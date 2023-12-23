Живые цветовые пятна и кружащиеся снежинки волшебницы акварельной живописи

Акварель – это очень сложная при кажущейся простоте техника. Поскольку готовая работа должна быть максимально прозрачной и воздушной при сохранении реалистичности. Этой российской художнице удалось обуздать своенравную акварель.
Марина Дайковская родилась в городе Фрунзе (ныне Бишкек), где провела детство, юность и окончила художественное училище, получив специальность художник-оформитель. В качестве вольнослушателя посещала Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица.
Некоторое время работала в театре художником по костюмам, одновременно занимаясь иллюстрацией. Но потом стала, что называется, свободным художником, чтобы работать в комфортном для себя темпе.
За время творческой деятельности Марина освоила и попробовала себя в разных направлениях – графике, росписи различных объектов, но по-настоящему её увлекла акварель. Она и стала отдушиной художницы,
Каждая работа Дайковской – это маленькая трогательная история. Знакомая многим и потому ещё более тёплая. Акварели наполнены лёгкостью, жизнью, нежными воспоминаниями и ожившими мечтами.
Источник:
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