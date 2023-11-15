Парень столкнулся с травлей из-за жены, похожей на подростка

27-летний Джон познакомился с 22-летней Линдси Эштон больше шести лет назад. По словам мужчины, когда он впервые увидел будущую жену, то решил, что ей 12 или 13 лет. Позже он узнал, что в детстве Линдси перенесла редкое онкологическое заболевание, после которого ее организм перестал должным образом развиваться. В настоящее время рост женщины составляет 147 сантиметров, а ее голос и внешность похожи на подростковые.