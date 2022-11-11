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Самые странные гаджеты нашего времени

Самые странные гаджеты нашего времени

Автор:
11 ноября 2022 12:15
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: гаджеты   интересно   необычно   познавательно   странно   техника   технологии   удивительно   
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На днях создатель компании Oculus Палмер Лаки представил публике новую VR-гарнитуру, способную взаправду убить игрока, если он проиграл в компьютерной игре. Но даже этот страшноватый гаджет - не самое странное, что есть сегодня на рынке гаджетов. Давайте посмотрим на самые необычные гаджеты, способные ввести в ступор даже самого завзятого гаджетомана.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гаджеты   интересно   необычно   познавательно   странно   техника   технологии   удивительно   
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1  комментарий
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Nigilist Час назад
Ещё в 1987 году писатель-сатирик Леонид Треер всё это предсказал в миниатюре "Каёдза"
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