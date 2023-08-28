Оживший текстиль Лизы Лихтенфельс

Девушка окончила Колледж искусств в Филадельфии и начала работать на студии Уолта Диснея аниматором-мультипликатором, после чего заинтересовалась аниматроникой. И так увлеклась темой так называемой мягкой скульптуры, что с головой погрузилась в неё, сделав основным видом деятельности.

И вот уже почти 30 лет художница работает с нейлоном – материалом невероятно капризным. Одно неловкое движение – и по безупречной глади расползается предательская стрелка.