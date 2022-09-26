Необычные вещи, удивительные факты

Наша жизнь полна странных и удивительных вещей, которые привлекают внимание и врезаются в память, хотя, казалось бы, не несут никакой практической пользы. Вот посмотрите хотя бы на эти фотографии - то, что на них изображено, наверняка запомнится надолго!

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Потребовалось 10 лет, чтобы снять Луну 48 оттенков 0 Источник:

Этот паровозный кофр 1890 года превратили в комод, чтобы не разбирать вещи 1 Источник:

Духи-апельсин с 8 дольками-флакончиками, 1925 год 0 Источник:

Кошелек "Царевна-лягушка" 1 Источник:

Викторианская скульптура "Призрак из зеркала"б Dellamorte & Co 0 Источник:

Светильник "Летучая мышь", 1930 0 Источник:

400-летний заброшенный садовый лабиринт в Испании 0 Источник:

Батарея викторианской эпохи со встроенным отделением для подогревания хлеба 1 Источник:

Книга-футляр - хранилище миниатюрных книг, Национальная библиотека Нидерландов, 1757 год 0 Источник:

Чайник 1800 года 0 Источник:

Детский велосипед, 1936 год 1 Источник:

Фотограф Чарльз К. Эббетс делает знаменитый снимок рабочих, обедающих на балке строящегося "Рокфеллер центра" 0 Источник:

Маленькая француженка со своей кошкой, 1959 год 0 Источник:

Таким художник видел наше будущее в 1930 году 0 Источник:

Японский музей, где собраны камни ссозданными природой лицами 0 Источник:

300-летний библиотечный прибор, позволявший исследователю одновременно просматривать до 7 книг 0 Источник:

Женщины викторианской эпохи строят рожи 0 Источник:

Катафалк, 1920 год 0 Источник:

Скульптура "Смерть с луком и стрелами", 1520 год, Германия 0 Источник:

В 1959 году Volkswagen предлагал покупателям своих машин кофеварку как встроенную опцию 0 Источник:

Тостер, 1920 год 0 Источник:

Так выглядела съемочная площадка фильма "Семейка Адамс" 0 Источник:

Типпи Хедрен курит в компании ученого ворона на съемках фильма "Птицы" 0 Источник:

Столовые приборы, сделанные по дизайну Сальвадора Дали, 1957 год 0 Источник:

Судно в тумане, фото 1900-х годов 0 Источник:

На промокшей книге "Алиса в Стране Чудес" выросли грибы. Получилось неожиданно стильно 0 Источник:

Радиоприемники 1930-х годов в стиле арт деко 0 Источник:

Инженер IBM настраивает один из первых компьютеров компании, 1958 год 0 Источник:

Эти подушки с котиками сделала в тюрьме Мария Шотландская в XVI веке 0 Источник: