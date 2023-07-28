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Молодожёны забрались на опасную вершину ради фотосессии

Молодожёны забрались на опасную вершину ради фотосессии

Автор:
28 июля 2023 18:31
Сообщество : Истории
Метки: горы   истории   история   молодожены   свадебные фото   свадьба   скалолазание   скалолазы   фото   фотосессия   
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Свадебные фотосессии могут быть нестандартными — и даже экстремальными. Пара молодожёнов из Шотландии отпраздновала свою свадьбу на один из пиков горы Сгурр Дирг, самый недоступный во всей Великобритании. Вершина может быть достигнута только скалолазанием, на что молодожёны и решились.

Шотландцы Марк и Виктория Лайонс провели свадебную церемонию в необычном и очень живописном месте — на острове Скай, соединенном мостом с северо-западным побережьем Шотландии. Однако, пара решила добавить в своё торжество немного экстрима. После церемонии молодожёны забрались на один из пиков горы Сгурр Дирг. Этот выступ скалы длиной 50 метров находится на вершине горы, и считается самой трудной вершиной Британии и "святым граалем" для альпинистов.

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Достичь опасного пика можно только скалолазанием, и имея соответствующие навыки. Вооружившись альпинистским снаряжением, ребята в свадебных нарядах совершили восхождение примерно на 914 метров. Всё прошло успешно — и получились захватывающие кадры. По рассказам пары, они познакомились в 2010 году, а в 2018-м вместе забрались на другую шотландскую вершину, которую называют "Инн Пинн". Это и вдохновило их когда-нибудь провести свадебную церемонию в горах.

"Мы поднимались по склону горы пешком более двух часов, неся альпинистское снаряжение, свадебное платье и костюм. С погодой повезло - было солнце, лёгкий туман и ветерок. Восхождение на гору было захватывающим! Гора подарила нам потрясающие виды на пути к вершине," - рассказал Марк, глава семейства.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: горы   истории   история   молодожены   свадебные фото   свадьба   скалолазание   скалолазы   фото   фотосессия   
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4  комментария
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Количество дебилов с развитием интернета увеличивается в геометрической прогрессии.
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Феликс Дзержинский 58 минут назад
Каждый, сходит с ума по своему.
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935
Gigantes Час назад
Пое.бота какая-то
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Они че, так в шлемах и фоткались?
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