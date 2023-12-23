Живые цветовые пятна и кружащиеся снежинки волшебницы акварельной живописи

Некоторое время работала в театре художником по костюмам, одновременно занимаясь иллюстрацией. Но потом стала, что называется, свободным художником, чтобы работать в комфортном для себя темпе.

За время творческой деятельности Марина освоила и попробовала себя в разных направлениях – графике, росписи различных объектов, но по-настоящему её увлекла акварель. Она и стала отдушиной художницы,

Каждая работа Дайковской – это маленькая трогательная история. Знакомая многим и потому ещё более тёплая. Акварели наполнены лёгкостью, жизнью, нежными воспоминаниями и ожившими мечтами.