Люди воссоздали известные картины в реальности с помощью подручных средств

Два года назад Детройтский институт искусств запустил челлендж, в котором люди должны были повторить свои любимые работы из коллекции музея. И как показала практика, воссоздать произведения искусств можно даже из самых обыденных вещей. Не верите? Тогда взгляните сами, какие работы получились у наших новых Винсентов ван Гогов.

«Девушка с жемчужной серёжкой», Ян Вермеер