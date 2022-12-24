Дамы в коже попросили грант на тюрьму

1614
4
1
Три госпожи в черном кожаном облачении устроили скандал на заседании городской комиссии Форт-Лодердейла. Явившись на заседание органа городского управления, они попросили грант в размере 1 миллиона долларов на строительство темницы. Взамен они предложили устроить каждому из членов комиссии хорошую порку.
Три госпожи в специфическом облачении запросили у городской комиссии Форт-Лодердейла грант в размере 1 миллиона долларов на строительство темницы — и, если их просьба будет удовлетворена, предложили выпороть членов комиссии бесплатно. Женщины, каждая из которых была одета в облегающий черный лакированный костюм с облегающим корсажем, сапоги на шпильках и соответствующий шлем, в ходе заседания комиссии вошли в зал и прошествовали к открытому микрофону. Их явный лидер с длинной светлой косой выступила со своим необычным предложением перед пятью членами городского совета.
«Добрый вечер, люди из городского совета, вы можете называть меня Хозяйкой, — заявила дама, пока двое других стояли позади нее. - Я здесь нейтрально отношусь к предложению об одобрении соглашения о покупке услуг по переработке и утилизации садовых отходов. Однако мне кажется интересным, что вы потратите почти 1 миллион долларов, чтобы спрятать свои секреты в канализацию».
«Итак, я предлагаю вам использовать четверть этой суммы для поддержки жителей округа Броуард, желающих построить темницу, созданную для нас — налогоплательщиков и граждан с правом голоса», - потребовала женщина. В заключение она сказала: «Не позволяйте этому гламурному костюму отвлекать вас от выполнения вашего долга по выполнению моего требования. Я с нетерпением жду возможности отшлепать каждого из вас в новой темнице».
Когда женщины ушли с трибуны и направились к креслам, члены комиссии, в основном, мужчины и женщины среднего возраста, казалось, не были обескуражены необычным предложением.
«Хорошо, спасибо, — сказал один из них, издав смешок. — И счастливых вам праздников. Кто-нибудь еще желает выступить?»
Кто-то из зала встал и спросил сити-менеджера, есть ли в городе «районы, в которых есть темница?»
Сити-менеджер ответил: «Я таких не знаю».
Когда женщины ушли с трибуны и направились к креслам, члены комиссии, в основном, мужчины и женщины среднего возраста, казалось, не были обескуражены необычным предложением.
«Хорошо, спасибо, — сказал один из них, издав смешок. — И счастливых вам праздников. Кто-нибудь еще желает выступить?»
Кто-то из зала встал и спросил сити-менеджера, есть ли в городе «районы, в которых есть темница?»
Сити-менеджер ответил: «Я таких не знаю».
Неясно, какие еще темы обсуждались на заседании городского совета во вторник вечером и будет ли удовлетворена просьба троицы. История широко обсуждалась в социальных сетях, и некоторые выразили свою поддержку этой идее. «В этом гораздо больше смысла, чем в большинстве вещей, которые делаются во Флориде», — написал один человек. «В конце концов, они тоже налогоплательщики… Лучше они, чем политические аферисты», — ответил другой.
«Миллион за подземелье — неплохая сделка, — написал еще один. - Недвижимость опять дорожает».
«Миллион за подземелье — неплохая сделка, — написал еще один. - Недвижимость опять дорожает».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное
- Принцесса с улицы Анфу - достопримечательность Шанхая
- 30 фактов, которые вас удивят
- Парня, сожительствующего с латексной куклой, бросили друзья
- Девушка живет с игрушечным самолетом в любви и согласии
Метки: грант дамы в кожаном и так бывает странно странные люди тюрьма удивительно удивительное рядом
Новости партнёров
Вспомнился анекдот:
Учительница спрашивает детей, у кого кем работают родители. Вовочка: А моя мама проститутка! Ах, как ты смеешь, иди к директору и расскажи о своем поступке! Директор был мужчина. Через некоторое время Вовочка входит в класс и что-то прячет за спиной. Ну, что сказал директор? Директор сказал, что все профессии важны, дал кулек конфет и записал домашний адрес.