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Работы художника Андрея Аверьянова

Работы художника Андрея Аверьянова

Автор:
29 октября 2023 21:35
Метки: Юмор   живопись   искусство   картины   
531
47

Творчество Андрея Николаевича можно сравнить с работами художников Валентина Губарева, Джерих Анжелы, Станислава Ильина, которые, как и он, выбрали в своём творчестве жанр "наивного искусства" ( или примитивизм ).

Отнеситесь к картинам с юмором))

Интересного вам просмотра!

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Метки: Юмор   живопись   искусство   картины   
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6  комментариев
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56k
dima423 3 часа назад
Нормуль) С удовольствием посмотрел
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36k
АнтонПолднев 56 минут назад
Я так понимаю, автопортрет?

Хорошие, добрые работы

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21k
alexis 2 часа назад
Не знаю я, известно ль вам,
Что я певец прекрасных дам, (С)
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32k
Teodor 2 часа назад
Мне понравилось. Может и примитивизм, но такое внимание к тонкостям, к деталям, которые не каждый заметит... что называется, правда жизни.
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88k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Душевненько, тема сисек раскрыта с юмором
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731
Anatolij 2 часа назад
Вот эта зацепила. Аж запах угля почувствовал и нос защепало от морозца. И тишина такая звенящая, какая только зимой в деревне.
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