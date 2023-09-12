Странные фото с просторов США, глядя на которые так и хочется спросить "Что это за ерунда?"

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Странности могут поджидать всюду. На этот раз колоритные и необычные кадры с просторов США. Что там у них вообще происходит?
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Это не доставка. Это хранение и\или перевозка. Пила в сборе длиннее коробки.
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