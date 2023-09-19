Художник, который познал всю "полноту" жизни

Фернандо Ботеро Ангуло — колумбийский всемирно известный художник, которого в народе прозвали «живописцем толстяков». Но это не совсем верно, ведь он изображает обычных людей, животных и даже предметы в намеренно преувеличенном (раздутом) виде. В детстве на художника оказывал влияние барочный стиль колониальных церквей и городского облика Медельина (родной город автора, Колумбия), что чувствуется в выборе сюжета многих картин.

«Колумбийский танец»