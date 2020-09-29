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Татуированного преподавателя-фрика уволили из-за жалобы родителей

Татуированного преподавателя-фрика уволили из-за жалобы родителей (10 фото)

Автор:
29 сентября 2020 21:53
Сообщество : Истории
Метки: в мире   истории   люди   странные люди   тату   татуировка   татуировки   фрики   
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35-летнего Сильвена Хелена, преподавателя для дошколят в Палезо, пригороде Парижа, уволили из-за нестандартной внешности. Тело, лицо и язык парня покрыты татуировками, и даже белки его глаз - черные. Один из родителей пожаловался на то, что татуированный воспитатель настолько напугал ребенка, что ему приснились ночные кошмары.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   истории   люди   странные люди   тату   татуировка   татуировки   фрики   
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33  комментария
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32k
Андрей Бертон 11 часов назад
Татуированного преподавателя-фрика уволили из-за жалобы родителей
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11k
Inlex 2 часа назад
сжечь напалмом нах и всех делов.
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37k
Александр 2 часа назад
Меня в этой истории очень удивляет другое. Кто вообще взял это чучело на такую работу? Вообще на работу? Кто вообще пустил его на собеседование?
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39k
Максим Т. Александр 2 часа назад
Я не удивлюсь, если в свете той толерастной хер...ни, что там творится, его не только примут обратно, но еще и долго извиняться будут.
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37k
Александр Максим Т. Час назад
И это беда. Юродивые так скоро начнут править миром, к чему это приведёт, думаю говорить не надо
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4k
Ф Ив 3 часа назад
Я бы тоже не отдал своего ребенка в школу где работает вот такой учитель. Не знаю насколько этот человек вменяем, но пример детям не самый лучший.
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Александр Ф Ив 2 часа назад
У него же на лице написано насколько он вменяем. Полностью с вами согласен.
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3k
panama 4 часа назад
Мутант
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Schumacher 4 часа назад
судя по комментам, большинство тут истеричные и жестокие трусишки... не бойтесь, он добрый, деток учит наукам...
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3k
Schumacher Roman 2 часа назад
моск не епи,он официальный работник учебного заведения, учитель. а ты
кто? Судя по реплике опытный уличный наркоман. Хорошо что хоть про гепатит знаешь. С мобилы пишешь? где украл?
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4k
Roman Schumacher Час назад
Мнэээ, а кто спрашивает? Дурачок, который не знает как делают татуировки?
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3k
Schumacher Roman 59 минут назад
Не, образованный инженер, который отлично знает как делать татуировки, но что ни нарисует - всё чертеж. Сериал "Побег из тюрьмы" видел? Примерно так у меня и получается. Ты мог бы и догадаться, но что взять с уличного наркомана?
Не, образованный инженер, который отлично знает как делать татуировки, но что ни нарисует - всё чертеж. Сериал "Побег из тюрьмы" видел? Примерно так у меня и получается. Ты мог бы и догадаться, но что взять с уличного наркомана?
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4k
Roman Schumacher 57 минут назад
А мне почему-то кажется, что ты просто малолетнее чмо.
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3k
Schumacher Roman 51 минуту назад
слыш, ты, накуй пшел, балабол
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3k
Schumacher 5 часов назад
да уж, крепкие детки были в этой школе последний год...не то что новенькие...)))
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7k
Cornho 6 часов назад
Чем-то напоминает Абажа.

Чем-то напоминает Абажа.
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7k
Cornho 6 часов назад
У меня только один вопрос - зачем?? Зачем люди с собой такое делают?
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3k
Schumacher Cornho 4 часа назад
сложно объяснить... нравится, у меня две тату, одна уже совсем расплылась, в 5-м классе сам набил знак "Анархи", бунтовал. Затем как то в крупном татусалоне техником работал, машинки чинил, блоки питания, иглы паял и проч, премию дали, советский знак качества набили. Но эта тату тоже никому не видна))). Хотел было еще но в хайтек полез, решил ради презентабельности не бить до первого ляма тугриков))) потом друзья иглоукалыванием "угостили"... и тут я понял что мне нравится ощущение прокола моего тела тонкой сталью, причем без ран!! ХЗ как это назвать, видимо какое то отклонение в психике, даже спорить не могу, но многие татуированные друзья признают что любят сам процесс тату, изображение второстепенно.
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3k
panama Schumacher 4 часа назад
Да вы е...бнутое племя
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3k
Schumacher panama 3 часа назад
вот ты наверное любишь вкусно покушать, как наверное большинство, наверное не прочь в ресторан сходить, уверен с готовностью платишь за хорошие продукты, любишь когда чем то вкусным угощают. Ты и твое племя из способа поддержания сил сделали культ, огромную часть экономики посвятили церемониальному поедению неведомо как добытой пищи.
Я же просто ем, все что опознаю как съедобное, пох что, главное мясо не сырое и перец не "борщить". В остальном меня не волнует вкус или вид еды. Предпочитаю есть в полном одиночестве с хорошим видом, хоть дохлую сухую чайку. При этом отлично убучен готовить и умею вести себя за столом согласно этикету.
По мне, это вы епнутое племя теряющее большую часть жизни на культ жратвы.
А я вполне нормальный. Готов платить мастеру за сеанс иглоукалывания просто ради ощущений.
Согласись, точка зрения субъективна.
)))
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3k
Schumacher panama 3 часа назад
/#####\
++++++
как ты думаешь, что это строками выше?
Это Мастер оф паппетс)))))
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13k
Александр 7 часов назад
А, когда 3-х летнего ребёнка устраивали в это заведение, не видели, к какому"учителю"? А руководство не знало, к какой возрастной группе оно это "оно" направляет? А что, у детей 6+ уже устойчивая психика?
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8k
ScorpionDS 8 часов назад
Еб*ть его в рот, ой бл*, простите, просто сжечь на костре ..., теперь и я не буду спать всю ночь ...

Не ну честно, с татуировками большинство нормально выглядят, но это п*здец какой-то, это больной на голову человек.
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15k
Андрей Иванов 8 часов назад
Какое уводить. Вилами в сарай загнать и сжечь нахрен. И попов на всякий случай
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9k
zlopisec 10 часов назад
Я бы его сжег.... На всякий случай....
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1k
Свирепый Бамбр 10 часов назад
Почему таких в клетках не держат?
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15k
Андрей Иванов Свирепый Бамбр 8 часов назад
Серебра не напасёшься, а стальные не удержат
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17k
Аня 10 часов назад
Я, конечно, не 3-х летний ребенок, но нах я это на ночь посмотрела...
Я, конечно, не 3-х летний ребенок, но нах я это на ночь посмотрела...
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171
MakoHunt 10 часов назад
Меня фрики тоже пугают, родители правильно сделали.
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9k
Хью́берт 10 часов назад
Правильно и сделали, его надо в клетке по деревням и весям на праздниках возить, а не в школе держать.
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19k
Юрьевич 11 часов назад
Как можно человеку с явным психическим заболеванием доверять преподавать, да ещё у дошкольников?
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15k
Андрей Иванов Юрьевич 8 часов назад
Старшим классам тоже не стоит показывать. Энурез лечится, но очень долго
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