Мужик в 53 года простоял в планке почти 10 часов и поставил мировой рекорд

Выглядит дико и фантастично. Но это правда.
Йозеф Шалек - 53-летний чех. По его словам, ещё не так давно весил на 15 килограмм больше, любил выпить и покурить. А потом решил изменить свою жизнь, завязал с вредными привычками и плотно занялся спортом.
23 мая он поставил новый мировой рекорд: простоял в планке 9 часов, 38 минут и 47 секунд. Многие задаются вопросом - а он вообще человек? Как такое возможно? Предыдущий рекорд принадлежит бывшему морпеху Джорджу Худу, он выдержал 8 часов, 15 минут и 15 секунд. Тоже какой-то сверхчеловек, не иначе.
А когда время вышло, он самостоятельно слез с помоста и стал обниматься с болельщиками. Маленький, худой и выносливый.
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Теперь следующему атлету придётся здорово попотеть, прежде чем он побьёт это достижение. Ну или сам чех опять тряхнёт стариной и обновит свой же рекорд.
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