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12 от удивительных до пугающих архитектурных решений советского прошлого

12 от удивительных до пугающих архитектурных решений советского прошлого

Автор:
01 марта 2023 11:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   архитектура   в мире   странно   удивительно   факты   фото   
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«Социалистический модернизм» – онлайн-инициатива, созданная румынским Бюро по изучению искусства и городов (Birou pentru artă şi cercetare urbană, сокращённо – BACU) для защиты приходящих в упадок монументальных сооружений центральной и восточной Европы, построенных в 1955-91 годах.


Президент BACU Думитру Русу отмечает:

«Мы стремимся возродить это наследие не только по символическим причинам, но и потому, что мы верим в эти элементы, которые смогли бросить вызов некоторым идеологическим требованиям, придав городскому пространству определенный колорит, столь характерный для тех времен. Бульвары, общественные здания, жилые дома и памятники - все они являются четким отражением социального и культурного контекста социалистического периода».


Монумент покорителям космоса, Москва, 1964 г.

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Название онлайн-инициативы BACU заимствовано из архитектуры. «Социалистический модернизм» – архитектурный стиль 1955-1990-х годов, который сочетал в себе элементы брутализма и постмодернизма. Он характеризуется большим количество грубых бетонных элементов без дополнительной отделки и возведением простых часто абстрактных мемориалов в честь различных событий или концепций.


Каменный цветок, Хорватия

«Электрификация», плотина Видрару, Румыния, 1971 г.

BACU документирует архитектуру Восточного блока в Центральной Европе (Сербия, Хорватия, Польша, Чехия и др.) и Восточной Европе (Россия, Украина, Молдова, Румыния и др.). На сайте проекта есть интерактивная карта зданий и памятников социалистического модернизма с адресами и фотографиями.


Монумент Юрию Гагарину, Москва, 1980 г.

Национальная телестудия «Хабар», Казахстан, 1983 г.

Памятник 1300-летию Болгарии

Ассоциация призывает всех желающих внести свой вклад в развитие инициативы и присылать любую информацию о районах, зданиях, памятниках, парках и других архитектурных элементах советской эпохи с указанием точного адреса.


Жилой дом на улице Бобур, Ташкент, Узбекистан, 1974 г.

Автобусная остановка № 37, Таджикистан, конец 70-х

Другой канал коммуникации, которым призывает пользоваться BACU – социальные сети – «Размещайте информацию и фотографии на своих личных страницах в соцсетях, используя хэштег #SOCIALISTMODERNISM. Вся собранная таким образом информация будет опубликована на нашем сайте с указанием имени автора и включена в интерактивную карту». – написано на сайте проекта. Таким образом авторы инициативы пытаются повысить осведомленность о памятниках архитектуры, и стимулировать желание сохранить их.


Бывшее министерство транспорта (сейчас – банк), Тбилиси, Грузия, 1974 г.

Памятник революции народа Мославины, Хорватия, 1967 г.

Стратегией BACU является сохранение культурного наследия и исследование городского и культурного кода. Ассоциация организовывает семинары, конференции, выставки, другие общественные мероприятия. В целом, проект является вдохновляющим примером того, как сохранение прошлого может обогатить настоящее.


Железный фонтан, Армения, Гюмри, 1982 г.

Каскад, Армения, Ереван. Спроектирован в 1975-1980 гг. Строится с 1985г. по настоящее время

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Метки: СССР   архитектура   в мире   странно   удивительно   факты   фото   
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6  комментариев
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22k
SolomonA 2 часа назад
Не совсем корректно Хорватию и Болгарию привязывать к "советскому" прошлому - к социалистическому - да, но в Советский Союз эти страны не входили.
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16k
Сергей 9 минут назад
Монумент покорителям космоса, еще не достроенный, с высокого соизволения, использовали при съемке фильма "Гиперболоид инженера Гарина" 1965г.
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16k
Сергей 21 минуту назад
Самара, памятник "Красное знамя"! В народе называют Горынычем!:)
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
Задолбали постить памятник Юрию Гагарину с заводскими трубами.
НЕТ ТАМ НИКАКИХ ТРУБ РЯДОМ. Прошу отметить - И НЕ БЫЛО.
Один пиндосский журналюга прифотожопил, теперь все копипастят...

И какие претензии к памятнику покорителям космоса?
Великолепные дизайн и исполнение. Покрытие - титан.
И ничего похожего никто не сделал ни до ни после...
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8k
Copycat 39 минут назад
я скриншоета не нашел но кто видел тот поймет - в Atomoc Heart очень круто сделали стилистику под советскую архитектуру в начале, смотрится внушительно и красиво, я не живший СССР так заелся на то что "вот как могло быть сейчас круто, да какие то сволочи не дали"
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
Трансформеры
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