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Дамы в коже попросили грант на тюрьму

Дамы в коже попросили грант на тюрьму

Автор:
24 декабря 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: грант   дамы в кожаном   и так бывает   странно   странные люди   тюрьма   удивительно   удивительное рядом   
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Три госпожи в черном кожаном облачении устроили скандал на заседании городской комиссии Форт-Лодердейла. Явившись на заседание органа городского управления, они попросили грант в размере 1 миллиона долларов на строительство темницы. Взамен они предложили устроить каждому из членов комиссии хорошую порку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: грант   дамы в кожаном   и так бывает   странно   странные люди   тюрьма   удивительно   удивительное рядом   
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8  комментариев
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Frank Borman 2 часа назад
Америка - страна свободы. Там любой может вы@бываться, как захочет, и никто не вправе ему что то запретить.
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2k
MPEG-8 50 минут назад
Наверняка в президиуме кто-то да заинтересовался.

Вспомнился анекдот:
Учительница спрашивает детей, у кого кем работают родители. Вовочка: А моя мама проститутка! Ах, как ты смеешь, иди к директору и расскажи о своем поступке! Директор был мужчина. Через некоторое время Вовочка входит в класс и что-то прячет за спиной. Ну, что сказал директор? Директор сказал, что все профессии важны, дал кулек конфет и записал домашний адрес.
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29k
Григорий 52 минуты назад
Это-ж всё для людей. Но вот сумма маловата, надо 100 миллионов.
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Alek 59 минут назад
К уголькам их, в зону. И ставки делать кто кого, куда и чем шлёпать будет.
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Деградация во всю шагает по "цивилизованному, просвещенному и без сомнения исключительному" пиндостану. Так, глядишь, пройдет совсем немного времени и в "новом свете" снова заполыхают костры инквизиции, и начнут действовать "Суды Линча" в купе с прочими средневековыми обычаями.
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12k
котегRUS 2 часа назад
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