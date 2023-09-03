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В Долгопрудном катер с молодоженами задел ЛЭП и загорелся

В Долгопрудном катер с молодоженами задел ЛЭП и загорелся

Автор:
03 сентября 2023 22:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Долгопрудный   водохранилище   катер   молодожены   пожар   свадьба   
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Катер, на борту которого проходило свадебное торжество, загорелся на водохранилище в подмосковном Долгопрудном.

С огоньком начали совместную жизнь новобрачные, решившие отметить свадьбу на катере на Клязьминском водохранилище.

Гости и виновники торжества сначала почувствовали запах гари, а затем небольшую яхту охватило пламя.

На публикуемых в соцсетях кадрах видно, как пассажиры, среди которых можно рассмотреть и пару в свадебных нарядах, были вынуждены перебраться в конец судна и там ждать помощи. Вскоре к горящей яхте приблизился другой катер, люди быстро перебрались в него и уплыли. 

По информации ТГ-канала SHOT, пострадал управлявший яхтой Александр Тутук - инструктор и участник по матчевым гонкам. Его ударило током, после чего он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Названа и причина ЧП - пожар на катере произошел из-за контакта судна с линиями электропередачи, вследствие чего произошло замыкание с возгоранием.

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Метки: Долгопрудный   водохранилище   катер   молодожены   пожар   свадьба   
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9  комментариев
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51k
turyst 16 минут назад
Так катер или яхта?
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Billi_Bons 18 секунд назад
Молодожены трением добыли огонь в кровати, а затем он перекинулся на весь катер (яхту).
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3
Паша Андрианов 11 минут назад
то вертолет упадет в Клязьминское , теперь яхта сгорела
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1k
Пчёлкин 37 минут назад
Нет порядка в Долгопрудном.
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Макс73 40 минут назад
Ну как говорится - с огоньком прошло мероприятие.
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14k
Алексей 45 минут назад
Судно горит, все проплывают мимо...
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3
Паша Андрианов Алексей 6 минут назад
там эвакуировали быстро , не кизди
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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