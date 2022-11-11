Самые странные гаджеты нашего времени

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На днях создатель компании Oculus Палмер Лаки представил публике новую VR-гарнитуру, способную взаправду убить игрока, если он проиграл в компьютерной игре. Но даже этот страшноватый гаджет - не самое странное, что есть сегодня на рынке гаджетов. Давайте посмотрим на самые необычные гаджеты, способные ввести в ступор даже самого завзятого гаджетомана.
Гарнитура NerveGear
VR-гарнитура NerveGear, созданная 30-летним основателем Oculus Палмером Лаки и вдохновленная аниме-сериалом, мгновенно уничтожает мозг пользователя, когда он умирает в виртуальной игре.
Она выглядит как обычная гарнитура, если не считать трех устрашающих «модулей заряда взрывчатки» над окуляром, направленных в череп пользователя. Когда пользователь умирает виртуально во время игры, модули стреляют ему в голову, одновременно убивая его в реальной жизни.
Устройство было вдохновлено Sword Art Online, аниме-сериалом, в котором представлена одноименная VR-игра, доступная с помощью шлема NerveGear, который стимулирует пять чувств пользователя через его мозг. В этой серии игроки могут управлять своими игровыми персонажами с помощью разума, надевая NerveGear. Но когда 10 000 игроков впервые заходят в онлайн-игру, они обнаруживают, что не могут выйти из системы, а снятие шлема будет смертельно.
Она выглядит как обычная гарнитура, если не считать трех устрашающих «модулей заряда взрывчатки» над окуляром, направленных в череп пользователя. Когда пользователь умирает виртуально во время игры, модули стреляют ему в голову, одновременно убивая его в реальной жизни.
Устройство было вдохновлено Sword Art Online, аниме-сериалом, в котором представлена одноименная VR-игра, доступная с помощью шлема NerveGear, который стимулирует пять чувств пользователя через его мозг. В этой серии игроки могут управлять своими игровыми персонажами с помощью разума, надевая NerveGear. Но когда 10 000 игроков впервые заходят в онлайн-игру, они обнаруживают, что не могут выйти из системы, а снятие шлема будет смертельно.
В аниме-игре NerveGear содержал микроволновый излучатель, который можно было разогнать до смертельного уровня, но Лаки использовал альтернативу — зарядные модули взрывчатки. Они привязаны к датчику, который может обнаруживать свет, в том числе когда экран мигает красным с определенной частотой, чтобы указать на виртуальную смерть.
Система SMELL-O-VISION
Созданный исследователями из Швеции «ручной ольфактометр Nosewise» можно прикрепить к ручному контроллеру HTC Vive, чтобы во время игры подавать ароматы в нос пользователю. Он содержит жидкие ароматы, впитавшиеся в губчатый материал, которые направляются в ноздри в разное время во время игры при ношении гарнитуры.
Ученые из Стокгольмского университета в Швеции также создали игру с дегустацией вин в виртуальной реальности под названием Nosewise, которая позволяет игрокам угадывать ароматы в виртуальном винном погребе. В игре пользователи могут взять в руки винный бокал и понюхать его содержимое в виртуальном мире, а в реальном мире они просто держат в руках специально адаптированный HTC Vive.
Ученые из Стокгольмского университета в Швеции также создали игру с дегустацией вин в виртуальной реальности под названием Nosewise, которая позволяет игрокам угадывать ароматы в виртуальном винном погребе. В игре пользователи могут взять в руки винный бокал и понюхать его содержимое в виртуальном мире, а в реальном мире они просто держат в руках специально адаптированный HTC Vive.
По словам экспертов, их система связывает «физические запахи с синтетической виртуальной средой», что делает виртуальную реальность более реалистичной. Портативный ольфактометр Nosewise, или NHO, привносит концепцию Smell-O-Vision как в виртуальную реальность, так и в игры.
Smell-O-Vision — это система, созданная швейцарским профессором Гансом Лаубе для передачи ароматов зрителям во время просмотра фильма. Система была установлена на сиденьях кинотеатра и испускала 30 запахов в разные моменты фильма, очередность испускания которых определялась саундтреком к фильму.
Smell-O-Vision — это система, созданная швейцарским профессором Гансом Лаубе для передачи ароматов зрителям во время просмотра фильма. Система была установлена на сиденьях кинотеатра и испускала 30 запахов в разные моменты фильма, очередность испускания которых определялась саундтреком к фильму.
Запах секса
Еще одна система использования обоняния в виртуальной реальности, разработанная порносайтом CamSoda, требует, чтобы пользователи пристегивали к лицу гарнитуру и устройство, напоминающее противогаз. Во время просмотра VR-порно элемент противогаза впрыскивает в ноздри пользователя целый ряд сексуальных или телесных ароматов, включая «интимные части», «запах тела», «трусики» и «афродизиаки». Утверждается, что добавление запахов к виртуальному опыту делает его более захватывающим и правдоподобным, что в конечном итоге увеличивает удовольствие для пользователя.
