Ильгиз Фазулзянов: повелитель эмоций, заключённых в эмаль

Этот ювелир считается одним из самых известных, работающих в стиле модерн. Работы Ильгиза Фазулзянова узнаваемы благодаря уникальному анималистическому дизайну и использованию предельно тонкой толщины металла.
Ильгиз родился в 1968 году в Зеленодольске. Уже с детских лет демонстрировал интерес к искусству. И даже самостоятельно поступил в художественную школу, не уведомив о решении родителей.
После окончания школы и Казанского художественного училища по специальности «художник-оформитель» выпускник отслужил в армии и занялся оформлением магазинных витрин, одновременно изучая ювелирное дело и создавая первые украшения.
В творчестве начинающий автор объединял историко-культурное наследие с современными тенденциями и техниками. С 1997 года начал работать с эмалями. В этот период автор постепенно отходит от традиционных национальных стилей к модерну.
После переезда в 2003 году в Москву привлёк несколько помощников. Через 6 лет работы Ильгиза начали принимать на торги аукционные дома Christie’s (Лондон) и Bonhams (Нью-Йорк).
В 2016 году ювелир выставил свои украшения в музее Московского Кремля. Случай стал уникальным, поскольку Фазулзянов стал первым отечественным ювелиром со времён Фаберже, удостоенным такой чести. Из 186 работ 25 музей выкупил для себя.
Ювелир черпает вдохновение в совершенных созданиях природы и в чётких геометрических формах. И считает, что вне зависимости от направления творчества в нём не нужно стремиться к идеальности. Ильгиз уверен, что более важен смысл и посыл, благодаря которому любой зритель при виде плода рук мастера ощутит радость и почувствует красоту.
Источник:
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такому пацанёнку !?. АЙ не делайте себе нервы, ему в ответ, это вы знаете, ну я знаю сколько стоит этот камушек, а Сёмочка- не знает, у него рука не дрогнет.
Очень и очень красиво.
Уважение...