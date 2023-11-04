Волшебные творения ювелира-мистика Уоллеса Чана

В детстве этому мальчику приходилось зарабатывать, делая из готовых пластиковых деталей искусственные цветы. А потом он стал разработчиком особой техники и мастером, за работами которого охотятся коллекционеры из разных стран.
Уоллес Чан родился в 1956 году в Китае. В возрасте 5 лет мальчик вместе с семьёй перебрался в Гонконг. Благодаря усидчивости и терпению выучил язык и помогал родителям, собирая из заготовок букеты.
Школу Уоллес бросил спустя пару лет – пришлось работать уже основательно, чтобы выжить. В 16 лет стал учеником скульптора. Но уже через год открыл собственную мастерскую.
Первыми работами никто не заинтересовался. Парень обходил один магазин за другим, но везде получал отказ. Потом удача улыбнулась Чану: очередной владелец дал номер телефона своего приятеля, как раз специализировавшегося на продаже нестандартных вещиц.
В начале творческого пути ювелир опирался на древнюю технику обработки мастеров династии Мин, предполагающую настолько филигранную и точную подгонку элементов друг к другу, что они не нуждались в дополнительной фиксации.
Овладев техниками камея (резьба с рельефным изображением) и инталия (с углублённым рельефом), в 1987 году мастер разработал собственную методику, не имеющую аналогов. «Гравировка Уоллеса» позволяет создать в прозрачных материалах эффект объёмного изображения.
Позднее ювелир смог найти подход к титану, известному своей прочностью, и запатентовал метод его окраски. Затем разработал печь, позволяющую плавить фарфор, и адаптировал древние способы крепления драгоценных камней.
Чан – поразительный человек. Он создаёт шедевры, которые оцениваются в миллионы долларов (к примеру, колье «Цветущее наследие» оценено в 200 млн долларов), но при этом не имеет собственного дома. Часами готов рассказывать об искусстве, сделавшем его знаменитым, или обсуждать буддизм и техники самопознания. Но ничего не говорит о личном (известно лишь, что у мастера есть взрослый сын).
Но в любом случае Чан – это очередной пример того, что упорство и старание в сочетании с талантом могут не просто привести к успеху, но и породить совершенно новое направление, не имеющее аналогов. Даже примерно повторить волшебные шедевры Чана пока так никто и не смог.
Источник:
- Друзья с привилегиями: люди рассказали про отношения, где их прокатили на эмоциональных качелях
- 25 жутких происшествий в парках развлечений
- Вытворяльщики: пользователи вспоминают, какую "дичь" делали в детстве
- Как свести с ума одну семью
- Клиенты, от которых хочется бежать так, чтоб аж пятки сверкали
Его у нас называют Юрасиком Фаберже.
Работает в основном медью и латунью.
Мне в прошлом году подарил сувенир. Яичная скорлупа как карета. Колесики, рессоры, убранство внутреннее кареты....
Чудо, а не сувенир. Настолько все тонко сделано.
И это сделал парень, который нигде этому не учился.
Его изделия продаются на местном вернисаже и пользуются спросом.
Дай ему золото и серебро с драгоценными камнями, самого Фаберже переплюнет.