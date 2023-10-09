Волочкова: мем или талантливая балерина?

Мы уже давно видим Анастасию Волочкову исключительно как какую-то экзальтированную женщину, вытворяющую всякую дичь. О том, что она вообще-то была примой Большого театра и прошла довольно непростой путь (балет - не для слабых) уже давно забылось.
Частенько можно услышать от обывателей, что Волочкова, дескать, еле-еле оказалась в Вагановском училище (Академия русского балета), будто бы родители подсуетились. Вообще-то данное учебное заведение не просто старейшее в России - оно считается одним из лучших во всем мире. Там конкурс - 100 человек на место, а Волочкова туда не просто поступила, а ещё и окончила с отличием. Пусть даже и поступила она "со знаком вопроса", однако адский ежедневный многочасовой труд - это уже только её заслуга.
Мариинка и блат. Это следующий пункт многочисленных сплетен о Волочковой. Будто бы в великий театр она оказалась по протекции своей преподавательницы, с сыном которой Анастасия была дружна. Но как же тогда быть с детьми самых прославленных артистов балета, в прошлом, которые так и не получили своих первых партий и никакие именитые родители им не смогли помочь. Потому что если уж таланта нет, то в таком серьёзном деле как балет - этого не скрыть. А Большой и Мариинка берут к себе только самых-самых, без оглядки кто там чей. В Мариинку второкурсницу Волочкову лично позвал художественный руководитель театра Олег Виноградов.
Анастасия старалась не подводить оказанное ей доверие и пахала там как вол. Многие её коллеги вспоминали феноменальную трудоспособность начинающей балерины. А как только она стала выходить на сцену в заметных ролях, то пресса и критики также осыпали её хвалебными отзывами.
Кстати, в Большой её позвал тоже худрук - Владимир Васильев. А в Большом у балерины началась уже немного другая жизнь, не похожая на прежнюю: она начала посещать вечеринки, ей стали предлагать рекламные контракты, вокруг начали виться обеспеченные мужчины. Девушка от этого всего так "зарвалась", что стала всё дальше отходить от классического балета.
В 2003 году Анатолий Иксанов, будучи новым директором Большого, решил не продлевать с Волочковой следующий годовой контракт. Он объяснил это тем, что у балерины лишний вес и вынудил мужчин труппы написать письмо, где они отказываются работать в дуэте с Волочковой. Какие уж там настоящие подковёрные интриги были - неизвестно. Но в приказе об увольнении о профнепригодности (то есть о лишнем весе) не было ни слова. Да и что это вообще такое в мире балета - лишний вес? Опытные балерины его сбрасывают за 2-3 недели. Скорее всего причина крылась именно в той dolce vita, за которой отправилась Анастасия. Непросто быть одновременно и светской львицей и балериной. Какие уж тут репетиции и тренировки каждый день, когда с вечеринки пришла только в пять утра.
Но при всём при этом, называть Волочкову бездарной балериной - это не совсем правильно. Тем более, что её талант признали не только педагоги "Вагановки", но Юрий Григорович (хореограф), Николай Цискаридзе, Наталья Дудинская (одна из лучших балерин 20 века, ученица Вагановой), Екатерина Максимова (великая балерина, она стала для Анастасии педагогом-репетитором). Это мнение признанных и опытных "жильцов" балетного мира, чья экспертность не может быть подвергнута сомнению.
Печально, что такая талантливая и трудоспособная балерина просто махнула рукой на себя, на балет, на репутацию и просто стала жить жизнь обычной тусовщицы.
Но с другой стороны, кто сказал, что она не имеет на это права?
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Она бездарна даже в роли шлюхи!
а что живёт, так, как хочет - это её личное дело.
просто 9 из 10 комментаторов себе это позволить не могут, вот и обсирают.
и я тоже так жить не могу. но и не обсираю.
Про Волочкову есть неплохое высказывание - цитирую:
"...Кармен танцевала А. Волочкова. Известно, что М. Плисецкая накануне спектакля провела с ней репетицию. Говорят, после этого стало лучше. Хотя трудно представить себе, как можно танцевать хуже. Во-первых, балерине явно мешали звуки, которые неслись из оркестровой ямы - надо было как-то согласовывать с ними движения, а движения никак не согласовывались: крупное тело не успевало за музыкой. В конце концов балерина перестала отвлекаться на такие мелочи. Потому что ей мешал сам танец - все эти завернутые позиции, перекрещенные ноги, стопы утюжком и прочие невыворотные модернистские штучки, придуманные А. Алонсо для М. Плисецкой. В результате г-жа Волочкова махнула рукой и на текст коварного кубинца, так что в результате партия Кармен стала выглядеть так, как если бы новеллу Мериме взялся читать с эстрады человек, у которого нет половины зубов. Даже просто бегать по сцене А. В. было нелегко; тяжелые ноги вязли где-то позади, в то время как роскошная грудь рвалась вперед. Все эти неудобства так выбили балерину из колеи, что бедняжка завалила даже пару вполне классических пируэтов, которые встретились в ее партии."
И как итог там-же
"Настюха, конечно, врет, когда называет себя прима-балериной Большого театра - примой она там никогда не была, на это даже у ее женатого любовника-олигарха в те лихие годы не хватило бы никаких денег. Да, Сулейман никогда не жмотился на своих фаворитках, поэтому и Настеньке в свое время подарил место в двух второстепенных спектаклях Большого, купил рекламные растяжки на центральных улицах, обложки в глянцевых журналах, премию Григоровича (ее вручали Настюхе, обошедшей даже Светлану Захарову (!), под топот и крики балетных экспертов: "Позор!", "Не всё продаётся!") и даже, по слухам, организовал урок с Плицеской - куда Волочкова явилась с фотографами. Но это всё. Талант он ей купить не смог. И когда он ее бросил, перестав финансировать, ее тут же с облегчением уволили из Большого. Тогда и кончилась ее балетная карьера. Лучшие сцены мира даже не подумали приглашать эту манерную бездарь"
https://radulova.livejournal.com/3960680.htmlhttps://radulova.livejournal.com/3960680.html
Здесь - танец рук, натренированный шпагат.
Балета здесь нет, увы.
Но только сольные партии.
Просто с ней отказались танцевать партнёры - не могли выполнять, так называемую, "поддержку".
Но раз ее окружают богатые мужчины значит кое каких высот она достигла, никто же не будет отрицать что у нас полно смазливых девушек но ипуть и кормят не всех.
Так что смотрим, завидуем богатой жизни и продолжаем жить свой жизнью.