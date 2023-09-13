Англичанин сделал 667 татуировок с именем дочери и попал в книгу рекордов Гиннесса

Но в 2017 году его обогнала 27-летняя жительница США Дидра Виджел - она вытатуировала на теле своё имя 300 раз. Тогда Эванс решил не сдаваться и набил у себя 400 новых тату. Вновь в честь Люси.

"Мне не терпелось вернуть себе рекорд и посвятить его своей дочери", - сообщил он.

На это у тату-мастеров ушло 5,5 часов, а Эванс установил новый мировой рекорд.