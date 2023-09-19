Художник, который познал всю "полноту" жизни

Колумбийский художник Фернандо Ботеро Ангуло изображает героев своих картин и окружающие их предметы в намеренно преувеличенном виде.
Фернандо Ботеро Ангуло — колумбийский всемирно известный художник, которого в народе прозвали «живописцем толстяков». Но это не совсем верно, ведь он изображает обычных людей, животных и даже предметы в намеренно преувеличенном (раздутом) виде. В детстве на художника оказывал влияние барочный стиль колониальных церквей и городского облика Медельина (родной город автора, Колумбия), что чувствуется в выборе сюжета многих картин.
«Колумбийский танец»
Его называют самым колумбийским из всех колумбийских художников, его работы становятся мемами, а теоретики искусства спорят о специфике художественного направления.
«Ватиканская ванна»
По мотивам картины Ян ван Эйка «Портрет четы Арнольфини»
«Балерина у станка»
«Человек»
Помимо картин Ботеро создаёт скульптуры, не изменяя своему стилю. Их оригиналы и копии можно найти в разных уголках мира: в России (Москва), Колумбии (Медельин), Испании (Мадрид) и др.
Два портрета
«Подражание Пьеро делла Франческа»: портреты Федерико да Монтефельтро и Баттисты Сфорца.
«Плачущая женщина» по мотивам картины Пабло Пикассо
«Женщина, похищенная демоном»
Кажется, они оба удивлены.
«Папа Лев Х»
«Натюрморт с зелёным супом»
«Мона Лиза» (подражание Леонардо да Винчи)
Интересный факт: художник два года обучался в школе для матадоров, а его первые иллюстрации опубликовали, когда Ботеро было всего 16 лет.
«Президент» и «Первая леди»
Портрет кота
Источник:
- Художница из Кемерово и её забавные комиксы о жизненных казусах
- Бодипозитив ≠ ожирение
- Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото
- 12 забавных фотографий домашних животных, похожих на картины эпохи Возрождения
- Художник создаёт картины из простого скотча