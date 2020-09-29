Татуированного преподавателя-фрика уволили из-за жалобы родителей

"Я думаю, что решение, которое приняло руководство, было довольно печальным. Все дети и их родители всегда были спокойны, потому что они знали меня, - говорит Хелен. - Дети должны принимать людей, которые далеки от общественных норм. Может быть, когда они вырастут, они станут более толерантными и открытыми миру".