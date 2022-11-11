Самые странные гаджеты нашего времени

Nintendo — одна из крупнейших игровых компаний в мире, но одной из немногих ее неудач был Virtual Boy - попытка войти в игровое пространство виртуальной реальности. Выпущенная в 1995 году портативная игровая консоль была стереоскопической, поскольку она отображала виды одной и той же сцены для левого и правого глаза в виде единого трехмерного изображения для создания иллюзии глубины. Красно-черный Virtual Boy, похожий на злого робота из «Звездных войн», был установлен на подставке и снабжен М-образным контроллером. Он был разработан для размещения на столе, чтобы пользователи могли смотреть в окуляр, хотя это часто вынуждало пользователя принимать неудобные положения, которые становились болезненными даже после коротких периодов использования.

Разработка Virtual Boy длилась четыре года, в итоге все обернулось коммерческим провалом: и критики и фанаты раскритиковали его за то, что он вызывал боли и укачивание. На сегодняшний день Virtual Boy является наименее продаваемой отдельной консолью Nintendo и единственной консолью, которая была приобретена пользователями в количестве менее 1 миллиона единиц. Она была снята с производства Nintendo менее чем через год после того, как поступила в продажу, но, к счастью для японской компании, в 1996 году она оправдала себя, выпустив чрезвычайно успешную Nintendo 64.