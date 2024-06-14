Японское искусство спать стоя – инемури

Путь самурая – путь инемури!

Дословно это означает как «присутствовать во время сна». То есть человек как бы тут, даже вроде выполняет какое-то действие, но спит. Можно ехать стоя в метро и быть «инемури» - ехать и спать.

Высший пилотаж инемури – спать на работе прямо за столом. Это движение началось в Японии еще в 1980-тых годов, когда у японских рабочих практически не оставалось времени на сон.