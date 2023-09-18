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Пользователи сети выбрали самых горячих знаменитых женщин, которым старше 50

Пользователи сети выбрали самых горячих знаменитых женщин, которым старше 50

Автор:
18 сентября 2023 14:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: женщины   звезды   знаменитости   интересно   люди   рейтинг   
1380
16

Посвященный различным опросам сайт предложил пользователям проголосовать за знаменитых женщин старше 50 лет, которые являются привлекательными для своего возраста. На данным момент голоса распределились следующим образом.

Женская красота не исчезает со временем, а лишь преображается и становится только лучше. Сайт Ranker предложил пользователям интернета выбрать знаменитую женщину старше 50 лет, которая по их мнению является самой горячей и привлекательной. В получившемся списке много позиций и много знакомых лиц. Однако в нём есть явные фаворитки, которых нельзя не отметить.

София Вергара — 15 место

×

Возраст: 51 год

Элисон Дуди — 14 место

Возраст: 57 лет

Синди Кроуфорд — 13 место

 Alexander Tamargo

Возраст: 57 лет

Фейт Хилл — 12 место


Joe Maher

Возраст: 55 лет

Сальма Хайек — 11 место

Возраст: 57 лет

Джина Гершон — 10 место

Возраст: 61 год

Кэти Айрлэнд — 9 место

Возраст: 60 лет

Моника Беллуччи — 8 место

Возраст: 58 лет

Сандра Буллок — 7 место

Karwai Tang

Возраст: 59 лет

Дайан Лейн — 6 место

Возраст: 58 лет

Мишель Пфайффер — 5 место

Возраст: 65 лет

Холли Берри — 4 место

Возраст: 57 лет

Шанайа Твен — 3 место

Возраст: 58 лет

Кристи Бринкли — 2 место

Возраст: 69 лет

Элизабет Хёрли — 1 место

Возраст: 58 лет

Источник:

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Метки: женщины   звезды   знаменитости   интересно   люди   рейтинг   
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12  комментариев
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20k
Александр Час назад
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9k
Уретра Брежнева 9 минут назад
Зинаида Тракторенко )
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2k
Vergüenza Ajena 16 минут назад
Больше половины не знаю.
Если это перепечатка с амеровского сайта, пусть там и оставалась.
ЗАЧЕМ это ЗДЕСЬ?
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824
manowar _by 19 минут назад
Рейтинг для Галкина?
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1M
NAZARETH (модер) Полчаса назад
Комментарий к фото
Я бы ее на первое место определил
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7k
Умница-красавица 50 минут назад
Утром после душа фотки, пожалуйста. Тогда посмотрим, кто тут самая горячая милфа
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10k
Garpia121 55 минут назад
Зачем мешать в кучу натуральных и пластическое творчество?
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82k
Доктор Джонс Час назад
А где "Мама Стифлера" - Дженнифер Кулидж?
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Alex Chebrikov

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