Маска и гарнитура VR работают вместе с приложением, которое позволяет пользователям комбинировать ароматы вместе или выбирать, насколько тяжелым или легким будет каждый аромат.
Джеймс Б., который тестировал маску, сказал: «Вы чувствуете запах трусиков, груди и даже кожи. все пахнет настолько реально, что вы чувствуете, что действительно находитесь там, и совершенно забываете, откуда вы смотрите». На сайте CamSoda, устройство и 30 ароматических картриджей можно приобрести за 100 долларов.
Маска и гарнитура VR работают вместе с приложением, которое позволяет пользователям комбинировать ароматы вместе или выбирать, насколько тяжелым или легким будет каждый аромат.
Джеймс Б., который тестировал маску, сказал: «Вы чувствуете запах трусиков, груди и даже кожи. все пахнет настолько реально, что вы чувствуете, что действительно находитесь там, и совершенно забываете, откуда вы смотрите». На сайте CamSoda, устройство и 30 ароматических картриджей можно приобрести за 100 долларов.
Симулятор поцелуев
Исследователи из Future Interfaces Group Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге, штат Пенсильвания, создали прототип виртуальной гарнитуры, которая имитирует ощущения от поцелуя.
Их адаптированный Oculus Quest 2 оснащен тактильной технологией, то есть он имитирует прикосновение, применяя силы, вибрации и движения к частям тела. Он использует матрицу преобразователей, встроенных в нижнюю часть гарнитуры, которые направляют ультразвуковую энергию на разные части рта. При этом не требуется, чтобы какое-либо оборудование помещалось напротив или в рот пользователя; вместо этого компоненты располагаются чуть выше носа.
Их адаптированный Oculus Quest 2 оснащен тактильной технологией, то есть он имитирует прикосновение, применяя силы, вибрации и движения к частям тела. Он использует матрицу преобразователей, встроенных в нижнюю часть гарнитуры, которые направляют ультразвуковую энергию на разные части рта. При этом не требуется, чтобы какое-либо оборудование помещалось напротив или в рот пользователя; вместо этого компоненты располагаются чуть выше носа.
Это пример тактильной обратной связи, которая обычно используется в видеоиграх для соответствия игровому процессу (например, ощущение вибрации игрового контроллера в FIFA, когда футбольный мяч попадает в столб). Помимо ощущения поцелуя, тактильные симуляции можно использовать для чистки зубов, питья из фонтана или затяжки сигареты — и все это в виртуальной реальности. Эта технология может сделать виртуальный опыт более захватывающим, дав человеку ощущение пребывания внутри «метавселенной» — виртуального общего пространства, доступного через Интернет.
FaceDisplay с тремя экранами
FaceDisplay — это модифицированный Oculus Rift с тремя обращенными наружу сенсорными экранами, что позволяет не только владельцу, но и наблюдателям погружаться в виртуальный мир. Обновленная гарнитура имеет один экран спереди и два с каждой стороны, и все они отображают то же, что видит пользователь устройства.
Экраны действуют как пользовательский интерфейс для тех, кто стоит рядом, позволяя им влиять на виртуальную среду и взаимодействовать с ней, прикасаясь к соответствующей точке на любом из сенсорных дисплеев. Например, во время игры в любое время сторонний наблюдатель может коснуться экрана, чтобы повлиять на окружающую среду, например разбить фрукты, падающие с неба, как в видеоигре для двух игроков. Устройство было подробно описано в статье исследователей из Ульмского университета в Германии, опубликованной в 2017 году.
VIRTUAL BOY
Nintendo — одна из крупнейших игровых компаний в мире, но одной из немногих ее неудач был Virtual Boy - попытка войти в игровое пространство виртуальной реальности. Выпущенная в 1995 году портативная игровая консоль была стереоскопической, поскольку она отображала виды одной и той же сцены для левого и правого глаза в виде единого трехмерного изображения для создания иллюзии глубины. Красно-черный Virtual Boy, похожий на злого робота из «Звездных войн», был установлен на подставке и снабжен М-образным контроллером. Он был разработан для размещения на столе, чтобы пользователи могли смотреть в окуляр, хотя это часто вынуждало пользователя принимать неудобные положения, которые становились болезненными даже после коротких периодов использования.
Разработка Virtual Boy длилась четыре года, в итоге все обернулось коммерческим провалом: и критики и фанаты раскритиковали его за то, что он вызывал боли и укачивание. На сегодняшний день Virtual Boy является наименее продаваемой отдельной консолью Nintendo и единственной консолью, которая была приобретена пользователями в количестве менее 1 миллиона единиц. Она была снята с производства Nintendo менее чем через год после того, как поступила в продажу, но, к счастью для японской компании, в 1996 году она оправдала себя, выпустив чрезвычайно успешную Nintendo 64.
