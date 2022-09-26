FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 435 постов • 66 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Необычные вещи, удивительные факты

Необычные вещи, удивительные факты

Автор:
26 сентября 2022 13:05
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: картинки   необычно   неожиданно   ну вы даете!   странно   удивительно   удивительное рядом   факты   фото   
2796
34
Наша жизнь полна странных и удивительных вещей, которые привлекают внимание и врезаются в память, хотя, казалось бы, не несут никакой практической пользы. Вот посмотрите хотя бы на эти фотографии - то, что на них изображено, наверняка запомнится надолго!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: картинки   необычно   неожиданно   ну вы даете!   странно   удивительно   удивительное рядом   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
ACU900 3 часа назад
Найдите отличия :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
20k
homerchik 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
au3 Час назад
Это никто не пропустил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Паровозный кофр меня заинтриговал. Что это такое? Его возили на паровозе или в нем возили паровозы? Вики молчит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
274
Kra Вишенка Крокодилова Час назад
Он такого размера, что непонятно , как его вообще в вагон вносили! А если несколько таких пассажиров? где они их складировали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
450
Seryi_spb Вишенка Крокодилова 6 минут назад
Возможно это для забытых в поезде вещей пассажиров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
810
Lexx 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
topersk 3 часа назад
и сейчас было бы круто для малышни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Levyathan 3 часа назад
Думаю, сюда стоит добавить еще одну фотографию.Вот эту:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78282



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Наш современник гений
Наш современник гений
Набирающие популярность в сообществах
Тимоти Шаламе стал первым мужчиной, появившимся соло на обложке британского Vogue
Тимоти Шаламе стал первым мужчиной, появившимся соло на обложке британского Vogue
А вдруг ты не знал
А вдруг ты не знал
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хотя бы Тарзан будет белым

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#мобилизация#картинки#фото#новости#сатира#прикол#в мире#кино#сми#Ynews
#Юмор#подборка#фотографии#история#факты#интересное#gif#Китай#СССР#Интересные
#интересно#животные#люди#Россия#Разное#Приколы#Казахстан#мнение#беспилотники#страна
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни 30+ фактов, которые вас удивят 30+ фактов, которые вас удивят 30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное 30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное Парня, сожительствующего с латексной куклой, бросили друзья Парня, сожительствующего с латексной куклой, бросили друзья Принцесса с улицы Анфу - достопримечательность Шанхая Принцесса с улицы Анфу - достопримечательность Шанхая Удивительные истории в картинках Удивительные истории в картинках

На что жалуетесь?

Вернуться