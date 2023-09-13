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Англичанин сделал 667 татуировок с именем дочери и попал в книгу рекордов Гиннесса

Англичанин сделал 667 татуировок с именем дочери и попал в книгу рекордов Гиннесса

Автор:
13 сентября 2023 19:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Марк Оуэн Эванс   англичанин   достижение   дочь   книга рекордов гиннесса   татуировки   
1791
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Он набил 267 татух на спине и по 200 на каждой ноге.

Марк Оуэн Эванс установил мировой рекорд ещё в 2017 году. Тогда он разукрасил спину рисунком в виде книги рекордов Гиннесса, на страницах которой 267 раз было написано имя его новорожденной дочери Люси.

Но в 2017 году его обогнала 27-летняя жительница США Дидра Виджел - она вытатуировала на теле своё имя 300 раз. Тогда Эванс решил не сдаваться и набил у себя 400 новых тату. Вновь в честь Люси.

"Мне не терпелось вернуть себе рекорд и посвятить его своей дочери", - сообщил он.

На это у тату-мастеров ушло 5,5 часов, а Эванс установил новый мировой рекорд.

После этого он признался, что первое «тату-достижение» он установил, чтобы отпраздновать рождение дочери. Заодно хотел собрать деньги для больницы, которая заботилась о ней в первые месяцы жизни. А потом сообщил, что новых детей заводить не будет. Ведь ему придется сделать «что-то более масштабное», а свободного места уже маловато.

Источник:

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Метки: Марк Оуэн Эванс   англичанин   достижение   дочь   книга рекордов гиннесса   татуировки   
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25  комментариев
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11k
kaboza 2 часа назад
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1k
ОТДЕЛ К 5 минут назад
Напишу сразу два популярных комментария: Дебил и Идиот.
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5k
Евгений Д 8 минут назад
На роже надо было тоже набить
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70k
SAndre 9 минут назад
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6k
HUBLOT 11 минут назад
Зачем нам истории из жизни идиотов?
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20k
speaktr-st 21 минуту назад
Хули не на лбу то?
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12k
Просто Царь Полчаса назад
А в Кащенко уже о нем знают?
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969
Звёздный князь Полчаса назад
А на лбу чего не сделал? Забыл?
И дядька схитрил. А почему набил СОКРАЩЁННЫЙ вариант имени, а не полный?
Если уж так сильно любишь дочку, то и имя пиши ПОЛНОСТЬЮ. Прояви уважение.
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955
Gigantes Полчаса назад
Как колготки женские получилось
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35k
АнтонПолднев 38 минут назад
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30k
Serg2001 40 минут назад
Мог бы просто бухнуть на радостях как русские «варвары» делают...
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17k
Shtoppi 43 минуты назад
совсем больной на голову примат.
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18k
тов.Suhov Час назад
Всё-таки, не дружить с головой, у них там как национальный вид спорта.
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Идиот
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32k
Ego sum qui sum Час назад
нужно пойти еще на рекорд и на оставшихся местах набить "я идиот"
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17k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Час назад
Не тем и не то колол!

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177
Александра С Час назад
Одним махом семерых побивахом и так много-много раз.
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1k
Igor Grishaev Час назад
Дуракам закон не писан..
Если писан, то не читан
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16k
ss Час назад
Во дебил...
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6k
hhwost 2 часа назад
идиот, что ещё скажешь?
как вариант "счастливый идиот".
кстати, на сколько ещё детей там места осталось?
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177
Александра С hhwost Час назад
Пока до лба дойдет - сдохнет или подохнет.
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6k
Старичок 2 часа назад
зачем!?
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177
Александра С Старичок Час назад
Как, зачем?
Каждый по своему сходит с ума.
Вот я, к примеру, мешаю чай ложкой, а многие правой рукой. )))
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