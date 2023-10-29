Работы художника Андрея Аверьянова

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Творчество Андрея Николаевича можно сравнить с работами художников Валентина Губарева, Джерих Анжелы, Станислава Ильина, которые, как и он, выбрали в своём творчестве жанр "наивного искусства" ( или примитивизм ).
Отнеситесь к картинам с юмором))
Интересного вам просмотра!
1.
Андрей Николаевич Аверьянов родился в 1948 году в Рязани. Художественное образование он сначала получает в среднем художественном училище ЛВЦ, которое оканчивает в 1978 году. Подающий надежды и юный художник решает продолжить своё обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина Академии художеств СССР. И оканчивает её с отличием в 1985 году.
2.
Обучение проходило на живописном факультете, присвоена квалификация художника-живописца, педагога. ) Андрей Аверьянов учился в мастерской народного художника СССР профессора Е.Е.Моисеенко. На данный момент художник является участником многочисленных всесоюзных, республиканских, зональных, городских художественных выставок, а также выставок произведений российских художников за рубежом.
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3.
1979 год обозначился для художника первой персональной выставкой в Рязани, а уже в 1989 и 1992 годах проходят его персональные выставки с успехом в Москве.
4.
В 1989 году в рамках фестиваля “Путь глухих” (художник глухой от рождения, природа лишила его мира звуков и слов ) состоялась персональная выставка художника в Галлодетском университете, города Вашингтон, США. Картины художника Андрея Аверьянова находятся в разнообразных частных коллекциях в России, Канаде, Люксембурге, США, Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Франции и Англии.
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