Люди воссоздали известные картины в реальности с помощью подручных средств

Всех любителей искусства просим прильнуть к экранам! Сегодня мы решили устроить не только путешествие в прошлое, но и в мир художников.
Два года назад Детройтский институт искусств запустил челлендж, в котором люди должны были повторить свои любимые работы из коллекции музея. И как показала практика, воссоздать произведения искусств можно даже из самых обыденных вещей. Не верите? Тогда взгляните сами, какие работы получились у наших новых Винсентов ван Гогов.
«Девушка с жемчужной серёжкой», Ян Вермеер
Фрида Кало. Автопортрет с обезьянкой
«Портрет мужчины», Корнелис Антонис
«Сборщицы орехов», Вильям Бугро
«Офелия», Джон Эверетт Милле
Автопортрет Отто Дикса
«Пляжная шляпа», Роберт Генри
«Ночной кошмар», Иоганн Генрих Фюсли
Ещё один ночной кошмар
«Вечерня», Гари Мельхерс
«Портрет почтальона Жозефа Рулена», Винсент ван Гог
Совсем юный почтальон Жозеф Рулен
«Мальчик с котом и кнутом», автор неизвестен
«Смеющийся мальчик», Франс Халс
«Благочестивое детство Святой Элизабеты из Венгрии», Чарльз Олстон Коллинз
А вы никогда не пытались воссоздать никаких картин известных художников? Если пытались, то скорее делитесь своими шедеврами в комментариях! Мы с удовольствием на них посмотрим!
Источник:
АНТИФИШКИ
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