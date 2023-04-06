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20 людей, которые случайно встретили своих "двойников" на картинах

20 людей, которые случайно встретили своих "двойников" на картинах

Автор:
06 апреля 2023 21:38
Сообщество : Искусство
Метки: Разное   Случаи   двойник   двойники   интересное   искусство   картины   люди   похожие люди   фото   
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Наша жизнь непредсказуема. Даже во время посещения галереи, например, можно встретить своего двойника на произведениях искусства! Как и сделали герои этой подборки. Разглядывая картины в галереях, они случайно наткнулись на свои "копии". Взглянем на несколько таких примеров, собранных со всего мира.


Пожилой американец Росс Даффин (на фото ниже) поделился, как увидел своего "двойника" в музее Пасадины в Калифорнии. По словам мужчины, сначала эту картину Яна ван Бийлерта заметила его жена, которая тут же позвала супруга к портрету.


"Жена подбежала ко мне и сказала: "Быстрее, вернись посмотреть на эту картину!" Забавно, но мужчина, изображённый на картине, действительно выглядит точь-в-точь как я," - рассказал мужчина.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Случаи   двойник   двойники   интересное   искусство   картины   люди   похожие люди   фото   
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2  комментария
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60
Павел Морозов Полчаса назад
Только с девушкой на третьей фотке зашло. И то, если не Фотошоп.
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4k
Kol Nik 17 минут назад
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