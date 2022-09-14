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Сообщество Удивительное рядом 427 постов • 66 подписчиков подписаться
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30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное

30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное

Автор:
14 сентября 2022 14:55
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и так бывает   необычно   ну вы даете!   странно   странные вещи   странные люди   удивительно   удивительное рядом   
768
32
Такие штуки не каждый день попадаются на глаза!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и так бывает   необычно   ну вы даете!   странно   странные вещи   странные люди   удивительно   удивительное рядом   
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8  комментариев
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6k
sumrаknn 3 часа назад
В этом ряде "интересного" можно найти больных с острой умственной отсталостью. Вот лишь часть: "линзы очков затенены".. если больной посмотрит по сторонам, то увидит светлое пятно там, где его фокусируют-рассеивают линзы в зависимости от диоптрий. "в туалет заливается горячая вода, об этом рассказало инфракрасное изображение". Жить в доме, пользоваться сливом и не почувствовать кипяток? "В моем отеле в Стамбуле на завтрак подавали целые рамки с сотами»" - ложь !!! не подавали, а выставили, чтобы каждый мог взять кусочек. И что здесь такого? Я не так часто ездил , но в шарме постоянно вывешивали двухметровых рыбин, подходишь и показываешь какой кусок тебе отрензать. "В забытой банке тыквенного пюре через пару месяцев появились бактериальные культуры" - вот если бы у больного не появилась плесень после 2-х месяцев - это да, необычно, а так - больной просто капитан очевидность. И тд
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36k
Mamin Sibiriak Час назад
Старый телевизор бабульки стОит дороже нового.

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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
ОХРЕНЕТЬ!!!!!!!!!!!!
И как я без этого жил?
Без этих откровений дебилов?
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327
Лютый вам Бетховен 3 часа назад
Комментарий к фото
Может быть аккуратно подкрасили, искривив буквы для красоты? Краска бы растянулась и лопнула, если вообще возможно врасти под неё.
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793
Arti 3 часа назад
Скоро и надписи появятся для наших афганских сирийских друзей
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793
Arti 3 часа назад
Это новый концепт айфона
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