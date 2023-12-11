22 неизвестных факта о фильме «Человек на луне», самом недооценённом фильме с Джимом Керри

1. Над ролью Энди Кауфмана Джим Керри работал по «Методу» актёрского мастерства. Одна из фишек… эээ… этого метода – не покидать образ даже во время перерывов между съёмками. Вообще держать в образе на протяжении всех съёмок!

1.1. Говорят, у Керри на этом совсем поехала крыша: он требовал называть себя Энди, даже издевался над членами съёмочной бригады в стиле Кауфмана, а члены семьи Кауфмана уверовали, что в Керри и впрямь вселился знаменитый артист. В 2017 г. Крис Смит выпустил документальный фильм «Джим и Энди: Другой мир», который в красках показал все особенности съёмок «Человека на луне».