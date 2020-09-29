Татуированного преподавателя-фрика уволили из-за жалобы родителей

35-летнего Сильвена Хелена, преподавателя для дошколят в Палезо, пригороде Парижа, уволили из-за нестандартной внешности. Тело, лицо и язык парня покрыты татуировками, и даже белки его глаз - черные. Один из родителей пожаловался на то, что татуированный воспитатель настолько напугал ребенка, что ему приснились ночные кошмары.
35-летний Сильвен Хелен (Sylvain Helaine) в течение года работал преподавателем для дошкольников в Палезо, пригороде Парижа. Парень считается самым татуированным человеком во Франции - почти все его тело, белки глаз, язык и лицо покрыты татуировками. На воспитателя пожаловался один из родителей - Хелен настолько напугал 3-летнего ребенка, что тому приснились ночные кошмары.
После получения жалобы руководство сообщило Хелену о том, что он больше не может работать преподавателем для дошкольников. Однако, парню разрешили преподавать для детей старше шести лет. Сам Хелен при этом не унывает, считая эту работу своим призванием.
"Я думаю, что решение, которое приняло руководство, было довольно печальным. Все дети и их родители всегда были спокойны, потому что они знали меня, - говорит Хелен. - Дети должны принимать людей, которые далеки от общественных норм. Может быть, когда они вырастут, они станут более толерантными и открытыми миру".
Свою первую татуировку Хелен сделал в 27 лет, и с тех пор не останавливался. Парень потратил на татуировки около 45 тысяч долларов (3 млн рублей), а общая продолжительность тату-сеансов составила 46 часов. Он считается самым татуированным человеком во Франции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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кто? Судя по реплике опытный уличный наркоман. Хорошо что хоть про гепатит знаешь. С мобилы пишешь? где украл?
Я же просто ем, все что опознаю как съедобное, пох что, главное мясо не сырое и перец не "борщить". В остальном меня не волнует вкус или вид еды. Предпочитаю есть в полном одиночестве с хорошим видом, хоть дохлую сухую чайку. При этом отлично убучен готовить и умею вести себя за столом согласно этикету.
По мне, это вы епнутое племя теряющее большую часть жизни на культ жратвы.
А я вполне нормальный. Готов платить мастеру за сеанс иглоукалывания просто ради ощущений.
Согласись, точка зрения субъективна.
)))
++++++
как ты думаешь, что это строками выше?
Это Мастер оф паппетс)))))
Не ну честно, с татуировками большинство нормально выглядят, но это п*здец какой-то, это больной на голову человек.