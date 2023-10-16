30 шедевров мастеров резьбы по дереву

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Старинное народное искусство не теряет своей популярности! А творческие люди продолжают удивлять нас своими изделиями. Перед вами самые интересные, креативные и просто впечатляющие образцы работы с деревом.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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"чаще всего когда я беру материал, то еще не знаю точно что я буду вырезать...это приходит из бессознательного."