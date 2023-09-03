В Долгопрудном катер с молодоженами задел ЛЭП и загорелся

На публикуемых в соцсетях кадрах видно, как пассажиры, среди которых можно рассмотреть и пару в свадебных нарядах, были вынуждены перебраться в конец судна и там ждать помощи. Вскоре к горящей яхте приблизился другой катер, люди быстро перебрались в него и уплыли.