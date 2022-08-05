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Парня, сожительствующего с латексной куклой, бросили друзья

Парня, сожительствующего с латексной куклой, бросили друзья

Автор:
05 августа 2022 17:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и такое бывает   необычно   роман   силиконовая кукла   странно   странные люди   удивительно   удивительное рядом   
329
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Александр Стоукс из Северной Каролины утверждает, что находится в постоянных отношениях с сликоновой куклой по имени Мими. Правда, по его словам, в течение их двухлетнего романа число его друзей сильно уменьшилось.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   необычно   роман   силиконовая кукла   странно   странные люди   удивительно   удивительное рядом   
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11  комментариев
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11k
Alex Djeff 43 минуты назад
В чём проблема? Пусть заведёт латексных друзей...
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27k
koleos72 6 минут назад
Вот мы и дожили до того что описывали фантасты лет десять назад!" S.N.U.F.F. " Виктора Пелевина. Блогеры, дроны, трансгендерху.йпоймикто!
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1k
Sergius SPb 10 минут назад
Не понял. Геями быть можно,трансгендерами тоже...
Почему не создано общество любителей всяких игрушек? Они тоже люди.
Что за дискриминация?
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11k
Александр 17 минут назад
Новый вид "Латексный Подкаблучник"))) Она его не отпускает на рыбалку, т.к. там латексные воблеры)))
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11k
Кыся 17 минут назад
Его Мими на пьянки не пускает. И заначку нашла.
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85k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Все правильно, негры осудили негра, за то, что он живёт с белой бабой
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325
Евгений Эдельштейн Taras Kozalupko 6 минут назад
А я не одинок в своих мыслях...
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25k
Ego sum qui sum 38 минут назад
это потому что не делится
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5k
sedoisever 40 минут назад
Ему плевать на мнение друзей? Ну, так друзьям - аналогично...
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118k
стас 55 минут назад
всё правильно! начал жить с бабой - друзья в сторону.
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Белая Муха

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