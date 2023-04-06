20 людей, которые случайно встретили своих "двойников" на картинах

Наша жизнь непредсказуема. Даже во время посещения галереи, например, можно встретить своего двойника на произведениях искусства! Как и сделали герои этой подборки. Разглядывая картины в галереях, они случайно наткнулись на свои "копии". Взглянем на несколько таких примеров, собранных со всего мира.