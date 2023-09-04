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Скань: филигранное искусство древности, не потерявшее актуальности и в наши дни

Скань: филигранное искусство древности, не потерявшее актуальности и в наши дни

Автор:
04 сентября 2023 13:54
Сообщество : Искусство
Метки: Филигрань   изделие   искусство   камень   металл   направление   нить   скань   техника   украшение   
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Филигрань или скань (от лат. filum – нить и granum – зерно) представляет собой особое направление в искусстве. Изделия выполняют из тончайшей проволоки путём плетения кружевного узора. Зародилась эта техника в древних Греции и Египте, но актуальности своей не потеряла и поныне.

Для изготовления самой основы – нити используют драгоценный металл, который тянут щипцами через крохотное отверстие. Отдельные ювелиры могут из одного грамма платины или золота вытянуть более 2 тыс. метров основы. Такие изделия выглядят практически невесомыми. Сложно даже поверить, что изготовлены руками человека, а не сотканы из паутины.

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В ходе развития филиграни её основные методики постоянно совершенствовались. В результате наибольшей популярностью и востребованностью стали пользоваться три из них:

  1. Глухая или фоновая. Известна также под названием напайной. При её реализации нить припаивают на цельную основу.
  2. Выпильная. При выполнении изделия основа выпиливается, оставляя после заданный узор.
  3. Ажурная. Самая сложная, но и самая интересная. При изготовлении изделий в такой технике узор создаётся непосредственно из самой нити.

У нас филигрань стала развиваться примерно с IX века. Мастера подошли к процессу с учётом национальных и культурных традиций и дополняли изделие элементами из других материалов – древесины, камней, эмали. Работа, как и материалы, была дорогой. Поэтому доступны такие ажурные вещицы были  только богатым людям.

Одним из самых ярких примеров реализации такой техники выступает шапка Мономаха. Она полностью состоит из сканых кружев.

Времена изменились, и сейчас изящные ажурные вещицы – украшения, сувениры, принадлежности для курения, даже предметы сервировки и оружие выпускаются на серийном производстве и доступны уже широкому кругу потребителей.

Как вам изделия, выполненные в этой технике?

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Метки: Филигрань   изделие   искусство   камень   металл   направление   нить   скань   техника   украшение   
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3  комментария
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cnob7 47 минут назад
Рафаэль, 19 век. Камень может быть прозрачным?
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