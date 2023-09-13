Англичанин сделал 667 татуировок с именем дочери и попал в книгу рекордов Гиннесса

Он набил 267 татух на спине и по 200 на каждой ноге.
Марк Оуэн Эванс установил мировой рекорд ещё в 2017 году. Тогда он разукрасил спину рисунком в виде книги рекордов Гиннесса, на страницах которой 267 раз было написано имя его новорожденной дочери Люси.
Но в 2017 году его обогнала 27-летняя жительница США Дидра Виджел - она вытатуировала на теле своё имя 300 раз. Тогда Эванс решил не сдаваться и набил у себя 400 новых тату. Вновь в честь Люси.
"Мне не терпелось вернуть себе рекорд и посвятить его своей дочери", - сообщил он.
На это у тату-мастеров ушло 5,5 часов, а Эванс установил новый мировой рекорд.
После этого он признался, что первое «тату-достижение» он установил, чтобы отпраздновать рождение дочери. Заодно хотел собрать деньги для больницы, которая заботилась о ней в первые месяцы жизни. А потом сообщил, что новых детей заводить не будет. Ведь ему придется сделать «что-то более масштабное», а свободного места уже маловато.
Источник:
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И дядька схитрил. А почему набил СОКРАЩЁННЫЙ вариант имени, а не полный?
Если уж так сильно любишь дочку, то и имя пиши ПОЛНОСТЬЮ. Прояви уважение.
Если писан, то не читан
Если понят, то не так.
как вариант "счастливый идиот".
кстати, на сколько ещё детей там места осталось?
Каждый по своему сходит с ума.
Вот я, к примеру, мешаю чай ложкой, а многие правой рукой. )))