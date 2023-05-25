Мужик в 53 года простоял в планке почти 10 часов и поставил мировой рекорд

Йозеф Шалек - 53-летний чех. По его словам, ещё не так давно весил на 15 килограмм больше, любил выпить и покурить. А потом решил изменить свою жизнь, завязал с вредными привычками и плотно занялся спортом.

23 мая он поставил новый мировой рекорд: простоял в планке 9 часов, 38 минут и 47 секунд. Многие задаются вопросом - а он вообще человек? Как такое возможно? Предыдущий рекорд принадлежит бывшему морпеху Джорджу Худу, он выдержал 8 часов, 15 минут и 15 секунд. Тоже какой-то сверхчеловек, не иначе.