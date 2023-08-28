Оживший текстиль Лизы Лихтенфельс

Некоторое время назад Сеть пестрела мастер-классами, авторы которых учили делать смешных кукол из подручного материала – колготок. Игрушки довольно забавные, но примитивные, хотя и пользовались довольно высокой популярностью. Но эта женщина вывела использование подручного материала на совершенно другой уровень.
Лиза Лихтенфельс – мастер из Массачусетса, которую можно назвать основоположницей жанра скульптур из текстиля. Лиза заинтересовалась темой кукол ещё в раннем детстве – увидела игрушку, которую сосед сделал в образе свой умершей дочери. И сама начала мастерить кукол из всего, что попадалось под руку.
Девушка окончила Колледж искусств в Филадельфии и начала работать на студии Уолта Диснея аниматором-мультипликатором, после чего заинтересовалась аниматроникой. И так увлеклась темой так называемой мягкой скульптуры, что с головой погрузилась в неё, сделав основным видом деятельности.
И вот уже почти 30 лет художница работает с нейлоном – материалом невероятно капризным. Одно неловкое движение – и по безупречной глади расползается предательская стрелка.
Работы Лизы настолько живые и реалистичные, что даже при внимательном изучении можно спутать фигуру с обычным человеком.
Основа каждой игрушки – проволочный каркас. Скелет автор покрывает волокнистым наполнителем, имитирующим мышцы. А функцию кожи берёт на себя нейлон. Глаза художница рисует на искусственных жемчужинах, а черты лица создаёт с помощью крошечных стежков тончайшей нитью.
У каждого персонажа – своя история. То есть куклы не являются просто плодом фантазии своей создательницы. Изготовлению предшествует сбор данных, их анализ, иногда целые исследования.
Скульптуры Лихтенфельс находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Источник:
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