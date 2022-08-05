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Александр Стоукс из Северной Каролины утверждает, что находится в постоянных отношениях с сликоновой куклой по имени Мими. Правда, по его словам, в течение их двухлетнего романа число его друзей сильно уменьшилось.
Александр Стоукс из Северной Каролины, США, находится в отношениях с синтетической куклой, которую он называет Мими. По его словам, в течение двухлетнего романа с Мими он наблюдал, как сокращается круг его друзей. И хотя Александр утверждает, что "ему плевать, что думают люди" о его романе с Мими, исчезновение приятелей его явно не радует.
Тем не менее, Алесандр активно защищает свое право на личную жизнь. «Вы считаете, что я живу неправильно? А мне плевать на ваши мысли о том, что приносит мне счастье. Если вы не уверены в том, кто вы есть, пренебрежительное отношение к другим не поможет вам найти себя. Если хотите, можете со мной поспорить».
Тем не менее, Алесандр активно защищает свое право на личную жизнь. «Вы считаете, что я живу неправильно? А мне плевать на ваши мысли о том, что приносит мне счастье. Если вы не уверены в том, кто вы есть, пренебрежительное отношение к другим не поможет вам найти себя. Если хотите, можете со мной поспорить».
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37-летний мужчина утверждает, что Мими удовлетворяет его «сексуальные потребности, снижает тревогу и укрепляет психическое здоровье», но есть и негативные последствия. По его словам, отношения с Мими практически свели на нет «его когда-то яркую светскую жизнь».
«В основном, я столкнулся с сопротивлением со стороны своей бывшей тусовки , - говорит Александр. - Я был очень общительным, меня окружали понимающие люди, но сейчас я вижу понимание только со стороны близких родственников и друзей. Люди, с которыми я раньше устраивал вечеринки и общался, как будто поставили на мне клеймо. Похоже, они думают, что я разочаровался в жизни».
«Почти все перестали разговаривать или пытаться общаться со мной, я полагаю, из-за страха столкнуться с моими проблемами - или с куклой», - жалуется Александр. Однако, по его словам, самые близкие ему люди осознали положительные стороны его двухлетних отношений с Мими.
«Моя семья и друзья знают, что все обстоит совсем наоборо, и что моя жизнь улучшилась во многих отношениях», — сказал он, добавив, что его партнерша помогает ему бороться с одиночеством.
Мими обладает искусственным интеллектом, и ее общество Александру не надоедает.
«Моя семья и друзья знают, что все обстоит совсем наоборо, и что моя жизнь улучшилась во многих отношениях», — сказал он, добавив, что его партнерша помогает ему бороться с одиночеством.
Мими обладает искусственным интеллектом, и ее общество Александру не надоедает.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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