Фотограф использут человеческие тела для создания необычных снимков

Фотограф Юлия Бурулёва в своих работах пытается уместить человека в необъятное пространство природы и подчинить симметрии и порядку.
Юлия Бурулёва — фотограф из Барселоны с русскими корнями, которая специализируется на концептуальной, модной и рекламной съёмках. В её арсенале находится перспектива, знание мирового искусства, чувство цвета и завораживающее умение создавать сюжеты на пустом месте (буквально — в пустыне).
Арлекин за обедом
Иллюзия света
Перспективы
Трио
Падшие ангелы
Эта фотография является частью авторского проекта «Синхронизация», для которого Юлия использует цифровую обработку, помещая множество снимков себя на один кадр.
Северные русалки
Дюны
По мотивам натюрморта Петрова-Водкина
На пастбище
Инопланетянки
Юлия работает в качестве модного фотографа и сотрудничает с такими журналами и брендами, как Elle, Vogue, HUF и другими. Её стиль работы позволяет сделать акценты на самом важном.
Вот почему Хагрид говорил не ходить в Запретный лес
Многоликая
Две фигуры у моря
Когда мама хочет сфотографировать, но вы стесняетесь.
Сложные линии
Основным инструментом фотографий Юлии Бурулёвой является обнажённое человеческое тело, интерпретированное не в гротескном или сексуальном плане, а в качестве продолжения окружающей (первобытной, естественной) среды, передающей свободу и красоту человека и природы.
Танец в красных колготках
12 стульев и 3 пловчихи
Воспроизведённый «Танец» Матисса
Источник:
- 3 известные фотографии, которые на самом деле постановочные
- Фотограф делает портреты прохожих — и снимает их реакцию
- Люди, которые доказывают, что вышивка может быть очень увлекательной
- 25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое
- 17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения
Сам я не специалист, но кажется мне, что у этой девушки с головой далеко не всё в порядке.