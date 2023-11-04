Волшебные творения ювелира-мистика Уоллеса Чана

Школу Уоллес бросил спустя пару лет – пришлось работать уже основательно, чтобы выжить. В 16 лет стал учеником скульптора. Но уже через год открыл собственную мастерскую.

Первыми работами никто не заинтересовался. Парень обходил один магазин за другим, но везде получал отказ. Потом удача улыбнулась Чану: очередной владелец дал номер телефона своего приятеля, как раз специализировавшегося на продаже нестандартных вещиц.