Ильгиз Фазулзянов: повелитель эмоций, заключённых в эмаль

После переезда в 2003 году в Москву привлёк несколько помощников. Через 6 лет работы Ильгиза начали принимать на торги аукционные дома Christie’s (Лондон) и Bonhams (Нью-Йорк).

В 2016 году ювелир выставил свои украшения в музее Московского Кремля. Случай стал уникальным, поскольку Фазулзянов стал первым отечественным ювелиром со времён Фаберже, удостоенным такой чести. Из 186 работ 25 музей выкупил для себя.

Ювелир черпает вдохновение в совершенных созданиях природы и в чётких геометрических формах. И считает, что вне зависимости от направления творчества в нём не нужно стремиться к идеальности. Ильгиз уверен, что более важен смысл и посыл, благодаря которому любой зритель при виде плода рук мастера ощутит радость и почувствует красоту.