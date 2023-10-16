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30 шедевров мастеров резьбы по дереву

30 шедевров мастеров резьбы по дереву

Автор:
16 октября 2023 12:12
Сообщество : Искусство
Метки: Шедевр   изделие   искусство   мастер   работа   резьба по дереву   
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Старинное народное искусство не теряет своей популярности! А творческие люди продолжают удивлять нас своими изделиями. Перед вами самые интересные, креативные и просто впечатляющие образцы работы с деревом.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Шедевр   изделие   искусство   мастер   работа   резьба по дереву   
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2  комментария
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6k
Бу Час назад
впечатляюще!
мир полон талантливых людей.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 17 минут назад
Я спросил одного из таких мастеров, как создается образ?
"чаще всего когда я беру материал, то еще не знаю точно что я буду вырезать...это приходит из бессознательного."
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Fuchsia

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