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Гиперреалистичные портретные татуировки от Олега Шепеленко

Гиперреалистичные портретные татуировки от Олега Шепеленко (26 фото)

Автор:
25 сентября 2020 13:35
Сообщество : Искусство
Метки: гиперреализм   мастер татуировок   тату   тату-мастер   татуировка   татуировки   татуировки фото   
373
26
Олег Шепеленко, талантливый татуировщик-самоучка из Ростова-на-Дону, Россия, получил международное признание благодаря своим безумно детализированным портретным татуировкам.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гиперреализм   мастер татуировок   тату   тату-мастер   татуировка   татуировки   татуировки фото   
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8  комментариев
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11k
Андрей Дядя Час назад
за такими портретными татухами нужен особый уходи регулярное обновление раз в несколько лет . цветные портретные татухи вообще не рекомендую , лет через 15 все равно потекут и придется делать кавер . много мелких деталей в цвете . человеческая кожа - не холст. а вообще - дурная голова рукам покоя не дает . татухи - зло
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6k
fish67 4 секунды назад
Побег в микрокредиты, возьму баблишка на татуху с Тимати. Пасаны на какое место колоть?
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3k
rutt Полминуты назад
Татухи круты вопросов нет! Но! Кто себе Тимати набил))))
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
я один заметил что тату лучше чем фотографии получаются ?
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3k
ezhik 43 минуты назад
интересна цена вопроса
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10k
P.F. 59 минут назад
Круто. Талантище!
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15k
mooc Час назад
Какой интересно утырок тимати набил?
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11k
робт mooc 58 минут назад
такой же как и те, кто набил остальные
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