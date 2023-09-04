Скань: филигранное искусство древности, не потерявшее актуальности и в наши дни

Филигрань или скань (от лат. filum – нить и granum – зерно) представляет собой особое направление в искусстве. Изделия выполняют из тончайшей проволоки путём плетения кружевного узора. Зародилась эта техника в древних Греции и Египте, но актуальности своей не потеряла и поныне.
Для изготовления самой основы – нити используют драгоценный металл, который тянут щипцами через крохотное отверстие. Отдельные ювелиры могут из одного грамма платины или золота вытянуть более 2 тыс. метров основы. Такие изделия выглядят практически невесомыми. Сложно даже поверить, что изготовлены руками человека, а не сотканы из паутины.
В ходе развития филиграни её основные методики постоянно совершенствовались. В результате наибольшей популярностью и востребованностью стали пользоваться три из них:
- Глухая или фоновая. Известна также под названием напайной. При её реализации нить припаивают на цельную основу.
- Выпильная. При выполнении изделия основа выпиливается, оставляя после заданный узор.
- Ажурная. Самая сложная, но и самая интересная. При изготовлении изделий в такой технике узор создаётся непосредственно из самой нити.
У нас филигрань стала развиваться примерно с IX века. Мастера подошли к процессу с учётом национальных и культурных традиций и дополняли изделие элементами из других материалов – древесины, камней, эмали. Работа, как и материалы, была дорогой. Поэтому доступны такие ажурные вещицы были только богатым людям.
Одним из самых ярких примеров реализации такой техники выступает шапка Мономаха. Она полностью состоит из сканых кружев.
Времена изменились, и сейчас изящные ажурные вещицы – украшения, сувениры, принадлежности для курения, даже предметы сервировки и оружие выпускаются на серийном производстве и доступны уже широкому кругу потребителей.
Как вам изделия, выполненные в этой технике?
Источник:
- Очумелые ручки – гарантия качественного хендмейда
- «Настоящее вымышленное искусство» Джона Торреано
- Клинок в тело и в дело: история шпагоглотателя Дэна Мейера
- Легендарные сокровища прошлого, которые считаются утерянными навсегда
- Алмаз и бриллиант - в чем разница?