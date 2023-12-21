Бриджит Кукенберг-Вагнер – мастер завораживающих фотоманипуляций

При возможности делать фотографии одним нажатием у всех желающих мастерам фотоискусства приходится стараться, чтобы удивить зрителей. У этой женщины с лёгкостью получается вызвать самые разные эмоции, начиная с удивления и заканчивая восторгом.
Бриджит (Бригитта) Кукенберг-Вагнер родилась в 1948 году в Золингене, (Германия), где проживает и по сей день.
После изучения живописи и графики в Кёльне несколько лет работала графиком в городской администрации Золингена, а затем стала свободным художником.
За это время у неё прошло несколько выставок. Бригитта долгое время была членом Ассоциации художников Золингена. Излюбленными направлениями стали рисунок и смешанная техника.
При этом Бриджит много фотографировала, в основном для того, чтобы разобраться с освещением и цветопередачей для своих картин.
Но всё изменилось в середине 90-х годов с появлением Adobe Photoshop, а вместе с ним и цифрового искусства. Оно полностью очаровало Кукенберг-Вагнер, открыв невероятные возможности для экспериментов.
С развитием технологий мастер перешла от «аналоговой» живописи и графики к фотомонтажу.
Её картины состоят из сфотографированных, нарисованных и отрисованных частей. Из фрагментов реальности создаются новые картинные миры, миры снов, находящиеся где-то между реальностью и сюрреализмом. В работе Бриджит использует только фотографии из собственного архива.
Многочисленные награды на национальных и международных конкурсах и положительные отзывы в Сети подтверждают, что это было правильное решение.
Источник:
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