В Чили собрали живую «скульптуру» из 3 тысяч человек и поставили новый мировой рекорд

Предыдущий принадлежал России.
В мире хватает необычных достижений. Например, в Чили умельцы собрали толпу в 3 тысячи человек и организовали «живой велосипед».
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И побили предыдущий рекорд из России: в 2019 году аналогичную фигуру изобразили 2 620 человек в Москве у храма Василия Блаженного. С рекордами вообще интересно: любая страна хочет стать первой хоть в чём-то. Такое было в 2018 году в Эквадоре, когда 1,5 тысячи добровольцев вкалывали по 16 часов в день целую неделю. И собрали из роз одну из местных достопримечательностей - пирамиду археологического комплекса Кочаски. Потратили на это 546 364 цветка и попали в книгу рекордов Гиннесса.
А в стране восходящего солнца пошли путём не количества, а качества: сварганили самое дорогое мороженное в мире. Его цена - 873 400 японских йен (537 тысяч рублей).
Среди ингредиентов есть сусальное золото, редкие сыры,трюфели, осадок от саке. Рецепт десерта разрабатывали 1,5 года и тоже получили место в книге рекордов Гиннесса. На этот раз уже не за масштабность, а за дороговизну.
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