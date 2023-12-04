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Ильгиз Фазулзянов: повелитель эмоций, заключённых в эмаль

Ильгиз Фазулзянов: повелитель эмоций, заключённых в эмаль

Автор:
04 декабря 2023 13:32
Сообщество : Искусство
Метки: Ильгиз Фазулзянов   анималистика   изделие   искусство   красота   особенность   украшение   уникальность   эмаль   ювелир   
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Этот ювелир считается одним из самых известных, работающих в стиле модерн. Работы Ильгиза Фазулзянова узнаваемы благодаря уникальному анималистическому дизайну и использованию предельно тонкой толщины металла.

Ильгиз родился в 1968 году в Зеленодольске. Уже с детских лет демонстрировал интерес к искусству. И даже самостоятельно поступил в художественную школу, не уведомив о решении родителей.

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После окончания школы и Казанского художественного училища по специальности «художник-оформитель» выпускник отслужил в армии и занялся оформлением магазинных витрин, одновременно изучая ювелирное дело и создавая первые украшения.

В творчестве начинающий автор объединял историко-культурное наследие с современными тенденциями и техниками. С 1997 года начал работать с эмалями. В этот период автор постепенно отходит от традиционных национальных стилей к модерну.

После переезда в 2003 году в Москву привлёк несколько помощников. Через 6 лет работы Ильгиза начали принимать на торги аукционные дома Christie’s (Лондон) и Bonhams (Нью-Йорк).

В 2016 году ювелир выставил свои украшения в музее Московского Кремля. Случай стал уникальным, поскольку Фазулзянов стал первым отечественным ювелиром со времён Фаберже, удостоенным такой чести. Из 186 работ 25 музей выкупил для себя.

Ювелир черпает вдохновение в совершенных созданиях природы и в чётких геометрических формах. И считает, что вне зависимости от направления творчества в нём не нужно стремиться к идеальности. Ильгиз уверен, что более важен смысл и посыл, благодаря которому любой зритель при виде плода рук мастера ощутит радость и почувствует красоту.

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Метки: Ильгиз Фазулзянов   анималистика   изделие   искусство   красота   особенность   украшение   уникальность   эмаль   ювелир   
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5  комментариев
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
вспомнил вдруг :ОДНОМУ дяденьке достался каким -то образом здоровенный необработанный алмаз, и вот он мотался по всем ювелирным домам европы, никто не брался огранить эту вещицу, уж и цокали, и ахали, ихвалили, но не брались. И вот занесло дяденьку в Одессу, .....тамошний ювелир покрутил, повертел и позвал мальчика, лет 14-ти, на, говорит, Сёмочка, обточи камушек, и Сёмочка ушёл. Дядька в шоке- как?, да вы шо !?
такому пацанёнку !?. АЙ не делайте себе нервы, ему в ответ, это вы знаете, ну я знаю сколько стоит этот камушек, а Сёмочка- не знает, у него рука не дрогнет.
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7k
Бу Полчаса назад
красота!
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5k
foggen2 38 минут назад
МАСТЕР своего дела!
Очень и очень красиво.
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8k
vasilykopkov 44 минуты назад
Настоящий художник с большой буквы.
Уважение...
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695
Михаил Час назад
Не знаю сколько это стоит... (Надо загуглить) Но сделано просто шедеврально!
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