20 людей, которые случайно встретили своих "двойников" на картинах

Наша жизнь непредсказуема. Даже во время посещения галереи, например, можно встретить своего двойника на произведениях искусства! Как и сделали герои этой подборки. Разглядывая картины в галереях, они случайно наткнулись на свои "копии". Взглянем на несколько таких примеров, собранных со всего мира.
Пожилой американец Росс Даффин (на фото ниже) поделился, как увидел своего "двойника" в музее Пасадины в Калифорнии. По словам мужчины, сначала эту картину Яна ван Бийлерта заметила его жена, которая тут же позвала супруга к портрету.
"Жена подбежала ко мне и сказала: "Быстрее, вернись посмотреть на эту картину!" Забавно, но мужчина, изображённый на картине, действительно выглядит точь-в-точь как я," - рассказал мужчина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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