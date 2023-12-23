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Живые цветовые пятна и кружащиеся снежинки волшебницы акварельной живописи

Живые цветовые пятна и кружащиеся снежинки волшебницы акварельной живописи

Автор:
23 декабря 2023 19:03
Сообщество : Искусство
Метки: #воздушность   Марина Дайковская   акварель   искусство   направление   приём   работа   техника   художник   
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Акварель – это очень сложная при кажущейся простоте техника. Поскольку готовая работа должна быть максимально прозрачной и воздушной при сохранении реалистичности. Этой российской художнице удалось обуздать своенравную акварель.

Марина Дайковская родилась в городе Фрунзе (ныне Бишкек), где провела детство, юность и окончила художественное училище, получив специальность художник-оформитель. В качестве вольнослушателя посещала Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица.

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Некоторое время работала в театре художником по костюмам, одновременно занимаясь иллюстрацией. Но потом стала, что называется, свободным художником, чтобы работать в комфортном для себя темпе.

За время творческой деятельности Марина освоила и попробовала себя в разных направлениях – графике, росписи различных объектов, но по-настоящему её увлекла акварель. Она и стала отдушиной художницы,

Каждая работа Дайковской – это маленькая трогательная история. Знакомая многим и потому ещё более тёплая. Акварели наполнены лёгкостью, жизнью, нежными воспоминаниями и ожившими мечтами.

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Метки: #воздушность   Марина Дайковская   акварель   искусство   направление   приём   работа   техника   художник   
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Александра С Час назад
Мне понравились ее работы. Молодца.
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