Бриджит Кукенберг-Вагнер – мастер завораживающих фотоманипуляций

После изучения живописи и графики в Кёльне несколько лет работала графиком в городской администрации Золингена, а затем стала свободным художником.

За это время у неё прошло несколько выставок. Бригитта долгое время была членом Ассоциации художников Золингена. Излюбленными направлениями стали рисунок и смешанная техника.

При этом Бриджит много фотографировала, в основном для того, чтобы разобраться с освещением и цветопередачей для своих картин.

Но всё изменилось в середине 90-х годов с появлением Adobe Photoshop, а вместе с ним и цифрового искусства. Оно полностью очаровало Кукенберг-Вагнер, открыв невероятные возможности для экспериментов.

С развитием технологий мастер перешла от «аналоговой» живописи и графики к фотомонтажу.

Её картины состоят из сфотографированных, нарисованных и отрисованных частей. Из фрагментов реальности создаются новые картинные миры, миры снов, находящиеся где-то между реальностью и сюрреализмом. В работе Бриджит использует только фотографии из собственного архива.

Многочисленные награды на национальных и международных конкурсах и положительные отзывы в Сети подтверждают, что это было правильное решение.