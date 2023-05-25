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Мужик в 53 года простоял в планке почти 10 часов и поставил мировой рекорд

Мужик в 53 года простоял в планке почти 10 часов и поставил мировой рекорд

Автор:
25 мая 2023 14:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: атлет   видео   достижение   книга рекордов гиннесса   планка   спортсмен   чех   
1009
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Выглядит дико и фантастично. Но это правда.

Йозеф Шалек - 53-летний чех. По его словам, ещё не так давно весил на 15 килограмм больше, любил выпить и покурить. А потом решил изменить свою жизнь, завязал с вредными привычками и плотно занялся спортом.

23 мая он поставил новый мировой рекорд: простоял в планке 9 часов, 38 минут и 47 секунд. Многие задаются вопросом - а он вообще человек? Как такое возможно? Предыдущий рекорд принадлежит бывшему морпеху Джорджу Худу, он выдержал 8 часов, 15 минут и 15 секунд. Тоже какой-то сверхчеловек, не иначе.

А когда время вышло, он самостоятельно слез с помоста и стал обниматься с болельщиками. Маленький, худой и выносливый.

Теперь следующему атлету придётся здорово попотеть, прежде чем он побьёт это достижение. Ну или сам чех опять тряхнёт стариной и обновит свой же рекорд.

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Метки: атлет   видео   достижение   книга рекордов гиннесса   планка   спортсмен   чех   
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8  комментариев
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19k
Александр Час назад
Я могу тоже 10 часов, но только в обратной планке

Спиной вниз
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13k
Ivan 16 минут назад
У нас это был "крокодил" ...

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0
Евгений Полчаса назад
че т фишки гонят последнее время . там вон индус какой то вроде месяц назад почти сутки откстоял в планке , тут дед какой то . определитесь , рекордсмены
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12k
Евгений 46 минут назад
А чего видео не полное?
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894
Kaguta Час назад
Мне никогда и близко не достичь такого результата. Через 5 минут я начну думать - "Нахера мне это всё? Лучше пойти книжку почитать."
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