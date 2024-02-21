FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 3005 постов • 482 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Золотое искусство Стефани Рью

Золотое искусство Стефани Рью

Автор:
21 февраля 2024 13:44
Сообщество : Искусство
Метки: Стефани Рью   золото   изображение   искусство   материал   металл   направление   портрет   уникальность   фигуративность   
872
20

Золото в разное время использовалось не только для изготовления украшений и монет, но и деталей аппаратуры, перьев для ручек, окрашивания стёкол и даже применялось как лекарство.

Эта художница нашла для металла ещё одно нестандартное применение, став основоположницей необычного направления в искусстве.

Стефани Рью родилась в 1971 году в Эдинбурге, а в 1990 году уехала из города, чтобы поступить на факультет искусств в Колледж искусств имени Дункана Джордонстоуна. После его окончания она вернулась в родной город.

×
×

Сейчас живёт вместе со своей семьёй и работает художником в своей студии в районе Лейт Шор в Эдинбурге.

Стеф начала увлекаться рисованием и живописью в раннем детстве, демонстрируя хорошие способности для своего возраста. Рисование фотографий по памяти было детской забавой. Но когда Стефани  перешла в старшие классы средней школы, стало очевидно, что она должна учиться на художественном факультете. Она поступила в колледж и увлеклась фигуративной живописью. Помимо этого художница также начала заниматься скетчингом с танцевальной фирмой Dundee Repertory Dance Firm во время репетиций, тем самым положив начало отношениям с танцем.

Девушка собрала 50 уникальных угольных рисунков своих танцоров и получила предложение от компании John Lewis Partnership выставить их в магазине на Оксфорд-авеню. Собранные таким образом средства помогли организовать её первую персональную выставку.

Отдельным направлением в работе для Рью стало создание фигуративных портретов, преимущественно женских, с объёмными фактурными деталями, которые создаются с помощью темпер и сусального золота. Такие роскошные элементы оформления придают портретам завершённость и аристократизм, делая образы особенно глубокими, вдохновляющими и драматическими.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Стефани Рью   золото   изображение   искусство   материал   металл   направление   портрет   уникальность   фигуративность   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109700



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства
Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства
30+ интересностей обо всём на свете
30+ интересностей обо всём на свете
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля
NASA показало изнутри космический корабль Orion, на котором астронавты облетят Луну
NASA показало изнутри космический корабль Orion, на котором астронавты облетят Луну
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомобили#интересное#аварии#кот#забавно#Разное#Китай#Реакция
#фото#Юмор#автомир#факты#ДТП#Россия#подборка#дети#позитив#природа
#в мире#машина#интересно#люди#авто аварии#полиция#Автовсячина#Еда#деньги#история
Гении, не иначе Гении, не иначе Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма Бриджит Кукенберг-Вагнер – мастер завораживающих фотоманипуляций Бриджит Кукенберг-Вагнер – мастер завораживающих фотоманипуляций Уиллард Уиган: большой мастер маленьких шедевров Уиллард Уиган: большой мастер маленьких шедевров Скань: филигранное искусство древности, не потерявшее актуальности и в наши дни Скань: филигранное искусство древности, не потерявшее актуальности и в наши дни Отходное искусство Вадима Сидура Отходное искусство Вадима Сидура

На что жалуетесь?

Вернуться