Разработка Virtual Boy длилась четыре года, в итоге все обернулось коммерческим провалом: и критики и фанаты раскритиковали его за то, что он вызывал боли и укачивание. На сегодняшний день Virtual Boy является наименее продаваемой отдельной консолью Nintendo и единственной консолью, которая была приобретена пользователями в количестве менее 1 миллиона единиц. Она была снята с производства Nintendo менее чем через год после того, как поступила в продажу, но, к счастью для японской компании, в 1996 году она оправдала себя, выпустив чрезвычайно успешную Nintendo 64.
Ограничитель дыхания
Хотя гарнитура AirRes не так смертоносна, как NerveGear Палмера Лаки, она имеет устрашающего вида насадку, которая может привести к ужасно неприятным последствиям. Исследователи из Зальцбургского университета создали AirRes, чтобы дать игрокам возможность контролировать в ходе игры, сколько воздуха может вдохнуть владелец. Разработчики заявили, что его можно использовать, чтобы сделать более реалистичными сценарии виртуальной реальности с ограниченной подачей воздуха, например, задымленную среду вокруг пожарного.
В качестве альтернативы его можно использовать для VR-игр, требующих от игроков большого объема дыхания, например, для надувания воздушного шара или задувания свечей.
Для разработки устройства исследователи использовали датчик расхода газа медицинского класса, прикрепленный к маске с регулируемым воздушным клапаном. В одном тестовом сценарии исследователи поместили участников в виртуальную дымную среду, как если бы они были пожарными. Маска ограничивала поток воздуха, когда участники приближались к огню, как будто они действительно были там. По отзывам, ощущения получились весьма реалистичными.
Для разработки устройства исследователи использовали датчик расхода газа медицинского класса, прикрепленный к маске с регулируемым воздушным клапаном. В одном тестовом сценарии исследователи поместили участников в виртуальную дымную среду, как если бы они были пожарными. Маска ограничивала поток воздуха, когда участники приближались к огню, как будто они действительно были там. По отзывам, ощущения получились весьма реалистичными.
Стереокоробка Google
Часто гарнитуры виртуальной реальности стоят очень дорого, а многие из них и вовсе пока доступны только разработчикам. Но технический гигант Google демократизировал их, создав дешевую и широко доступную гарнитуру из картона. Названная просто Google Cardboard, недорогая гарнитура была представлена на конференции разработчиков Google I/O 2014 и размещена на веб-сайте фирмы. Пользователи могли заказать доставку плоского картона к себе домой и собрать из него простой 3D-корпус, который можно было поднести к глазам. В конструкцию следует вставлять смартфон, который будет действовать как дисплей, просматриваемый через специальные пластиковые линзы, со специальным приложением, показывающим контент, - 3D-изображения и видео.
Google Cardboard, разработанный инженерами Google Дэвидом Козом и Дэмиеном Генри, был задуман как недорогая система для поощрения интереса и развития приложений виртуальной реальности. В этом отношении он сделал свое дело, и в марте прошлого года Google Store прекратил его продажи.
Google Cardboard, разработанный инженерами Google Дэвидом Козом и Дэмиеном Генри, был задуман как недорогая система для поощрения интереса и развития приложений виртуальной реальности. В этом отношении он сделал свое дело, и в марте прошлого года Google Store прекратил его продажи.
AIRVR
Гарнитура AirVR, разработанная канадской компанией Metatecture, представлена разработчиком как «самый доступный способ испытать виртуальную реальность» для обладателей "яблочной" продукции. . AirVR, по сути, представляет собой пару очков, в которые можно вставить iPhone или iPad в качестве дисплея.
Всего было разработано две версии AirVR: одна достаточно большая, чтобы поместиться на iPhone, а другая намного больше, чтобы поместиться на iPad. Подобно Google Cardboard, AirVR был разработан, чтобы сделать виртуальную реальность более доступной, но привязывание тяжелого iPad к лицу пользователя оказалось слишком неудобным, чтобы получить широкую общественную поддержку этой идеи. Поэтому, к сожалению для Metatecture, кампания Kickstarter по выводу AirVR на рынок пока не увенчалась успехом.
Всего было разработано две версии AirVR: одна достаточно большая, чтобы поместиться на iPhone, а другая намного больше, чтобы поместиться на iPad. Подобно Google Cardboard, AirVR был разработан, чтобы сделать виртуальную реальность более доступной, но привязывание тяжелого iPad к лицу пользователя оказалось слишком неудобным, чтобы получить широкую общественную поддержку этой идеи. Поэтому, к сожалению для Metatecture, кампания Kickstarter по выводу AirVR на рынок пока не увенчалась успехом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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