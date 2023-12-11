22 неизвестных факта о фильме «Человек на луне», самом недооценённом фильме с Джимом Керри

Появление главного героя фильма Милоша Формана «Человек на Луне» с первого же эпизода фильма заставляет задуматься: так кто же перед нами? Да, в этом фильме почти ничего не придумано. Это байопик американца Энди Кауфмана – комического актера и шоумена.
1. Над ролью Энди Кауфмана Джим Керри работал по «Методу» актёрского мастерства. Одна из фишек… эээ… этого метода – не покидать образ даже во время перерывов между съёмками. Вообще держать в образе на протяжении всех съёмок!
1.1. Говорят, у Керри на этом совсем поехала крыша: он требовал называть себя Энди, даже издевался над членами съёмочной бригады в стиле Кауфмана, а члены семьи Кауфмана уверовали, что в Керри и впрямь вселился знаменитый артист. В 2017 г. Крис Смит выпустил документальный фильм «Джим и Энди: Другой мир», который в красках показал все особенности съёмок «Человека на луне».
2. Как и Кауфман Керри делал пузо Тони Клифтона, запихивая под рубашку сыр «Лимбургер».
3. Песня «Man on the moon» была написана музыкантами R.E.M. специально для фильма. А не наоборот. Впрочем, не исключено, что мы все так думаем благодаря Энди Кауфману :)
3.1. Фильм назвали по названию песни. А не наоборот. Впрочем… :)
3.2. Всего в фильме звучат 15 песен, 8 из которых записали R.E.M.
4. Родные, близкие, коллеги и вообще все-все действительно до самой смерти Кауфмана не верили в его болезнь. Честно говоря, после просмотра фильма в это и сейчас не верится. Очень уж подозрительная обувь была на том докторе!
5. Настоящий Джордж Шапиро появляется в эпизодической роли мистера Бессермана, владельца бара в начале фильма:
5.1. А настоящий Боб Змуда (которого в фильме сыграл Пол Джаматти) появляется в эпизодической роли продюсера Джека Бёрнса, с которым Кауфман устраивает «хэппенинг» в прямом эфире:
6. Одни из кандидатов на роль Кауфмана был Гэри Олдман. Актёр сразу понял, что «да, но нет» и отказался. Однако какой-то шутник от его имени несколько месяцев обсуждал с Дэнни Де Вито (сыгравшем Джорджа Шапиро) их совместную игру. Де Вито понял розыгрыш только в начале прослушиваний, где познакомился с Керри. Кто сказал, что Кауфман мёртв?
7. Однажды на съёмочную площадку пришлось вызывать скорую, чтобы остановить у Керри кровотечение из носа. Актёр с пеной у рта утверждал, что его избил Тони Клифтон. Ну чудеса!
8. Universal Pictures была недовольна съёмками и хотела сменить Милоша Формана на посту режиссёра. Джим Керри заявил, что если уйдёт Форман, то и его ноги тоже не будет на площадке.
9. В моменты съёмок «Такси» (1978) мы видим на экране реальных актёров из этого телесериала. Разумеется за исключением почившего (или нет?) Энди Кауфмана, Тони Данца, который оказался занят в бродвейской постановке и, конечно… Дэнни Де Вито, который сыграл Джорджа Шапиро. Как всё запутанно!
10. В фильме мы видим настоящую конгу (кубинские барабаны) Энди Кауфмана, которую Керри выкупил для себя и принёс на съёмки.
11. Джим Керри настолько погрузился в роль по «Методу», что по-настоящему достал Джерри Лоулера, плюнул ему в лицо, ну и по-настоящему огрёб. Сначала актёр требовал уволить Лоулера, но потом снова вернулся в роль и всё забылось. По воспоминаниям Лоулера, он гораздо сильнее врезал Керри в кадре во время съёмок «Вечернего шоу с Дэвидом Леттерманом». Отвёл душу!
12. Роль маленькой сестры Кауфмана сыграла… его внучка, Бриттани Колонна. Это её единственный фильм.
13. Сцена с пародией Элвиса Пресли почти точно соответствует оригиналу. Сам Пресли успел назвать её лучшей. Посмотрите вот эту подборку Керри vs Кауфман. Что думаете?
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13.1. Единственный анахронизм в этой сцене – коронная «коза», которую позднее популяризировал Ронни Джеймс Дио во времена Black Sabbath.
14. Поединок Керри и Лоулера снимался в лос-анджелесском Grand Olympic Auditorium, в то время как Кауфман боролся с Лоулером в мемфисском Mid-South Coliseum. Между этими двумя событиями прошло 17 лет. Комментатором обоих был Лэнс Расселл.
15. Энди Кауфман и Джим Керри оба родились 17 января. Первый – в 1949 г., второй – в 1962 г.
16. Керри действительно побрился наголо и потерял в весе для изображения больного Кауфмана.
17. На самом деле все знали, что Тони Клифтон – это Энди Кауфман.
18. В 1980 г. Кауфман и Змуда написали сценарий для фильма с Тони Клифтоном в главной роли. Фильм так никогда и не был снят, но есть одна деталь, объединяющая эту работу с судьбой самого Кауфмана: по сценарию Клифтон умирает от рака в больнице Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Через пять лет та же участь и в том же месте постигнет и самого Кауфмана. Как будто судьба смеялась над великим шутником.
19. Обратите внимание на номер сертификата Американской киноассоциации в заключительных титрах фильма. На самом деле правильный номер – 36916. До шести знаков номера MPAA до сих пор не добрались.
20. В сценах, когда Клифтон и Кауфман появляются вместе в кадре Клифтона играет Пол Джаматти.
21. Когда Шапиро приносит радостную весть, что телекомпания ABC согласилась на все его условия для съёмки телесериала «Такси» Кауфман играет на игровом автомате в «Pac-Man». На самом деле она появилась спустя два года в 1980-м.
22. Бюджет фильма. А бюджет фильма – всё как по Энди Кауйману. А фиг его знает! :) Источники называют разные цифры от $52 млн до $82 млн. А вот насчёт доходов всё едины во мнении: предпоследняя работа Милоша Формана оказалась тотальным финансовым провалом. Во многом из-за космического гонорара Джима Керри в размере $20 млн.
22.1. Следующий (и последний) свой фильм Форман снял только 7 лет спустя.
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