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Волшебные творения ювелира-мистика Уоллеса Чана

Волшебные творения ювелира-мистика Уоллеса Чана

Автор:
04 ноября 2023 17:44
Сообщество : Искусство
Метки: Уоллес Чан   история   мастер   методика   резчик   создание   техника   украшение   успех   ювелир   
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В детстве этому мальчику приходилось зарабатывать, делая из готовых пластиковых деталей искусственные цветы. А потом он стал разработчиком особой техники и мастером, за работами которого охотятся коллекционеры из разных стран.

Уоллес Чан родился в 1956 году в Китае. В возрасте 5 лет мальчик вместе с семьёй перебрался в Гонконг. Благодаря усидчивости и терпению выучил язык и помогал родителям, собирая из заготовок букеты.

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Школу Уоллес бросил спустя пару лет – пришлось работать уже основательно, чтобы выжить. В 16 лет стал учеником скульптора. Но уже через год открыл собственную мастерскую.

Первыми работами никто не заинтересовался. Парень обходил один магазин за другим, но везде получал отказ. Потом удача улыбнулась Чану: очередной владелец дал номер телефона своего приятеля, как раз специализировавшегося на продаже нестандартных вещиц.

В начале творческого пути ювелир опирался на древнюю технику обработки мастеров династии Мин, предполагающую настолько филигранную и точную подгонку элементов друг к другу, что они не нуждались в дополнительной фиксации.

Овладев техниками камея (резьба с рельефным изображением) и инталия (с углублённым рельефом), в 1987 году мастер разработал собственную методику, не имеющую аналогов. «Гравировка Уоллеса» позволяет создать в прозрачных материалах эффект объёмного изображения.

Позднее  ювелир смог найти подход к титану, известному своей прочностью, и запатентовал метод его окраски. Затем разработал печь, позволяющую плавить фарфор, и адаптировал древние способы крепления драгоценных камней.

Чан – поразительный человек. Он создаёт шедевры, которые оцениваются в миллионы долларов (к примеру, колье «Цветущее наследие» оценено в 200 млн долларов), но при этом не имеет собственного дома. Часами готов рассказывать об искусстве, сделавшем его знаменитым, или обсуждать буддизм и техники самопознания. Но ничего не говорит о личном (известно лишь, что у мастера есть взрослый сын).

Но в любом случае Чан – это очередной пример того, что упорство и старание в сочетании с талантом могут не просто привести к успеху, но и породить совершенно новое направление, не имеющее аналогов. Даже примерно повторить волшебные шедевры Чана пока так никто и не смог.

Источник:

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Метки: Уоллес Чан   история   мастер   методика   резчик   создание   техника   украшение   успех   ювелир   
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9  комментариев
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Александра С Полчаса назад
Сосед мой, парень 46-ти лет, инвалид. Его в детстве сбила машина, паралич ног, такие шедевры творит...
Его у нас называют Юрасиком Фаберже.
Работает в основном медью и латунью.
Мне в прошлом году подарил сувенир. Яичная скорлупа как карета. Колесики, рессоры, убранство внутреннее кареты....
Чудо, а не сувенир. Настолько все тонко сделано.
И это сделал парень, который нигде этому не учился.
Его изделия продаются на местном вернисаже и пользуются спросом.
Дай ему золото и серебро с драгоценными камнями, самого Фаберже переплюнет.
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9k
alex9845 Полчаса назад
И я не могу найти кто сделает кольцо из сербра с камнем.
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16k
ss Час назад
Красиво!...
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13k
Denissg Час назад
Чем бы ты ни занимался, всегда найдётся азиат, который сделает это лучше.
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
Очень красиво! А чем "гравировка Уоллеса" отличается от лазерного рисунка в стекле или кристалле?
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