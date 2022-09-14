30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное

Автор:
14 сентября 2022 14:55
Такие штуки не каждый день попадаются на глаза!
«В пакетике с сушеными кусочками кальмара мне попался один целый»
"Никогда не обращала внимания, что у тени от очков линзы затенены"
«Я думала, что это красивый камень, а оказалось, что это мыло»
"Машина-сад стоит на одной из центральных улиц Торонто"
"Мы попросили дополнительные соусы - и нам дали три полных мешка!"
«Это надгробие делят сестры-близнецы: одна прожила всего два дня, другая — 101 год»
«Это дерево проросло на табличку и под краску»
"Сегодня я получила эту долларовую купюру с браком печати в качестве чаевых»
"Заказал один соус ранч, заплатил за один, а привезли десять"
«Бабушка моей подруги использует свой старый телевизор как подставку для плазменного телевизора»
«Вместо балкона в моем гостиничном номере был собственный внутренний дворик»
«Наш робот-пылесос царапал кофейный столик, поэтому моя девушка связала ему носки»
«Вот как вырос мой друг, мышонок Пит, за последние три недели»
«При осмотре дома выяснилось, что в туалет заливается горячая вода, об этом рассказало инфракрасное изображение»
"Кажется, на каменной плитке у меня в ванной - древняя раковина наутилуса"
«В моем отеле в Стамбуле на завтрак подавали целые рамки с сотами»
Так выглядят 100 долларов 1934 года по сравнению с современными
«Я сделал маленький нож из бутылки из-под джина Bombay и куска рога»
«Осадок на дне моей кофейной чашки похож на сосновый лес»
"Я купила эту старую книгу с рук - и нашла в ней билет на игры Олимпиады-2000 в Сиднее"
Так выглядит фестиваль Burning Man с высоты птичьего полета"
«В этом баре есть охлаждающая полоса, на которой напитки долго остаются холодными».
"Опоздала на работу из-за внепланового парада"
"Под моей машиной сидит пингвин и не хочет уходить"
"В моем яйце оказалось еще одно яйцо"
"Паук починил порванную сетку на дачной двери"
«В забытой банке тыквенного пюре через пару месяцев появились бактериальные культуры»
«На этом светофоре в Германии сигнальные огни сделаны в форме маленькой девочки с верблюдом»
"Для доставки моего велосипеда компания-доставщик использовала коробку из-под аквариума, чтобы не привлекать воришек. Но велосипед на ней тодже нарисован"
"Завалившаяся под кухонный диван и проросшая там картошка стала похожа на монстра"
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— переведено специально для fishki.net
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