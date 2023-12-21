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Бриджит Кукенберг-Вагнер – мастер завораживающих фотоманипуляций

Бриджит Кукенберг-Вагнер – мастер завораживающих фотоманипуляций

Автор:
21 декабря 2023 16:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бриджит Кукенберг-Вагнер   изображение   искусство   мастер   монтаж   направление   объединение   техника   фотография   
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При возможности делать фотографии одним нажатием у всех желающих мастерам фотоискусства приходится стараться, чтобы удивить зрителей. У этой женщины с лёгкостью получается вызвать самые разные эмоции, начиная с удивления и заканчивая восторгом.

Бриджит (Бригитта) Кукенберг-Вагнер родилась в 1948 году в Золингене, (Германия), где проживает и по сей день.

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После изучения живописи и графики в Кёльне несколько лет работала графиком в городской администрации Золингена, а затем стала свободным художником.

За это время у неё прошло несколько выставок. Бригитта долгое время была членом Ассоциации художников Золингена. Излюбленными направлениями стали рисунок и смешанная техника.

При этом Бриджит много фотографировала, в основном для того, чтобы разобраться с освещением и цветопередачей для своих картин.

Но всё изменилось в середине 90-х годов с появлением Adobe Photoshop, а вместе с ним и цифрового искусства. Оно полностью очаровало Кукенберг-Вагнер, открыв невероятные возможности для экспериментов.

С развитием технологий мастер перешла от «аналоговой» живописи и графики к фотомонтажу.

Её картины состоят из сфотографированных, нарисованных и отрисованных частей. Из фрагментов реальности создаются новые картинные миры, миры снов, находящиеся где-то между реальностью и сюрреализмом. В работе Бриджит использует только фотографии из собственного архива.

Многочисленные награды на национальных и международных конкурсах и положительные отзывы в Сети подтверждают, что это было правильное решение.

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Метки: Бриджит Кукенберг-Вагнер   изображение   искусство   мастер   монтаж   направление   объединение   техника   фотография   
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1  комментарий
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Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Комментарий к фото
"Древо" чем-то напомнило сцену из муз. видео BETZEFER - "The Devil Went Down To The Holy Land".
Ссылка youtu.be
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