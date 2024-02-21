Золотое искусство Стефани Рью

Сейчас живёт вместе со своей семьёй и работает художником в своей студии в районе Лейт Шор в Эдинбурге.

Стеф начала увлекаться рисованием и живописью в раннем детстве, демонстрируя хорошие способности для своего возраста. Рисование фотографий по памяти было детской забавой. Но когда Стефани перешла в старшие классы средней школы, стало очевидно, что она должна учиться на художественном факультете. Она поступила в колледж и увлеклась фигуративной живописью. Помимо этого художница также начала заниматься скетчингом с танцевальной фирмой Dundee Repertory Dance Firm во время репетиций, тем самым положив начало отношениям с танцем.

Девушка собрала 50 уникальных угольных рисунков своих танцоров и получила предложение от компании John Lewis Partnership выставить их в магазине на Оксфорд-авеню. Собранные таким образом средства помогли организовать её первую персональную выставку.

Отдельным направлением в работе для Рью стало создание фигуративных портретов, преимущественно женских, с объёмными фактурными деталями, которые создаются с помощью темпер и сусального золота. Такие роскошные элементы оформления придают портретам завершённость и аристократизм, делая образы особенно глубокими, вдохновляющими и драматическими.