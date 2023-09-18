Пользователи сети выбрали самых горячих знаменитых женщин, которым старше 50

Посвященный различным опросам сайт предложил пользователям проголосовать за знаменитых женщин старше 50 лет, которые являются привлекательными для своего возраста. На данным момент голоса распределились следующим образом.
Женская красота не исчезает со временем, а лишь преображается и становится только лучше. Сайт Ranker предложил пользователям интернета выбрать знаменитую женщину старше 50 лет, которая по их мнению является самой горячей и привлекательной. В получившемся списке много позиций и много знакомых лиц. Однако в нём есть явные фаворитки, которых нельзя не отметить.
София Вергара — 15 место
Возраст: 51 год
Элисон Дуди — 14 место
Возраст: 57 лет
Синди Кроуфорд — 13 место
Alexander Tamargo
Возраст: 57 лет
Фейт Хилл — 12 место
Joe Maher
Возраст: 55 лет
Сальма Хайек — 11 место
Возраст: 57 лет
Джина Гершон — 10 место
Возраст: 61 год
Кэти Айрлэнд — 9 место
Возраст: 60 лет
Моника Беллуччи — 8 место
Возраст: 58 лет
Сандра Буллок — 7 место
Karwai Tang
Возраст: 59 лет
Дайан Лейн — 6 место
Возраст: 58 лет
Мишель Пфайффер — 5 место
Возраст: 65 лет
Холли Берри — 4 место
Возраст: 57 лет
Шанайа Твен — 3 место
Возраст: 58 лет
Кристи Бринкли — 2 место
Возраст: 69 лет
Элизабет Хёрли — 1 место
Возраст: 58 лет
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Если это перепечатка с амеровского сайта, пусть там и оставалась.
ЗАЧЕМ это ЗДЕСЬ?