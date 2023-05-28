В Чили собрали живую «скульптуру» из 3 тысяч человек и поставили новый мировой рекорд

И побили предыдущий рекорд из России: в 2019 году аналогичную фигуру изобразили 2 620 человек в Москве у храма Василия Блаженного. С рекордами вообще интересно: любая страна хочет стать первой хоть в чём-то. Такое было в 2018 году в Эквадоре, когда 1,5 тысячи добровольцев вкалывали по 16 часов в день целую неделю. И собрали из роз одну из местных достопримечательностей - пирамиду археологического комплекса Кочаски. Потратили на это 546 364 цветка и попали в книгу рекордов Гиннесса.