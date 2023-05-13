10 знаменитых актёров, которые должны были получить свой «Оскар» раньше

Перед вами 10 знаменитых актёров прошлого и настоящего, которые на сегодняшней день являются лауреатами самой знаменитой кинопремии мира, то есть «Оскара». Вот только есть одно «но» — все они получили свою первую статуэтку с явным запозданием.
У каждого из них была роль (а то и парочка), где они уже выдали свой актёрский максимум, но по какой-то причине не получили награду (или даже номинацию!), и им пришлось ждать другого случая. У некоторых это ожидание тянулось много лет.
Мы абсолютно не отрицаем, что перечисленные актёры должны были получить «Оскар» за ту роль, за которую они его в итоге получили. Но если бы они взяли статуэтку за те фильмы, которые мы назовём, никто бы этому совершенно не удивился. А кое-где это выглядело бы даже более заслужено. Смотрите сами.
Леонардо Ди Каприо
Получил первый «Оскар» за фильм «Выживший» (2015), но выложился на полную и должен был получить награду на пару лет раньше за роль в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» (2013).
Хоакин Феникс
Получил первый «Оскар» за «Джокера» (2019), но должен был получить награду ещё в начале века за роль второго плана в фильме «Гладиатор» (2000). Причём тогда он исполнял роль ещё большего негодяя, чем Артур Флек.
Морган Фримен
Получил первый «Оскар» за фильм «Малышка на миллион» (2004), но должен был получить его ещё 10 лет назад за роль Рэда в великом «Побеге из Шоушенка» (1994).
Уилл Смит
Со скандалом получил «Оскар» за фильм «Король Ричард» (2021), но должен был получить награду двадцать лет назад за роль в другом спортивном фильме, где он также сыграл реального человека «Али» (2001).
Робин Уильямс
Получил свой единственный «Оскар» за фильм «Умница Уилл Хантинг» (1997), но должен был получить награду за роль первого плана в фильме «Общество мёртвых поэтов» (1989).
Дэниел Калуя
Получил «Оскар» за роль второго плана в фильме «Иуда и чёрный мессия» (2020), но должен был выиграть награду за главную роль в прорывном хорроре «Прочь» (2017).
Джек Николсон
Получил свой первый «Оскар» за легендарный фильм «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), но по-хорошему за год до этого Джек уже заслужил награду за криминально-детективный шедевр Романа Полански «Китайский квартал» (1974).
Аль Пачино
Получил пока единственный (!) «Оскар» за роль в фильме «Запах женщины» (1992), но должен был получить уже задолго до этого, причём тут можно выбирать, за что именно. Как минимум, за какую-то из двух первых частей «Крёстного отца» (1972;1974), ну или на крайний случай за «Серпико» (1973) или «Собачий полдень» (1976).
Напоминаем, что за роль в фильме «Лицо со шрамом» (1983) Аль Пачино не получил даже номинацию на «Оскар». И далее мы рассмотрим два подобных примера.
Джефф Бриджес
Получил первый «Оскар» за роль в фильме «Сумасшедшее сердце» (2009), но должен был получить, во-первых, номинацию, а во-вторых, саму награду за культового «Большого Лебовски» (1998).
Гэри Олдман
Получил свой первый «Оскар», сыграв Уинстона Черчилля в фильме «Тёмные времена» (2017), а первую номинацию получил за роль в фильме «Шпион, выйди вон!» (2011). Однако мы все понимаем, что этот актёр должен был номинироваться и стать оскаровским лауреатом ещё в 1990-х, как минимум за роль Нормана Стэнсфилда в фильме «Леон» (1994).
А какие из знаменитых актрис заслужили свой первый «Оскар» раньше, чем получили?
Источник:
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