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14 картин, нарисованных известными людьми

14 картин, нарисованных известными людьми

Автор:
14 сентября 2023 07:36
Сообщество : Искусство
Метки: в мире   знаменитости   интересно   искусство   картины   люди   
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Некоторые знаменитости умудряются скрывать неожиданные таланты, помимо тех, благодаря которым они прославились. Перед вами картины личностей, которые хорошо знакомы каждому из нас.

Многие актёры, музыканты и другие знаменитые люди хороши не только в своей сфере, но и в живописи. Для некоторых личностей мира шоу-бизнеса — это способ самовыражения, вдохновения и эксперимента, другие ищут в этом покой и возможность уединиться с собственными мыслями.

Энтони Хопкинс

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Актёр начал заниматься живописью благодаря своей жене, которая разбирала старые вещи на чердаке и обнаружила его старые рисунки. Она настояла на том, что он не должен отказываться от своего таланта. Только в 79 лет Энтони осознал, что изобразительное искусство — это часть его жизни.

Пирс Броснан

Актёр посвящает живописи достаточно много времени и успешно продаёт свои работы через интернет.

Сильвестр Сталлоне

Раньше Сталлоне, будучи неизвестным, продавал свои картины, чтобы оплатить билет на автобус. Сегодня его работы стоят баснословных денег.

Мишель Пфайффер

Актриса обожает не только рисовать, но и мастерить различные вещи своими руками.

Джонни Депп

Актёр занимается живописью довольно давно. Его любимые стили — поп-арт и уличное искусство. Среди картин Деппа чаще всего встречаются автопортреты, а также портреты близких, друзей и знаменитых личностей.

Майк Шинода

Музыкант рисует обычные и цифровые картины.

Джим Керри

Джим Керри обожает создавать яркие и масштабные полотна. Его любимый материал для работы — акрил.

Мэрилин Мэнсон

Эпатажный шок-рокер — большой поклонник акварели. Выставки с его работами регулярно проходят во многих странах мира.

Маколей Калкин

После того, как Калкин завязал с вредными привычками, он всерьёз занялся рисованием. У него даже есть собственная художественная галерея в Нью-Йорке.

Карл III

Король является прекрасным акварелистом. Средства, получаемые от продажи своих картин, он направляет на благотворительность.

Пол Маккартни

Музыкант с детства обожал рисовать. Но серьёзно заняться своим хобби он смог только после 40 лет. Работы Маккартни довольно популярны в художественных кругах, а всё благодаря необычной технике исполнения.

Джеймс Франко

Джеймса Франко можно назвать суперталантливым человеком, потому что он не только снимается в кино, но и сочиняет стихи, занимается режиссурой, писательством и живописью. Его полотна можно встретить во многих престижных галереях.

Тим Бёртон

Бёртон — один из тех, чья профессия напрямую связана с рисованием. Чаще всего его рисунки — это наброски различных персонажей, которые в будущем оживут на больших экранах. Однако в коллекции Тима есть и полноценные картины, написанные маслом и другими разновидностями красок.

Вигго Мортенсен

Вигго Мортенсен — ценитель абстракционизма. Его работы — это сложные полотна, в которых, как правило, совмещены несколько техник и используется нестандартная цветовая палитра.

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Метки: в мире   знаменитости   интересно   искусство   картины   люди   
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