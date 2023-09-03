В Долгопрудном катер с молодоженами задел ЛЭП и загорелся

Катер, на борту которого проходило свадебное торжество, загорелся на водохранилище в подмосковном Долгопрудном.
С огоньком начали совместную жизнь новобрачные, решившие отметить свадьбу на катере на Клязьминском водохранилище.
Гости и виновники торжества сначала почувствовали запах гари, а затем небольшую яхту охватило пламя.
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На публикуемых в соцсетях кадрах видно, как пассажиры, среди которых можно рассмотреть и пару в свадебных нарядах, были вынуждены перебраться в конец судна и там ждать помощи. Вскоре к горящей яхте приблизился другой катер, люди быстро перебрались в него и уплыли.
По информации ТГ-канала SHOT, пострадал управлявший яхтой Александр Тутук - инструктор и участник по матчевым гонкам. Его ударило током, после чего он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Названа и причина ЧП - пожар на катере произошел из-за контакта судна с линиями электропередачи, вследствие чего произошло замыкание с возгоранием.
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