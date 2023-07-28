Молодожёны забрались на опасную вершину ради фотосессии

Шотландцы Марк и Виктория Лайонс провели свадебную церемонию в необычном и очень живописном месте — на острове Скай, соединенном мостом с северо-западным побережьем Шотландии. Однако, пара решила добавить в своё торжество немного экстрима. После церемонии молодожёны забрались на один из пиков горы Сгурр Дирг. Этот выступ скалы длиной 50 метров находится на вершине горы, и считается самой трудной вершиной Британии и "святым граалем" для альпинистов.