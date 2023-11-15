Парень столкнулся с травлей из-за жены, похожей на подростка

Несколько лет назад парень встретил и полюбил девушку, Вскоре он столкнулся с осуждением и травлей из-за внешности второй половинки. Дело в том, что из-за перенесённого заболевания возлюбленная выглядит как подросток.
27-летний Джон познакомился с 22-летней Линдси Эштон больше шести лет назад. По словам мужчины, когда он впервые увидел будущую жену, то решил, что ей 12 или 13 лет. Позже он узнал, что в детстве Линдси перенесла редкое онкологическое заболевание, после которого ее организм перестал должным образом развиваться. В настоящее время рост женщины составляет 147 сантиметров, а ее голос и внешность похожи на подростковые.
Проблемы, с которыми столкнулась Линдси, не испугали Джона. Он влюбился в женщину и женился на ней, а через несколько лет у супругов родились два здоровых сына. Линдси и Джон утверждают, что счастливы быть в отношениях друг с другом, однако признаются, что нередко сталкиваются с осуждением.
Так, пользователи социальных сетей часто указывают Джону на необычную внешность его жены, а Линдси обвиняют в том, что она забеременела ради получения муниципального жилья. Женщина, в свою очередь, заявила, что живет с супругом и детьми в собственном доме. Отмечается, что из-за нападок пользователей Джон некоторое время даже не хотел выходить на улицу. Несмотря на это, супруги активно ведут социальные сети и регулярно делятся подробностями жизни с подписчиками.
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Зачем выкладывать на всеобщее обозрение-обсуждение тысячи своих фоток, тем более имея дефективную внешность???
Это мазохизм такой???
А парень тот ещё хитрец, нашел всегда молодую жену :)
Так не тащи свою личную жизнь в социальные сети и её там ни кто не будет осуждать.