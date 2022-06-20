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Нейросеть дорисовала классические картины

Нейросеть дорисовала классические картины

Автор:
20 июня 2022 08:19
Сообщество : Искусство
Метки: DALL-E 2   в мире   интересно   искусство   картины   нейросеть   
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Представленная в апреле 2022 года нейросеть DALL-E 2 умеет не только создавать реалистичные изображения по описанию, но и «дорисовывать» существующие. Перед вами подборка шедевров мировой живописи, дополненных алгоритмами машинного обучения.


Блогер Денис Ширяев и автор Telegram-канала «Нейросети и Блендер» представили подборку классических картин, дополненных алгоритмами машинного обучения. Нейронная сеть генерировала по восемь вариантов «дорисованных картин», из которых блогеры выбирали лучшие.

Бурлаки на Волге (Илья Репин)

Оригинал

×
×

Дорисованная картина

Апофеоз Войны (Василий Верещагин)

Оригинал

Дорисованная картина

Утро в сосновом лесу (Шишкин и Савицкий)

Оригинал

Дорисованная картина

Девятый вал (Иван Айвазовский)

Оригинал

Дорисованная картина

Девочка с персиками (Валентин Серов)

Оригинал

Дорисованная картина (несколько вариантов)

Розовые горы (Николай Рерих)

Оригинал

Дорисованная картина

Царевна-Лебедь (Михаил Врубель)

Оригинал

Дорисованная картина

Мона Лиза (Леонардо да Винчи)

Оригинал


Дорисованная картина

Девушка с жемчужной серёжкой (Ян Вермеер)

Оригинал


Дорисованная картина

Христос Пантократор из Синайского монастыря (старейшая икона в мире)

Оригинал

Дорисованная картина

Звёздная ночь (Винсент ван Гог)

Оригинал

Дорисованная картина

Опять двойка (Фёдор Решетников)

Оригинал

Дорисованная картина

Нейросеть DALL-E 2 на данный момент доступна только для ограниченного количества разработчиков.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: DALL-E 2   в мире   интересно   искусство   картины   нейросеть   
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2  комментария
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Начал изучать и пробовать программировать нейросети. Результат на 98% зависит от программистов и только 2% от нейросети. Какие коллекции картин и какие настройки программист сделает, такие результаты и будут. Для меня никакого волшебства, а теперь, увы, и для вас.
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7k
Nikolay 54 минуты назад
Один вопрос - на хрена?!
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Себастьян Перейра

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