Золотое искусство Стефани Рью

Золото в разное время использовалось не только для изготовления украшений и монет, но и деталей аппаратуры, перьев для ручек, окрашивания стёкол и даже применялось как лекарство.
Эта художница нашла для металла ещё одно нестандартное применение, став основоположницей необычного направления в искусстве.
Стефани Рью родилась в 1971 году в Эдинбурге, а в 1990 году уехала из города, чтобы поступить на факультет искусств в Колледж искусств имени Дункана Джордонстоуна. После его окончания она вернулась в родной город.
Сейчас живёт вместе со своей семьёй и работает художником в своей студии в районе Лейт Шор в Эдинбурге.
Стеф начала увлекаться рисованием и живописью в раннем детстве, демонстрируя хорошие способности для своего возраста. Рисование фотографий по памяти было детской забавой. Но когда Стефани перешла в старшие классы средней школы, стало очевидно, что она должна учиться на художественном факультете. Она поступила в колледж и увлеклась фигуративной живописью. Помимо этого художница также начала заниматься скетчингом с танцевальной фирмой Dundee Repertory Dance Firm во время репетиций, тем самым положив начало отношениям с танцем.
Девушка собрала 50 уникальных угольных рисунков своих танцоров и получила предложение от компании John Lewis Partnership выставить их в магазине на Оксфорд-авеню. Собранные таким образом средства помогли организовать её первую персональную выставку.
Отдельным направлением в работе для Рью стало создание фигуративных портретов, преимущественно женских, с объёмными фактурными деталями, которые создаются с помощью темпер и сусального золота. Такие роскошные элементы оформления придают портретам завершённость и аристократизм, делая образы особенно глубокими, вдохновляющими и драматическими.
Источник:
- Уиллард Уиган: большой мастер маленьких шедевров
- Бриджит Кукенберг-Вагнер – мастер завораживающих фотоманипуляций
- Живые пейзажи Михаила Сатарова
- Скань: филигранное искусство древности, не потерявшее актуальности и в наши дни
- Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма