о профнепригодности (то есть о лишнем весе) не было ни слова. Да и что это вообще такое в мире балета - лишний вес? Опытные балерины его сбрасывают за 2-3 недели. Скорее всего причина крылась именно в той dolce vita, за которой отправилась Анастасия. Непросто быть одновременно и светской львицей и балериной. Какие уж тут репетиции и тренировки каждый день, когда с вечеринки пришла только в пять утра.



