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Парень столкнулся с травлей из-за жены, похожей на подростка

Парень столкнулся с травлей из-за жены, похожей на подростка

Автор:
15 ноября 2023 07:33
Метки: в мире   внешность   интересно   люди   подросток   травля   
2889
4

Несколько лет назад парень встретил и полюбил девушку, Вскоре он столкнулся с осуждением и травлей из-за внешности второй половинки. Дело в том, что из-за перенесённого заболевания возлюбленная выглядит как подросток.

27-летний Джон познакомился с 22-летней Линдси Эштон больше шести лет назад. По словам мужчины, когда он впервые увидел будущую жену, то решил, что ей 12 или 13 лет. Позже он узнал, что в детстве Линдси перенесла редкое онкологическое заболевание, после которого ее организм перестал должным образом развиваться. В настоящее время рост женщины составляет 147 сантиметров, а ее голос и внешность похожи на подростковые.

Проблемы, с которыми столкнулась Линдси, не испугали Джона. Он влюбился в женщину и женился на ней, а через несколько лет у супругов родились два здоровых сына. Линдси и Джон утверждают, что счастливы быть в отношениях друг с другом, однако признаются, что нередко сталкиваются с осуждением.

Так, пользователи социальных сетей часто указывают Джону на необычную внешность его жены, а Линдси обвиняют в том, что она забеременела ради получения муниципального жилья. Женщина, в свою очередь, заявила, что живет с супругом и детьми в собственном доме. Отмечается, что из-за нападок пользователей Джон некоторое время даже не хотел выходить на улицу. Несмотря на это, супруги активно ведут социальные сети и регулярно делятся подробностями жизни с подписчиками.

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Метки: в мире   внешность   интересно   люди   подросток   травля   
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17  комментариев
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25k
sssss3 2 часа назад
Делиться своей реальной жизнью с подписчиками??? В чём кайф???
Зачем выкладывать на всеобщее обозрение-обсуждение тысячи своих фоток, тем более имея дефективную внешность???
Это мазохизм такой???
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1k
iKrek 5 минут назад
Да какая разница, всегда найдутся люди которые будут что-то у кого-то осуждать.
А парень тот ещё хитрец, нашел всегда молодую жену :)
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1k
neskaju20 6 минут назад
Ну так то вопросики действительно есть. Если можно еще понять, что человек она хороший, но сексом то заниматься с 13-летней, это как?
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594
Maxc 17 минут назад
Лет через 30 будет примерно так же)
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11k
Сергей Попов 21 минуту назад
По сути люди, выставляющие свою жизнь напоказ, мало чем отличаются от эксгибиционистов. Разница лишь в том, что последние выставляют только свои гениталии, а первые - всё.
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11k
Dmitry 23 минуты назад
Если отбросить то что он сам выкладывал подробности своей жизни в соцсети, то можно только посоветовать забить на крикунов. А вообще, есть у меня знакомая, которой коньяк без паспорта не продают, в ее-то 40))). И все ДПС-ники, считают своим святым долгом, тормознуть "малолетку" и прочитать нотацию о том что тырить тачку у родителей, - плохо и наказуемо))). Так вот: ей не смешно))).
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1k
basil pupkin Час назад
Это ещё цветочки, ягодки будут когда ему стукнет 50, а она так и будет выглядеть на 14-16 лет :))) Хотя в пендосии к этому времени педофилия возможно станет нормой....
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363
Z Z мемфрид Полчаса назад
Блин, я ж это представил...
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124k
parallax Час назад
"Так, пользователи социальных сетей часто указывают Джону на..."

Так не тащи свою личную жизнь в социальные сети и её там ни кто не будет осуждать.
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