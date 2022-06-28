30+ интересных явлений этого интересного мира

Автор:
28 июня 2022 08:30
Полюбуйтесь странными чудесами нашего мира! Ведь стоит взглянуть на него внимательнее - и они обнаружатся буквально на расстоянии вытянутой руки!
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— переведено специально для fishki.net
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