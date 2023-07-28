Молодожёны забрались на опасную вершину ради фотосессии

Свадебные фотосессии могут быть нестандартными — и даже экстремальными. Пара молодожёнов из Шотландии отпраздновала свою свадьбу на один из пиков горы Сгурр Дирг, самый недоступный во всей Великобритании. Вершина может быть достигнута только скалолазанием, на что молодожёны и решились.
Шотландцы Марк и Виктория Лайонс провели свадебную церемонию в необычном и очень живописном месте — на острове Скай, соединенном мостом с северо-западным побережьем Шотландии. Однако, пара решила добавить в своё торжество немного экстрима. После церемонии молодожёны забрались на один из пиков горы Сгурр Дирг. Этот выступ скалы длиной 50 метров находится на вершине горы, и считается самой трудной вершиной Британии и "святым граалем" для альпинистов.
Достичь опасного пика можно только скалолазанием, и имея соответствующие навыки. Вооружившись альпинистским снаряжением, ребята в свадебных нарядах совершили восхождение примерно на 914 метров. Всё прошло успешно — и получились захватывающие кадры. По рассказам пары, они познакомились в 2010 году, а в 2018-м вместе забрались на другую шотландскую вершину, которую называют "Инн Пинн". Это и вдохновило их когда-нибудь провести свадебную церемонию в горах.
"Мы поднимались по склону горы пешком более двух часов, неся альпинистское снаряжение, свадебное платье и костюм. С погодой повезло - было солнце, лёгкий туман и ветерок. Восхождение на гору было захватывающим! Гора подарила нам потрясающие виды на пути к вершине," - рассказал Марк, глава семейства.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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