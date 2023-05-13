10 знаменитых актёров, которые должны были получить свой «Оскар» раньше

У каждого из них была роль (а то и парочка), где они уже выдали свой актёрский максимум, но по какой-то причине не получили награду (или даже номинацию!), и им пришлось ждать другого случая. У некоторых это ожидание тянулось много лет.

Мы абсолютно не отрицаем, что перечисленные актёры должны были получить «Оскар» за ту роль, за которую они его в итоге получили. Но если бы они взяли статуэтку за те фильмы, которые мы назовём, никто бы этому совершенно не удивился. А кое-где это выглядело бы даже более заслужено. Смотрите сами.

Леонардо Ди Каприо