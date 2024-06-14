Японское искусство спать стоя – инемури

Япония — просто лидер по придумыванию новых социальных явлений и названий к ним. И вот еще одно крутое явление, которое есть везде, но широко распространилось и превратилось в искусство именно в Японии - инемури.
Путь самурая – путь инемури!
Дословно это означает как «присутствовать во время сна». То есть человек как бы тут, даже вроде выполняет какое-то действие, но спит. Можно ехать стоя в метро и быть «инемури» - ехать и спать.
Высший пилотаж инемури – спать на работе прямо за столом. Это движение началось в Японии еще в 1980-тых годов, когда у японских рабочих практически не оставалось времени на сон.
С тех пор уже выросло и ушло на пенсию несколько поколений «мастеров инемури», потому подушка на офисном столе во многих местах в Японии считается уже легальной.
Если японец все равно останется на переработки на 4 часа минимум, то пусть поспит часик в течение рабочего дня.
Самое забавное, что японцы выработали большую толерантность к спящим людям. Если кто-то заснул во время застолья, его стараются не будить. У нас же наоборот человека домой отправят, чтобы отдохнул.
А японцы понимают – у него инемури. Он хочет спать и одновременно быть на попойке, и у него получается!
Почему именно в Японии это искусство
Потому что Япония - одна из самых неспящих стран. Средний японец спит 6 часов (это означает, кто-то больше, а кто-то сильно меньше!).
Потому не удивительно, что общественные места полны бедными отрубившимися учениками и работниками офиса. И для того, чтобы спать везде, нужно научиться функционировать: спать, но выйти на нужной остановке. Спать, но не пропустить рабочий звонок.
Японцы всегда считали трудолюбивой нацией, способной работать в офисе по 12 часов каждый день (продуктивность труда обсуждается, есть откровенно саботирующие любую продуктивность сотрудники). И про термин кароси тоже все знают – смерть от переработки.
А вот, оказывается, как их культура в такому приспособилась – выработала целое искусство - инемури.
Как хороши вы в инемури? Я думаю, что лучше не жить, чем жить так, психика же поедет к чертям.
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