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Художник, который познал всю "полноту" жизни

Художник, который познал всю "полноту" жизни

Автор:
19 сентября 2023 12:31
Сообщество : Искусство
Метки: Прикол   Юмор   искусство   картины   лишний вес   художник   
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Колумбийский художник Фернандо Ботеро Ангуло изображает героев своих картин и окружающие их предметы в намеренно преувеличенном виде.

Фернандо Ботеро Ангуло — колумбийский всемирно известный художник, которого в народе прозвали «живописцем толстяков». Но это не совсем верно, ведь он изображает обычных людей, животных и даже предметы в намеренно преувеличенном (раздутом) виде. В детстве на художника оказывал влияние барочный стиль колониальных церквей и городского облика Медельина (родной город автора, Колумбия), что чувствуется в выборе сюжета многих картин.

«Колумбийский танец»

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Его называют самым колумбийским из всех колумбийских художников, его работы становятся мемами, а теоретики искусства спорят о специфике художественного направления.

«Ватиканская ванна»

По мотивам картины Ян ван Эйка «Портрет четы Арнольфини»

«Балерина у станка»

«Человек»

Помимо картин Ботеро создаёт скульптуры, не изменяя своему стилю. Их оригиналы и копии можно найти в разных уголках мира: в России (Москва), Колумбии (Медельин), Испании (Мадрид) и др.

Два портрета

«Подражание Пьеро делла Франческа»: портреты Федерико да Монтефельтро и Баттисты Сфорца.

«Плачущая женщина» по мотивам картины Пабло Пикассо

«Женщина, похищенная демоном»

Кажется, они оба удивлены.

«Папа Лев Х»

«Натюрморт с зелёным супом»

«Мона Лиза» (подражание Леонардо да Винчи)

Интересный факт: художник два года обучался в школе для матадоров, а его первые иллюстрации опубликовали, когда Ботеро было всего 16 лет.

«Президент» и «Первая леди»

Портрет кота

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Метки: Прикол   Юмор   искусство   картины   лишний вес   художник   
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5  комментариев
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29k
Е-Лена Час назад
Хотелось бы увидеть автопортрет этого живописца. ))
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6k
Дмитрий 9 минут назад
Он умер 15 сентября
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25k
Tata Час назад
Какой удивительный художник!
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