Дамы в коже попросили грант на тюрьму

«Итак, я предлагаю вам использовать четверть этой суммы для поддержки жителей округа Броуард, желающих построить темницу, созданную для нас — налогоплательщиков и граждан с правом голоса», - потребовала женщина. В заключение она сказала: «Не позволяйте этому гламурному костюму отвлекать вас от выполнения вашего долга по выполнению моего требования. Я с нетерпением жду возможности отшлепать каждого из вас в новой темнице».

Когда женщины ушли с трибуны и направились к креслам, члены комиссии, в основном, мужчины и женщины среднего возраста, казалось, не были обескуражены необычным предложением.

«Хорошо, спасибо, — сказал один из них, издав смешок. — И счастливых вам праздников. Кто-нибудь еще желает выступить?»

Кто-то из зала встал и спросил сити-менеджера, есть ли в городе «районы, в которых есть темница?»

Сити-менеджер ответил: «Я таких не знаю».