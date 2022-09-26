Необычные вещи, удивительные факты

Автор:
26 сентября 2022 13:05
Наша жизнь полна странных и удивительных вещей, которые привлекают внимание и врезаются в память, хотя, казалось бы, не несут никакой практической пользы. Вот посмотрите хотя бы на эти фотографии - то, что на них изображено, наверняка запомнится надолго!
Потребовалось 10 лет, чтобы снять Луну 48 оттенков
Этот паровозный кофр 1890 года превратили в комод, чтобы не разбирать вещи
Духи-апельсин с 8 дольками-флакончиками, 1925 год
Кошелек "Царевна-лягушка"
Викторианская скульптура "Призрак из зеркала"б Dellamorte & Co
Светильник "Летучая мышь", 1930
400-летний заброшенный садовый лабиринт в Испании
Батарея викторианской эпохи со встроенным отделением для подогревания хлеба
Книга-футляр - хранилище миниатюрных книг, Национальная библиотека Нидерландов, 1757 год
Детский велосипед, 1936 год
Фотограф Чарльз К. Эббетс делает знаменитый снимок рабочих, обедающих на балке строящегося "Рокфеллер центра"
Маленькая француженка со своей кошкой, 1959 год
Таким художник видел наше будущее в 1930 году
Японский музей, где собраны камни ссозданными природой лицами
300-летний библиотечный прибор, позволявший исследователю одновременно просматривать до 7 книг
Женщины викторианской эпохи строят рожи
Скульптура "Смерть с луком и стрелами", 1520 год, Германия
В 1959 году Volkswagen предлагал покупателям своих машин кофеварку как встроенную опцию
Так выглядела съемочная площадка фильма "Семейка Адамс"
Типпи Хедрен курит в компании ученого ворона на съемках фильма "Птицы"
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Инженер IBM настраивает один из первых компьютеров компании, 1958 год
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— переведено специально для fishki.net
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