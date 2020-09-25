Гиперреалистичные портретные татуировки от Олега Шепеленко

Олег Шепеленко, талантливый татуировщик-самоучка из Ростова-на-Дону, Россия, получил международное признание благодаря своим безумно детализированным портретным татуировкам.
Олег Шепеленко работает в тату-салоне Lucky Style. Рисованием он увлекался еще в школьные годы, но никогда не учился этому специально, так что художественного образования у него нет. Но когда это мешало всерьез увлеченным людям?
Олег учился искусству татуировки по урокам на YouTube, подражая другим мастерам и попутно развивая собственный стиль и технику. Ближе всего ему оказался гиперреализм - в этом жанре художник достиг заметных успехов и теперь считается одним из лучших татуировщиков-гиперреалистов в мире.
Олег учился искусству татуировки по урокам на YouTube, подражая другим мастерам и попутно развивая собственный стиль и технику. Ближе всего ему оказался гиперреализм - в этом жанре художник достиг заметных успехов и теперь считается одним из лучших татуировщиков-гиперреалистов в мире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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