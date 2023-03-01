12 от удивительных до пугающих архитектурных решений советского прошлого

«Социалистический модернизм» – онлайн-инициатива, созданная румынским Бюро по изучению искусства и городов (Birou pentru artă şi cercetare urbană, сокращённо – BACU) для защиты приходящих в упадок монументальных сооружений центральной и восточной Европы, построенных в 1955-91 годах.
Президент BACU Думитру Русу отмечает:
«Мы стремимся возродить это наследие не только по символическим причинам, но и потому, что мы верим в эти элементы, которые смогли бросить вызов некоторым идеологическим требованиям, придав городскому пространству определенный колорит, столь характерный для тех времен. Бульвары, общественные здания, жилые дома и памятники - все они являются четким отражением социального и культурного контекста социалистического периода».
Монумент покорителям космоса, Москва, 1964 г.
Название онлайн-инициативы BACU заимствовано из архитектуры. «Социалистический модернизм» – архитектурный стиль 1955-1990-х годов, который сочетал в себе элементы брутализма и постмодернизма. Он характеризуется большим количество грубых бетонных элементов без дополнительной отделки и возведением простых часто абстрактных мемориалов в честь различных событий или концепций.
Каменный цветок, Хорватия
«Электрификация», плотина Видрару, Румыния, 1971 г.
BACU документирует архитектуру Восточного блока в Центральной Европе (Сербия, Хорватия, Польша, Чехия и др.) и Восточной Европе (Россия, Украина, Молдова, Румыния и др.). На сайте проекта есть интерактивная карта зданий и памятников социалистического модернизма с адресами и фотографиями.
Монумент Юрию Гагарину, Москва, 1980 г.
Национальная телестудия «Хабар», Казахстан, 1983 г.
Памятник 1300-летию Болгарии
Ассоциация призывает всех желающих внести свой вклад в развитие инициативы и присылать любую информацию о районах, зданиях, памятниках, парках и других архитектурных элементах советской эпохи с указанием точного адреса.
Жилой дом на улице Бобур, Ташкент, Узбекистан, 1974 г.
Автобусная остановка № 37, Таджикистан, конец 70-х
Другой канал коммуникации, которым призывает пользоваться BACU – социальные сети – «Размещайте информацию и фотографии на своих личных страницах в соцсетях, используя хэштег #SOCIALISTMODERNISM. Вся собранная таким образом информация будет опубликована на нашем сайте с указанием имени автора и включена в интерактивную карту». – написано на сайте проекта. Таким образом авторы инициативы пытаются повысить осведомленность о памятниках архитектуры, и стимулировать желание сохранить их.
Бывшее министерство транспорта (сейчас – банк), Тбилиси, Грузия, 1974 г.
Памятник революции народа Мославины, Хорватия, 1967 г.
Стратегией BACU является сохранение культурного наследия и исследование городского и культурного кода. Ассоциация организовывает семинары, конференции, выставки, другие общественные мероприятия. В целом, проект является вдохновляющим примером того, как сохранение прошлого может обогатить настоящее.
Железный фонтан, Армения, Гюмри, 1982 г.
Каскад, Армения, Ереван. Спроектирован в 1975-1980 гг. Строится с 1985г. по настоящее время
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НЕТ ТАМ НИКАКИХ ТРУБ РЯДОМ. Прошу отметить - И НЕ БЫЛО.
Один пиндосский журналюга прифотожопил, теперь все копипастят...
И какие претензии к памятнику покорителям космоса?
Великолепные дизайн и исполнение. Покрытие - титан.
И ничего похожего никто не сделал ни до ни после...