Александр Стоукс из Северной Каролины, США, находится в отношениях с синтетической куклой, которую он называет Мими. По его словам, в течение двухлетнего романа с Мими он наблюдал, как сокращается круг его друзей. И хотя Александр утверждает, что "ему плевать, что думают люди" о его романе с Мими, исчезновение приятелей его явно не радует.

Тем не менее, Алесандр активно защищает свое право на личную жизнь. «Вы считаете, что я живу неправильно? А мне плевать на ваши мысли о том, что приносит мне счастье. Если вы не уверены в том, кто вы есть, пренебрежительное отношение к другим не поможет вам найти себя. Если хотите, можете со мной поспорить».