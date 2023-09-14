14 картин, нарисованных известными людьми

Многие актёры, музыканты и другие знаменитые люди хороши не только в своей сфере, но и в живописи. Для некоторых личностей мира шоу-бизнеса — это способ самовыражения, вдохновения и эксперимента, другие ищут в этом покой и возможность уединиться с собственными мыслями.

Энтони Хопкинс